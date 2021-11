Vogel van het jaar is niet eens een vogel

De winnaar van de Nieuw-Zeelandse vogel-van-het-jaarverkiezing is bekend, en niet alle ornithologen zijn daar blij mee. Want de soort met de meeste stemmen ís niet eens een vogel, maar een zoogdier: de langstaartvleermuis (Chalinolobus tuberculatus).

Pekapeka-tou-roa, zoals de soort in het Maori heet, is een van de twee vleermuissoorten die het land rijk is, en behoort tot de familie van de gladneuzen. Net als veel Nieuw-Zeelandse vogelsoorten wordt de vleermuis in zijn voortbestaan bedreigd, onder andere door houtkap en door roofdieren als opossums en ratten. Door beschermingsmaatregelen is de achteruitgang wel iets geremd: de soort neemt tegenwoordig nog maar af met 4 in plaats van 5 procent per jaar.

Toch kan de vleermuis wel wat extra aandacht gebruiken, besloot de Forest and Bird Conservation, die de verkiezing organiseert – en dus kwam de soort op de kandidatenlijst.

In totaal deden 58.000 mensen van over de hele wereld mee aan de verkiezing; een recordaantal in het 17-jarig bestaan van de wedstrijd. 7.000 stemmen gingen naar de vleermuis. De kakapo, een op de grond levende papegaai, won vorig jaar de verkiezing met 4.000 stemmen.

Over de verpletterende winst van de vleermuis zijn de meningen verdeeld. Tegenstanders vinden het ongehoord dat een zoogdier een vogelverkiezing wint. Voorstanders noemen een stem voor de vleermuis ook een stem voor ongediertebestrijding en habitatbescherming, én voor vleermuizen in het algemeen. De enige andere Nieuw-Zeelandse vleermuissoort, de kleinere kortstaartvleermuis (Mystacina tuberculata), stond niet op de lijst, maar profiteert nu wel mee van de aandacht die pekapeka-tou-roa krijgt. Opvallend genoeg is de kleinere kortstaartvleermuis met een gewicht rond de 15 gram groter dan de langstaartvleermuis, die maar zo’n 10 gram weegt. Eerstgenoemde is grijs van kleur, laatstgenoemde kastanjebruin.

Russische hackers

De beide vleermuissoorten zijn direct ook de enige twee inheemse landzoogdieren. Alle andere landzoogdieren, waaronder naast de opossums en de ratten bijvoorbeeld ook konijnen, zijn geïmporteerd. Tot 1967 kende Nieuw-Zeeland ook nog een derde inheemse soort, de grotere kortstaartvleermuis, maar die is sindsdien niet meer gezien en wordt uitgestorven verklaard.

De eervolle vermeldingen gingen wél stuk voor stuk naar vogels. De kakapo scoorde wederom hoog, net als een andere papegaaiensoort – de kea – en de antipodenalbatros. De kiwi viel buiten de top-5. En dat terwijl Nieuw-Zeelanders zichzelf niet zonder trots ‘Kiwi’s’ noemen.

Overigens was het niet voor het eerst dat er onrust ontstond rondom de Nieuw-Zeelandse vogelverkiezing. In 2019 werden er honderden Russische stemmen geteld, wat de organisatoren aanvankelijk deed vermoeden dat de site gehackt was. Dat bleek niet het geval: de stemmen waren daadwerkelijk afkomstig van Russische vogelliefhebbers. In 2020 vond er wél een hack plaats, en bracht iemand ruim 1.500 stemmen uit op de kleine grijze kiwi.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap.