Ruim 12.000 positieve coronatests gemeld bij RIVM, hoogste aantal dit jaar

RIVM ontving hoogste aantal positieve uitslagen van dit jaar Bij het RIVM zijn tussen vrijdag- en zaterdagochtend 12.024 nieuwe positieve coronatestuitslagen gemeld. Dat is het hoogste aantal dat tot nu in dit jaar werd genoteerd. Alleen op drie dagen in december waren er nog meer positieve tests in één dag geregistreerd. Op donderdag en vrijdag werden ruim 10.000 nieuwe gevallen geregistreerd. In het afgelopen etmaal zijn bij het gezondheidsinstituut 36 sterfgevallen van coronapatiënten aangemeld. Dat is eveneens een hoog aantal; sinds 11 mei 2020 is niet meer een dergelijk dodental genoteerd. Het betekent overigens niet dat de 36 personen van vrijdag op zaterdag zijn overleden, want sterfgevallen worden vaker met één of enkele dagen vertraging gemeld bij het RIVM.

Mondmasker wordt verplicht in Franse skigebieden Wie in Frankrijk gaat skiën moet vanaf volgende week een mondmasker dragen bij en in de skiliften en op plekken in skigebieden waar veel mensen bij elkaar komen. Dat melden Franse media zaterdag. In de rijen voor de skiliften moet ook anderhalve meter afstand worden gehouden. Premier Jean Castex hoopt dat de maatregel het mogelijk maakt om „in alle veiligheid te skiën”. Het afgelopen skiseizoen waren de skiliften vanwege de coronapandemie nog gesloten. Wanneer het aantal besmettingen toeneemt naar een landelijk gemiddelde van meer dan 200 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners wordt als aanvullende maatregel de coronapas ingevoerd. Alleen skiërs met een vaccinatie-, herstel- of testbewijs mogen dan gebruik maken van een skilift. De coronapas is al op veel plekken in Frankrijk verplicht, bijvoorbeeld in horecazaken, grote winkelcentra, ziekenhuizen en culturele locaties.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen hoogste sinds eind mei Er liggen zaterdag vijftig coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan een dag eerder. In totaal liggen in de Nederlandse ziekenhuizen nu 1.399 coronapatiënten, dat is het hoogste aantal sinds 28 mei, toen er 1.440 coronapatiënten waren opgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen op zaterdag twee coronapatiënten meer dan op vrijdag. In totaal liggen er nu 288 mensen met Covid-19 op de ic’s.