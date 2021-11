Als de eerste grondslagen, namen en deals van Rutte IV in beeld komen

Het zijn weken waarin je, luisterend en rondkijkend, iets begint te zien van de grondslagen van Rutte IV. Waarin je leert wat de nieuwe overheid kan worden. Kán.

Elk kabinet moet week na week kiezen tussen overtuigingskracht en krachtdadigheid. Ga je uit van de kracht van het argument, of van overreding door daadkracht?

Veel ellende die overheid en politiek de laatste jaren veroorzaakten was het product van die laatste aanpak. Ongeduld en actie. Rigoureus een einde maken aan alle toeslagenfraude. Verwaarloosde kinderen uit disfunctionele gezinnen meteen uit huis plaatsen. Doorgaan met boren naar Gronings gas, ondanks de aardbevingen.

De klassieke modderigheid van het bestuur – voorzichtig beginnen, haalbaarheid aftasten – verloor het van een commandocultuur. Niet talmen maar aanpakken. Niet argumenteren maar dreigen of dwingen.

Een sterke overheid bij gebrek aan een overtuigende overheid.

En de laatste tijd – rond corona, in de formatie, op andere dossiers – kun je op meer Haagse plekken de aspiratie waarnemen om het weer in overtuigingskracht te zoeken. In het gesprek, het contact, het argument – in vertrouwen.

Het was ook zichtbaar in de coronapersconferentie dinsdag, waarin mensen zonder vaccinatie niet duchtig met maatregelen werden geconfronteerd maar waarin primair een beroep op ieders goede wil werd gedaan.

Schappelijkheid als uitgangspunt.

Nu hebben dit soort woorden altijd het risico dat ze zo goed klinken dat hun betekenis wordt overschat. Woorden nemen tegenstellingen niet weg.

Want het kreeg weinig aandacht, maar in het vragendeel van die persconferentie gaven Mark Rutte en Hugo de Jonge openlijk toe dat ze verschillend denken over de omgang met ongevaccineerden.

„Het preachen, gij zult, daar ben ik niet van”, zei Rutte, de liberaal, met De Jonge aan zijn zijde. „Misschien zitten we daar ook een beetje anders in”, beaamde De Jonge, de domineeszoon.

Rond de formatie is De Jonges terugkeer in Rutte IV al langer een gespreksthema. Mensen bewonderen zijn doorzettingsvermogen – ‘hij heeft het verdiend’ - maar aarzelen over zijn bestuurlijk opereren. En hij heeft alleen kans als CDA-leider Wopke Hoekstra, met wie hij geregeld in de clinch lag, wil vechten om VWS voor het CDA te behouden.

Ook beginnen namen van mogelijk nieuwe ministers te circuleren – terrorismecoördinator Pieter Jaap Aalbersberg (CU), Europarlementariër Esther de Lange (CDA). Het illustreert dat de formatie redelijk is genormaliseerd.

Maar conflictstof genoeg. Je hoort wel dat Nederland in maart ‘rechts’ heeft gestemd maar sociaal- en financieel-economisch helt de nieuwe Kamer juist naar links. Dus voor onderhandelaars is het aanlokkelijk de rekening voor nieuwe uitgaven te leggen bij werkgevers – hogere winstbelasting, etc.

Vooral de VVD zit dan moeilijk: blijft het een partij voor ondernemers?

In het natuur- (stikstof) en klimaatdossier (CO 2 ) circuleren plannen met duizelingwekkende bedragen. Ook een interessante testcase. Je kunt claimen dat de Toeslagenaffaire het manco van een te sterke overheid in beeld bracht. De strengste eisen voor mensen met de minste mogelijkheden. Maar wat als de overheid ook in deze dossiers te gemakkelijk heenwalst over burgers met bescheiden middelen?

Het weerwoord zal zijn dat voor de redding van de planeet geen prijs te hoog is. Feit is dat de overheid dan toch weer kiest voor daadkracht boven overtuigingskracht.

Duidelijk is dat partijen naar elkaar groeien. Een initiatief van Rob Jetten (D66) om de vijfdaagse bedenktijd voor abortus te schrappen, zeer gevoelig voor de CU, was vrijdag van de concept-Kameragenda voor de komende weken verdwenen. Het stond maanden voor begin november gepland (en de griffie overlegt agendering van initiatiefwetgeving altijd met de initiatiefnemer).

