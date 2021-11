Wat is na een week al te meten?

Nog geen week neemt het kabinet om te bepalen of de nieuwe maatregelen voldoende zijn om de vijfde coronagolf te keren. Zaterdag gaat de mondkapjesplicht weer in en wordt de coronapas onder meer bij sportscholen, pretparken en op terrassen ingezet. Vrijdag staat er een nieuwe persconferentie op de agenda.

Opmerkelijk, want Jaap van Dissel heeft het de afgelopen jaren talloze keren herhaald: het duurt twee weken voordat het effect van nieuwe maatregelen terug te zien is in de cijfers. Want, zo legde de voorzitter van het OMT keer op keer uit, het duurt een dag of vijf, zes voor je klachten krijgt. Het duurt vaak ook even voor iemand naar de teststraat gaat en voor er een testuitslag is – je bent al snel ruim anderhalve week verder voor de laatste besmettingen van vóór de nieuwe maatregelen in de cijfers van het RIVM zitten. Voor ziekenhuisopnames duurt het nog langer.

In het verleden hield het kabinet dan ook altijd twee tot drie weken tussen nieuwe beslissingen. Deze keer niet; demissionair premier Mark Rutte (VVD) stelde dat hij op basis van andere cijfers wil kijken of de maatregelen wel voldoende werken. Hij had het over mobiliteitscijfers, die onder meer door Google worden verzameld: gaan mensen minder vaak de deur uit?

Mobiliteitscijfers

In het verleden bleek dat een redelijke graadmeter: als de mobiliteitscijfers naar beneden gingen, werden de besmettingen ook wat gedrukt; mensen komen immers minder met elkaar in aanraking. Maar heel precies waren die cijfers nooit. Bovendien zijn de nieuwe regels van het kabinet er niet op gericht mensen minder te laten reizen. Dat was in eerdere golven wel zo: het sluiten van sectoren als de horeca en theaters moest voorkomen dat mensen met anderen in contact kwamen, de avondklok ook. Het beleid leunt nu sterk op de coronapas, waarvan het idee is dat mensen elkaar wel kunnen blijven ontmoeten maar op een – in theorie – veiligere manier: iedereen heeft bescherming opgebouwd door vaccinatie of een eerdere besmetting, of is negatief getest. Het ligt dan ook niet voor de hand dat de mobiliteitscijfers sterk gaan dalen door de nieuwe regels.

De enige nieuwe maatregel die er wel op gericht is om de mensen thuis te houden, is het nieuwe thuiswerkadvies: dat is wat aangescherpt, nu wordt geadviseerd om zeker de helft thuis te werken. Maar uit het laatste onderzoek van de gedragsunit van het RIVM, van eind oktober, blijkt dat ongeveer de helft van de werkuren nu al thuis plaatsvindt. Dat percentage daalt wel – afgelopen zomer lag het nog op zo’n 63 procent – maar veel winst lijkt er niet te behalen.

Rioolmetingen

Rutte hoopte ook wat te kunnen zeggen over de effectiviteit van de maatregelen op basis van metingen in het riool. Besmette mensen scheiden ook virusdeeltjes uit in hun ontlasting, die zijn terug te vinden in het riool. Het RIVM doet meerdere keren per week een meting. In theorie zouden trends in het aantal besmettingen in die metingen moeten kunnen worden gezien, omdat mensen die zich nog moeten laten testen al wel virusdeeltjes in het riool achter laten. In de praktijk werkt dat niet altijd even goed: de ‘disco-piek’ van afgelopen zomer was bijvoorbeeld eerder in het aantal positieve tests terug te zien dan in het riool. Ook in december vorig jaar was de start van een nieuwe golf een paar dagen later in het riool te zien dan in de normale testuitslagen. In andere uitbraken was er wel eerder een stijging op te merken via metingen in het riool, maar het ging dan om een paar dagen verschil – niet om een volle week, waar het kabinet nu op hoopt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) hoopt in de krap anderhalve week tussen de twee persconferenties nog iets anders te zien, zei hij afgelopen dinsdag: het kabinet leunt sterk op de modellen van het RIVM, maar die berekeningen hebben grote onzekerheidsmarges. De Jonge wil de ontwikkelingen tot vrijdag afwachten om te zien „of de prognose een beetje overeenkomt met de werkelijkheid”. Als het aantal ziekenhuisopnames tot vrijdag aan de hoge kant uitvalt, zijn er sneller extra maatregelen nodig.

De trend is nu al te zien: er lagen vrijdag zo’n 1.350 Covid-patiënten in het ziekenhuis, ruim hoger dan de mediaan, de lijn die precies in het midden van de onzekerheidsmarges in de modelberekening ligt. Die mediaan lag rond de 1.100 Covid-patiënten in het ziekenhuis.

Rutte en De Jonge zeiden dinsdag al dat er een „heel reële kans” is dat er vrijdag zwaardere maatregelen aangekondigd moeten worden.