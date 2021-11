Congres stemt in met groot infrastructuurpakket Biden

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag ingestemd met een infrastructuurprogramma ter waarde van 1.000 miljard dollar (ongeveer 866 miljard euro), een cruciale doorbraak voor president Joe Biden die zijn Democratische partij in toenemende mate wilde bereiken. Dat meldt AP.

Het Huis nam het pakket investeringen in wegen, bruggen, openbaar vervoer, schone energie, watervoorzieningen en breedband-internet vrijdagavond (lokale tijd) aan met 228 stemmen tegen 206, na een maandenlange strijd tussen gematigde en progressieve Democraten. Zes Democratische Afgevaardigden van de linkervleugel van de partij stemden tegen, omdat ze vinden dat progressieve prioriteiten niet goed tot hun recht komen in de wetgeving; dertien gematigde Republikeinen stemden voor het pakket.

Goedkeuring van het pakket, dat drie maanden geleden werd aangenomen door de Senaat, betekent dat Biden zijn handtekening kan zetten - een broodnodige zege voor de president, die kampt met dalende populariteit. De Democraten zijn geschrokken van tegenvallende resultaten bij verkiezingen in meerdere staten, eerder deze week. Ze verloren onverwachts het gouverneurschap van Virginia en behielden ternauwernood dat van New Jersey, beide vriendelijk terrein voor hun partij.

Die tegenvallers hebben zowel gematigde als progressieve Democraten doordrongen van het belang om vooruitgang te boeken met beleid, en te laten zien dat ze in staat zijn om het land te regeren. Bij de tussentijdse verkiezingen over een jaar lopen de Democraten het gevaar hun meerderheid kwijt te raken in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat - of in beide huizen van het Congres.

Stemming over sociale uitgaven uitgesteld

Hoewel de goedkeuring van het infrastructuurprogramma een oppepper is voor de Democraten, incasseerden ze vrijdagavond ook een tegenslag: stemming over een nog groter pakket aan investeringen in sociale voorzieningen op het gebied van onder meer gezondheidszorg en klimaatmaatregelen, ter waarde van 1.850 miljard dollar, is uitgesteld tot later deze maand, nadat gematigde partijleden eisten dat de kosten worden doorgerekend door de onafhankelijke rekenkamer van het Congres, de Congressional Budget Office.

Dat uitstel maakte een einde aan hoop dat Biden vrijdagavond een dubbele zege zou kunnen boeken. Wel zegden de gematigde Democraten toe het pakket later te steunen als de berekeningen van het CBO in overeenstemming zijn met ramingen die het Witte Huis en fiscale analisten van het Congres al hebben geleverd. Naar verwachting wordt in de week van 15 november over dat pakket gestemd. Als het Huis akkoord gaat, moet het ook nog worden goedgekeurd door de Senaat.