Waarom zou de motormuis geen verschijningsvorm van het marsmannetje zijn?

Er ligt een reusachtig, wit eivormig ding tussen de bomen van het bos: met recht een Unidentified Non-Flying Object. Georgina Verbaan is net komen aanrijden in een donkergekleurde camper, slaat een paar keer op het witte kunststof en vindt een luik. Ze treedt de bol binnen en treft daar schermen, foto’s, lichtjes en twee mannen: Alexander Griffioen en Bram Roza, beheerders van ufomeldpunt.nl.

Ben ik hier alleen? heet de NTR-reportageserie die actrice en schrijfster Georgina Verbaan maakte over de mogelijkheid van buitenaards leven. Of preciezer: het menselijk verlangen naar gezelschap in het universum, want volgens Verbaan is de fantasie minstens zo belangrijk als de mogelijkheid om daadwerkelijk een alien op de staart te trappen. „Dobbert er nog zo’n volkje rond op een bol, dat maar wat aankloot?” vraagt Verbaan zich af. Zeker is dat geen volk het aankloten zo heeft geperfectioneerd als de bewoners van de aardkloot. „Als hier aliens komen die zijn zoals wij mensen, is het niet goed”, zegt iemand dan ook in de eerste aflevering.

Verbaan hoort van de ufo-watchers dat hun omgeving sceptisch is over buitenaards bezoek en ufo’s, maar dat „op een feestje iedereen toch om je heen komt staan als je erover vertelt”. Verbaan kon zich als kind al niet voorstellen „dat we alleen waren. En ik had ook wel zin in een lekkere ontvoering”. Relativerend: „Ik wilde ook bij Michael Jackson of de familie Cosby wonen.”

Hoogleraar Heino Falcke legt met lichtballen uit hoe enorm het universum is. Het maakt de kans groot maakt dat er ook elders een vorm van leven is. Ook maakt het de kans klein dat het ooit tot contact komt. „We komen het nooit te weten,” zegt hij vriendelijk. Dennis Meenderink vertelt dat hij tijdens het vissen plotseling een geelwit licht zag en hoe zijn maat en hij uit hun ooghoeken (ze keken naar hun dobbers) een venstervormig gevaarte waarnamen met vleugels onder en boven. „Pak de camera”, riep Meenderink, net voor hij door een onbekende kracht tegen de grond werd geslagen.

Mensen die „alleen maar vragen stellen” zijn vaak onderweg om hun eigen onbetwijfelde waarheid aan de man te brengen, maar Verbaan houdt consequent vast aan haar vragende houding. In een straatinterview spreekt ze twee vriendinnen aan van wie de een in leven elders gelooft en de ander niet. Die tweede blijkt dan wel weer in God te geloven. Als er zich een (op zich heilloze) discussie tussen hemel en aarde dreigt te ontspinnen, wijst Verbaan plots op een dik ingepakte motorrijder: „We wéten ook niet hoe ze eruit zien, hè?”

Ode aan de verbeelding

Daar wordt duidelijk waar Ben ik hier alleen? werkelijk over gaat: dit programma is een ode aan verlangen en verbeelding. Want waarom zou de motormuis geen verschijningsvorm van het marsmannetje zijn? Elders in de aflevering zien we Verbaan, gehuld in een foliepak, in een weiland een koe aanhalen. Het dier snuffelt aan haar hand, deinst dan bruusk terug. In een volgend beeld komt een dier dreigend op haar af. Verbaan rent weg van de koeien en springt in een sloot. Sommige mensen hebben de moed om merkwaardige televisie te maken.

Waarom kijken we toch zo weinig naar boven, vraagt Verbaan zich af. Aan het eind van de uitzending tuurt ze ’s avonds met enkele ufo-spotters over de Zandvang in Diepenheim. Even is er een bewegend licht te zien, maar dat blijkt het discolicht van de dorpskroeg. Dan roept Verbaan: „Hé, daar zag ik iets. Ik zag iets anders. Ik zag…. zwp! Of serieus.. Ja, daar ging-ie weer. Oh! Nee! Ja! Daar! Nee. Oh, Ja. Het is onweer. Of niet?”

Ik weet niet hoeveel aliens donderdag naar NPO3 hebben gekeken, maar ze zullen diep onder de indruk geweest zijn van het menselijk vermogen te verlangen.