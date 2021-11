Was de noodsteun echt zo goed?

De overheid gooide hele sectoren in de economie op slot en probeerde te redden wat er te redden viel. „We laten u niet in de steek”, zeiden economische ministers door heel Europa en in de Verenigde Staten. Dat maakte de coronacrisis dubbel uniek. Het virus zorgde voor een bijzondere crisis met razendsnelle krimp en snel herstel, én voor ongekende noodsteun aan bedrijven en mensen. In elk land was die steun anders. De Amerikanen stutten de inkomens. De Europeanen kozen vaak voor (loon)subsidies aan bedrijven. In de VS spoot de werkloosheid omhoog, maar daalde de armoede. In Europa hielden mensen vaker hun baan.

Onvermijdelijk zitten daar lessen in: kleine en misschien ook wel heel grote. Bijvoorbeeld dat de economie minder fragiel is dan economische ramers aanvankelijk dachten. En dat de overheid het vertrouwen op peil kan houden door ruimhartig te zijn.

Inzicht in de goede en de slechte kanten van de steun kan helpen nu veel regeringen hun economie willen ombouwen tot een klimaatvriendelijke. Politici leken in het verleden nog weleens huiverig om fors te grijpen: „Niet aan de economie komen hoor, want dan gaat-ie bijten!” De coronacrisis laat zien: bij duidelijk beleid en duidelijke steun kan een gezonde economie veel verdragen.

Wat ik durf te verwachten van toekomstige corona-analyses: de steun ging te lang door

Helaas is het grote evalueren nog niet begonnen. Landen vergelijken is moeilijk; ook het virusbeleid (lockdowns of niet) verschilde sterk. Bovendien zijn grote delen van de noodsteun nog maar net voorbij. Je kunt pas over een tijd weten hoeveel er is gesjoemeld, hoeveel bedrijven alsnog omvallen, of levensvatbare bedrijven toch nog in de knel komen. Het zijn nog maar snippertjes, voorzichtige tenen in het zeewater, maar de eerste Nederlandse evaluaties druppelen binnen. Volgens vriend en vijand was de Hollandse noodsteun goed. Snel, royaal. De economie dipte minder dan in veel andere landen. De werkloosheid bleef beperkt.

Een paar analyses plaatsen nuanceringen bij het beeld dat Nederland het beter deed. Het Centraal Planbureau concludeerde in september al dat de noodsteun in 2020 ook niet-levensvatbare bedrijven overeind heeft gehouden. Dat hield werknemers in minder productieve banen en kan latere banengroei verstoren. Deze week voegden de auteurs daar wat aan toe in een artikel op voxeu.org: in landen zoals Frankrijk ging de steun minder vaak naar laagproductieve bedrijven en werd de economische dynamiek minder verstoord. Wellicht omdat de noodsteun hier royaler was.

Economen van ABN Amro concludeerden deze week dat de crisis de kloof tussen werknemers heeft vergroot. Jongeren, flexwerkers en mensen met lage inkomens werden „disproportioneel hard geraakt”. Een behoorlijke groep zag het netto-inkomen fors dalen: met gemiddeld 40 procent oftewel 870 euro per maand, bleek na analyse van geanonimiseerde bankrekeningen. Het CPB voorspelde het eerder al: mensen met een vaste baan profiteerden van de loonsubsidies. Die konden extra sparen, flexwerkers kregen de klappen. Het had anders gekund door net als de Amerikanen meer mensen rechtstreeks geld te geven. Het zijn belangrijke eerste schetsen van wie profiteerde en wie verloor. Wat ik durf te verwachten van toekomstige analyses: de steun ging te lang door. Deze zomer was die op verzoek van de Tweede Kamer nog op volle oorlogssterkte. Dat heeft de nadelen waarschijnlijk alleen maar vergroot.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