Op haar beurt stond de CU deze week in de Kamer open voor verruiming van de coronapas, hoewel de partij hier onlangs nog tegen stemde.

Daarbij blijft corona een goede illustratie van de dilemma’s voor een overheid die uitgaat van overtuigingskracht. Neem de horecalobby. Toen cafés vanaf eind september de coronapas moesten controleren, meldde de lobby dat veertig procent dit „niet hun taak” vond. Maar toen de gebrekkige controles deze week mede grond vormden voor toegenomen besmettingen en verscherpte maatregelen op terrassen, eiste de lobby meteen „een uitgebreid aanvullend steunpakket”.

Eerst een oplossing tegenwerken, maar meteen geld eisen als het misgaat.

Iedereen begrijpt dat je dit soort onredelijkheid niet eeuwig met redelijkheid kunt beantwoorden. Zeker nu al vaststaat dat volgende week extra maatregelen volgen.

Aan de andere kant: zelfs Baudet, die woensdag de coronacrisis in de Kamer weer relativeerde („weinig aan de hand”), noemde eerder zelf de argumenten die hij nu bestrijdt. Zo sprak hij 18 maart 2020 in de Kamer over „de grootste crisis sinds WO II”, een moment om „solidair te zijn met elkaar”. En onredelijk zou het niet zijn om hem op zijn eigen woorden te wijzen.

Daarbij bleek de laatste weken ook buiten de overheid, in de SP, hoe dramatisch daadkrachtig ingrijpen kan uitpakken. De partij royeerde 33 vooral jonge leden met belangstelling voor de marxistisch-leninistische wortels van de SP. In bijna alle grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht – verkeren SP-afdelingen nu in crisis. Zelfs in deze autoritair bestuurde partij blijkt de commandocultuur niet meer te werken.

Maar het voornaamste nadeel van daadkrachtig overheidsingrijpen is dat beleid voorwerp van moodswings wordt. De bekendste uitwas (maar niet de enige) was de eis van de Kamer in 2013 Bulgarenfraude met kinderopvangtoeslag keihard aan te pakken, zoals bekend later gevolgd door de keiharde eis van dezelfde Kamer een einde te maken aan de onverantwoord harde aanpak van mogelijke fraudeurs met kinderopvangtoeslag – met een sociale ravage als gevolg.

En het ongemakkelijke is: dergelijke pleidooien vereisen een absolute probleemdefinitie. Toen waren alle Bulgaren totaal fout, nu zijn alle slachtoffers totaal slachtoffer. Politici die de werkelijkheid definiëren zonder ruimte voor nuance en gelaagdheid, zodat het steeds eenvoudiger wordt van de ene absolute probleemdefinitie over te springen op de andere.

Daadkrachtig ingrijpen ontstaat dan niet als reactie op de werkelijkheid, maar als reactie op een beeld van de werkelijkheid.

De oncomfortabele vraag die dan opdoemt is: kan dit ook niet met het beeld van de democratie zelf gebeuren? In het fraaie tweeluik van Antonio Scurati over de opkomst van Mussolini, M. De zoon van de eeuw, noemt de grondlegger van het fascisme het algemeen kiesrecht in 1928 „een conventioneel verzinsel”: waarom kan hij dat niet veranderen? „Wie heeft bedacht dat een Grondwet eeuwig moet zijn?”

Hiermee wil niet gesuggereerd zijn dat de Nederlandse democratie in vergelijkbaar gevaar verkeert, verre van. Maar het onderstreept wel het belang dat bewindslieden in een nieuw kabinet, wie het ook zijn, niet tot onbekookte daadkracht overgaan, hoe sympathiek hun doel misschien ook is.

Want ook de krachtige aanpak van de Bulgarenfraude of de huisuitzettingen van kinderen waren natuurlijk goed bedoeld. En juist daarbij ging het achteraf pijnlijk fout.

Zo bezien is het echt geen domme gedachte om ook bij het stikstof- en klimaatbeleid van het nieuwe kabinet de daadkracht te bewaren voor uiterste noodgevallen.

En zo een overheid te creëren die vooral als sterk wordt gezien omdat ze overtuigend blijkt te zijn.

