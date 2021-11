Waar komt toch die onbehouwen stijl van Australische politici vandaan?

De Franse premier Emmanuel Macron is nog altijd woedend over de manier waarop Australië de miljardendeal met Frankrijk om onderzeeboten aan te schaffen heeft opgezegd. Begin september werd het geheime defensiepact Aukus gepresenteerd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, waarbij Australië kernonderzeeërs koopt van de twee bondgenoten. Daarvoor moest een al bestaande afspraak met de Frankrijk opeens wijken.

Het afzeggen van die deal gebeurde op zo’n onelegante manier dat de Amerikaanse president Biden zich deze week genoodzaakt zag zich te verontschuldigen voor de „onhandige” communicatie tegenover Macron. „Ik dacht dat Frankrijk al lang van tevoren was geïnformeerd dat de deal niet doorging. Honest to God, ik wist niet dat je niet op de hoogte was”, zei Biden tegen zijn Franse collega.

Zonder direct de vinger naar Morrison te wijzen, is het duidelijk dat Biden zijn Australische bondgenoot mede verantwoordelijk houdt voor de diplomatieke rel. De botte manier waarop Macron werd ingelicht over het nieuwe bondgenootschap, via een smsje de avond voor de aankondiging, zorgt nu nog steeds voor kwaad bloed in Parijs.

‘Steek in de rug’

De leiders hebben elkaar deze week ontmoet in Rome bij de G20 en tijdens de klimaattop in Glasgow. Morrison had wellicht gehoopt dat het de zaken zou gladstrijken, maar de ontmoeting had een averechts effect. Macron viel fel uit en noemde Morrison met zoveel woorden een leugenaar. Morrison kwam al snel met een bombastische respons, waarbij hij een typisch Australische term gebruikte: „Ik laat niemand Australië sledgen”, zei hij, ofwel afkraken.

Vervolgens lekte Morrisons team de vertrouwelijke sms-berichten tussen Macron en Morrison naar de media, een diplomatieke doodzonde. „Dit is een ongekend nieuw dieptepunt, een steek in de rug”, zei de Franse ambassadeur daarover deze week tijdens een scherpe toespraak in Canberra.

De Australische vice-premier gooide nog meer olie op het vuur. Barnaby Joyce, leider van de coalitiepartij The Nationals, vindt dat de Fransen zich niet moeten aanstellen. „We hebben geen eiland gepikt of de Eiffeltoren beklad. Het was een contract, dat kan ontbonden worden.”

Volgens Tim Soutphommasane, politicoloog aan de University of Sydney, heeft de onbehouwen houding van Morrison en Joyce ermee te maken dat de binnenlandse politiek zó zwaar telt voor Australische politici, dat ze zich ook op een internationaal podium tot de Australische kiezers richten. „Onze politici worden graag gezien als leiders die opkomen voor het landsbelang. Morrison staat onder druk, er komen verkiezingen aan.”

‘De ideale politicus is een man met een cowboyhoed die niet bang is om zich grof uit te laten’

Daarom gebruikte Morrison die Australische term sledgen, denkt hij. „Dit is Australische volkstaal. Niet veel mensen buiten Australië weten wat dit betekent. Het is duidelijk dat Morrison een binnenlandse politieke noodzaak ziet voor deze agressieve houding tegenover Macron.”

Morrison dankt zijn verkiezingsoverwinning in 2019 aan de steun van wat hij de quiet Australians, de stille meerderheid, noemt. „Er bestaat een specifiek beeld van het nationale Australische karakter, waar politici zich graag aan spiegelen”, zegt Soutphommasane.

„De ideale politicus is een man met een cowboyhoed die niet bang is om zich grof uit te laten, graag een pint bier drinkt en hechte banden heeft met de boerengemeenschap. Daarom laten Australische politici zich het liefst zien op het platteland, op een werkplaats met een geel hesje aan, of in de pub”, legt hij uit.

En die houding nemen ze mee naar het internationale toneel. Of Morrisons optreden aldaar gevolgen heeft voor zijn populariteit in eigen land, is volgens Soutphommasane daarom maar de vraag. „Australiërs willen aan de ene kant dat hun politieke leiders zich diplomatiek en waardig gedragen op het internationale podium. Maar ik vermoed dat er ook veel mensen zijn die een golf van nationalisme voelen bij het horen van Morrisons harde taal tegenover Macron.”

Morrison is niet de eerste Australische politicus die dit soort grove retoriek gebruikt. Het parlementaire systeem is gebaseerd op dat van het Britse Westminster, maar de debatten gaan er veel harder aan toe. „De hedendaagse politiek in Australië is een bloedsport”, zegt Soutphommasane. „Het zijn persoonlijke, vlijmscherpe aanvallen.”

De harde taal heeft zelfs tot een rechtszaak geleid. Voormalige senator Leyonhjelm moest eerder dit jaar een flinke geldboete betalen aan zijn oud-collega Sarah Hanson-Young, die hem aanklaagde voor smaad nadat hij tijdens een debat zei dat ze „moet stoppen met het neuken van mannen” en haar vervolgens uitschold met „fuck off”.

Ook als hun politieke carrière voorbij is, kunnen Australische oud-politici het vaak niet laten zich te mengen in het debat, soms op minder elegante wijze. Dat heeft te maken met een bijzondere trend in de Australische politiek: het afzetten van premiers door de eigen partij. Sinds 2010 is er acht keer geprobeerd een zittende partijleider af te zetten. Vier keer is het ook daadwerkelijk gelukt.

Unfinished business

De laatste keer was in 2018, waarbij Scott Morrison een rol speelde. Hij nam het premierschap over van Malcolm Turnbull, die het leiderschap verloor vanwege een bittere strijd binnen zijn eigen partij over klimaatbeleid. „Oud-premiers zoals Turnbull hebben daarom het gevoel nog unfinished business te hebben”, zegt Soutphommasane.

Hoewel hij niet meer politiek actief is, was ook Turnbull aanwezig bij de klimaattop in Glasgow. Hij zag zijn kans schoon om zijn rivaal nog een veeg uit de pan te geven en zei dat Morrison de Franse president heeft bedrogen. „Oh, hij heeft vaak tegen mij gelogen. Scott staat erom bekend dat hij leugens vertelt”, aldus Turnbull.

