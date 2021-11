Timemanagement, wat levert het op?

Ik heb vaak nét iets te veel werk en nét te weinig tijd. En dus maak ik schema’s, to-do-lijstjes en fröbel ik net zolang tot alles in de agenda past. Maar levert al dat managen van mijn tijd ook echt iets op? Drie antwoorden van mensen die zich erin verdiepten. Timemanagement is goed voor je. Dat is de uitkomst van een meta-analyse van de Canadese onderzoeker Brad Aeon. Samen met zijn collega’s analyseerde hij 158 studies over timemanagement die verschenen tussen 1980 en 2019. Wat kwam eruit? Timemanagement zorgt, niet geheel onverwacht, voor betere werk- en studieresultaten.

Het verrassende is dat de positieve invloed van timemanagement op ons welzijn nog veel groter is. Het plannen van je leven aan de hand van je eigen prioriteiten geeft blijkbaar een gevoel van voldoening, zegt Aeon in een interview.

Niet elke techniek werkt even goed. Mensen die bijvoorbeeld een financiële waarde toekennen aan hun tijd en zo hun werkdagen indelen, ervaren vooral meer stress.

Leer prioriteiten te stellen in plaats van alleen maar lange lijsten met to-do’s te maken

De Amerikaanse psycholoog Erich Dierdorff testte 1.200 mensen op het gebied van timemanagement en schreef erover in de Harvard Business Review. Volgens hem zouden veel technieken beter werken wanneer we handiger werden in het gebruik ervan. Hij vergelijkt het met de aanschaf van een set geweldige keukenmessen. Wat heb je eraan als je niet kunt koken?

Dierdorff zegt dat we moeten werken aan drie vaardigheden op het gebied van timemanagement.

1 | Bewustwording: realistisch denken over hoe je met je tijd omgaat. Houd bijvoorbeeld eens bij hoeveel tijd terugkerende taken kosten. En vergelijk dit met wat je van tevoren dacht. Onderzoek op welke momenten van de dag je het meest productief bent en gebruik deze kennis in je planning.

2 | Organisatie: doelen, plannen, schema’s en taken opstellen die je helpen om je tijd goed te gebruiken. Leer bijvoorbeeld prioriteiten te stellen in plaats van alleen maar lange lijsten met to-do’s te maken.

3 | Aanpassingsvermogen: het managen van jezelf tijdens stressvolle onderbrekingen en onverwachte veranderingen. Leer bijvoorbeeld denken in scenario’s en verzin wat je zult doen als het allemaal niet volgens plan verloopt.

Oliver Burkeman is een Brit die meer dan tien jaar This column will change your life schreef voor The Guardian. Hij testte allerlei timemanagementtechnieken op zichzelf en is behoorlijk kritisch. Niet zozeer op de technieken, maar vooral op onze drang steeds meer te willen doen.

In zijn recente boek Four thousands weeks (4.000 weken) – inderdaad, de tijd die jij en ik ongeveer op aarde zullen doorbrengen – stelt Burkeman dat zelfs de bevoorrechten onder ons maar zelden aan de juiste dingen toekomen. Waar timemanagement ons daarom bij zou moeten helpen, is niet om meer te doen in minder tijd, maar te leren om de dingen die betekenisloos zijn gewoon te laten liggen. Hij onderstreept zijn punt door romanschrijver Marilynne Robinson te citeren: „De tijdgeest staat in het teken van vreugdeloze haast.”

Volgens Burkeman moet je niet alles wat er op je afkomt in je werkdag willen proppen. De kunst is je leven te richten op een paar dingen die werkelijk tellen.

Nu alleen nog uitvinden welke dat zijn. Even kijken wanneer ik daar tijd voor heb.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.