Demonstraties van duizenden Polen in meerdere steden om strenge abortuswet

In meerdere Poolse steden zijn zaterdag duizenden burgers de straat opgegaan om te demonstreren tegen de onlangs verscherpte, beperkende abortuswet in het land. Aanleiding voor het landelijke protest is de dood van 30-jarige vrouw, bekend als Izabela, die in een ziekenhuis in het zuiden van Polen overleed nadat artsen hadden geweigerd in te grijpen bij complicaties in haar zwangerschap.

De vrouw overleed in september, maar pas afgelopen week werd de zaak publiekelijk bekend. De betrokken artsen in het ziekenhuis van Pszczyna zijn inmiddels geschorst, de zaak wordt door de aanklager onderzocht. Toen de vliezen bij ‘Iza’, 22 weken zwanger, braken, bleek dat de foetus te weinig vruchtwater had en bovendien gehandicapt was. Vanuit het ziekenhuis liet ze aan bekenden weten dat de artsen weigerden de zwangerschap te termineren.

„Haar hart sloeg ook” was een van de slogans die demonstranten volgens persbureau Reuters riepen - een referentie naar het feit dat de artsen niet wilden ingrijpen zolang een hartslag van de foetus te horen was, terwijl bij de jonge vrouw de koorts steeg. Activisten achter de protesten deelden aan deelnemers borden uit met haar foto.

Lees ook: Pools abortusdebat staat weer op scherp na overlijden van zwangere vrouw

Van een geval zoals het hare mag er „Niet één meer” voorkomen, volgens de activisten zaterdag in onder meer Warschau, Gdansk, Poznan, Wroclaw, Bialystok. Bij de demonstranten in de hoofdstad Warschau voegde zich zaterdag ook Donald Tusk, de voormalig leider van de Europese Unie en nu aanvoerder van de Poolse oppositie. Hij liep mee door het centrum van de stad, in de mars die eindigde voor het Constitutioneel Hof. Dat hof oordeelde vorig jaar nog dat zwangerschapsbeëindiging vanwege een aangeboren afwijking verboden is volgens de grondwet. Ook bij gevallen van verkrachting of levensgevaar voor de moeder zou abortus niet mogen. Daarmee werden de laatst geldende uitzonderingen geschrapt. Die bepaling leidde ook vorig jaar al tot protesten.