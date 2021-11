Brit bekent seksueel misbruik van tientallen overledenen, politici willen onderzoek

Een 67-jarige Britse man heeft deze week voor de rechtbank toegegeven tientallen overledenen seksueel misbruikt te hebben in de mortuaria van twee ziekenhuizen in het graafschap Kent. De necrofilie had plaats tussen 2008 en 2020. De slachtoffers zijn grotendeels vrouwen, maar ook een paar kinderen. Lokale politici eisen een onderzoek naar de man, melden Britse media vrijdag.

De zaak kwam aan het licht toen David Fuller eind vorig jaar werd gearresteerd op verdenking van de moord op twee Britse vrouwen in de jaren tachtig. Deze moorden heeft hij eerder deze maand bekend. Bij zijn aanhouding vond de politie in zijn woning harde schijven, diskettes, dvd’s en usb-sticks met daarop miljoenen foto’s en video’s van kinderporno. In een kast waren twee harde schijven verstopt die vol stonden met videobeelden waarop Fuller overleden patiënten seksueel misbruikt.

Hoeveel overledenen Fuller misbruikt heeft is nog onduidelijk, de BBC heeft het over honderd slachtoffers, andere media over ‘tientallen’. De man werkte als elektricien in de betrokken ziekenhuizen. Lokale politici eisen een onderzoek naar hoe het misbruik zo lang ongemerkt heeft kunnen aanhouden. Parlementariër Greg Clark noemt de onthulling schokkend. „We moeten er nu voor zorgen dat dit nooit weer kan gebeuren.” De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de zaak „schokkend” en „ziek”.