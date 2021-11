‘Dirk Kuyt en Wesley Sneijder verhoord vanwege illegaal online gokken’

Oud-profvoetballers Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn begin dit jaar door de politie verhoord, omdat ze illegaal online gegokt zouden hebben via Edobet, een site die mogelijk in handen is van de zoon van een beruchte Haagse drugscrimineel. Dat melden AD en De Telegraaf zaterdag.

De twee kranten hebben vertrouwelijke documenten ingezien uit het politieonderzoek Taxus, dat draait om de Haagse drugscrimineel Piet S., die aan het hoofd zou staan van een internationaal drugsnetwerk. Kuyt en Sneijder zouden geen verdachten zijn in de zaak, maar slechts gehoord zijn als getuigen. Sneijder werd in januari van dit jaar verhoord, Kuyt een maand later.

Edobet heeft in Nederland geen licentie om online gokken aan te bieden. De site zou mede opgericht zijn door Freddy S., de zoon van Piet. In afgeluisterde gesprekken en informatie op in beslag genomen computers en gegevensdragers zouden de namen van de twee oud-voetbalprofs opgedoken zijn, waarna ze door de politie zijn verhoord.

In de interne documenten is er volgens de kranten sprake van dat Kuyt met grote bedragen gokt, „soms 25 ruggen (25.000 euro) per dag”. Bij Sneijder zou zijn familie bedreigd zijn, omdat hij gokschulden niet af zou lossen. Kuyt zou tegenover de politie toegegeven hebben de site gebruikt te hebben. Sneijder ontkent volgens de twee kranten op de site gegokt te hebben, maar zou bij zijn verhoor wel bevestigd hebben dat hij is benaderd door mensen die beweerden dat hij schulden had. Het Openbaar Ministerie laat weten niet op de zaak te willen reageren.