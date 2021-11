Tot 8,5 jaar celstraf geëist in hoger beroep tegen verdachten diamantroof Schiphol

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep gevangenisstraffen uiteenlopend van veertig maanden tot 8,5 jaar geëist tegen vijf verdachten van de diamantroof op Schiphol in februari 2005. Een zesde verdachte gaat vrijuit als het aan het OM ligt, zei de advocaat-generaal vrijdag voor het gerechtshof in Amsterdam. Zijn vermeende aandeel in de overval zou niet hard te maken zijn.

De diamantroof op Schiphol was destijds één van de grootste roofovervallen uit de Nederlandse geschiedenis. Bij de gewapende overval werd voor bijna 75 miljoen euro aan diamanten en sieraden buitgemaakt. Direct na de roof werd een deel van de buit teruggevonden in een vluchtauto. De rest, ter waarde van 43 miljoen euro, wordt nog steeds vermist. Drie verdachten werden kort na de roof opgepakt, maar moesten bij gebrek aan bewijs weer vrijgelaten worden. In 2017 werden zij opnieuw gearresteerd samen met vier anderen, na een undercoveroperatie van de politie.

Een van de verdachten is nooit berecht, omdat hij overleed voordat de rechtbank zijn zaak had behandeld. Van de andere zes verdachten werden er in 2019 twee vrijgesproken. De vier anderen kregen gevangenisstraffen opgelegd uiteenlopend van 3,5 tot 7 jaar. Een voormalig medewerker van luchtvaartmaatschappij KLM hoorde vrijdag 55 maanden tegen zich eisen, terwijl hij door de rechtbank was vrijgesproken.

Volgens het OM heeft de man een „cruciale rol” gespeeld in de diamantroof, samen met een toenmalige collega. „Zonder hen hadden de daders nooit gewapend het platform bereikt en zouden zij niet aan plaatsen, tijden en spullen zijn gekomen”, zei de advocaat-generaal. Vlak na de roof bleek dat één van de daders met een onbeheerde bestelauto van de technische dienst van KLM naar een waardetransportauto had kunnen rijden die de diamanten en sieraden naar een klaarstaand vliegtuig bracht.