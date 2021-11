Typisch Nederland: Steenarend imponeert ook goed in de voortuin

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk meer afleveringen van Typisch Nederland

Als de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling een categorie zou hebben voor versteende exemplaren, zou deze uitheemse roofvogel stijf bovenaan staan. De adelaar – of meer toepasselijker in dit geval, de steenarend – wordt in veel voortuinen in het hele land gezien als een decoratieve aanwinst. In dit genre van tuinbeelden met faunathema is de leeuw misschien nog een tikje populairder, maar die komen meestal met zijn tweeën.

De steenarend leeft in de voortuin altijd solitair, vaak in een omgeving van splitsteen of tuintegels om de royale spanwijdte nog imposanter te doen voorkomen. Want, en dat geldt ook voor de leeuw, het algemene idee is dat de adelaar macht, schoonheid en onafhankelijkheid uitstraalt. Dat is een beproefd recept als het gaat om instant effectbejag – niet voor niets speelt de adelaar ook vaak een grote rol in nationale symboliek in landen als Albanië, Polen, Rusland, en de Verenigde Staten. Dat imponeergedrag werkt dus ook prima in de voortuin. Ander domein, hetzelfde doel.