Zeker 321 voetbalsupporters gearresteerd in Berlijn

Het aantal voetbalsupporters dat is gearresteerd in Berlijn vanwege oproer rond de wedstrijd van Feyenoord en Union Berlin, is opgelopen tot boven de 321. Dat melden lokale media vrijdagavond. Woensdag werden 139 supporters uit verschillende landen aangehouden door de Berlijnse politie en donderdag waren dat er nog eens 182, meldt persbureau ANP.

De Rotterdamse voetbalclub speelde donderdag tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League en won die wedstrijd met 2-1. Twee weken geleden won de Berlijnse ploeg juist in Rotterdam. Feyenoord-hooligans belaagden toen het bestuur van de Berlijnse club in een restaurant. De Berlijnse politie was op zijn hoede deze week. Donderdag waren er ruim tweeduizend agenten opgetrommeld. Nederlandse fans die met de trein naar Berlijn kwamen, werden door de politie uit het station begeleid.

Volgens de politie gingen de meeste aanhoudingen om het afsteken van vuurwerk, vernieling en belediging. In het stadion van 1. FC Union bleek dat de Rotterdamse supporters kilo’s aan vuurwerk hadden meegenomen. Veel aanhoudingen waren ook preventief. De Berlijnse politie kan nog niet vertellen hoeveel aangehouden supporters Nederlanders zijn, zegt een woordvoerder volgens ANP. Ook is nog niet bekend hoeveel mensen schuldig worden bevonden.

Feyenoord bedankt alle supporters die in Berlijn aanwezig waren voor hun steun in een bericht vrijdagavond. De club zegt trots te zijn op het positieve gedrag van het overgrote deel. „Zij hebben het team op fantastische wijze gesteund in het Olympiastadion en zich – op enkele tientallen uitzonderingen na – ook daarbuiten voorbeeldig gedragen.”