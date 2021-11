Ruim 120 gewonden in Bagdad bij protest van aanhangers pro-Iraanse milities

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn honderden aanhangers van pro-Iraanse groeperingen slaags geraakt met lokale veiligheidstroepen. De demonstranten gingen in de middag de straat op uit onvrede over de resultaten van de recente verkiezingen. AFP maakt op basis van een bron binnen de autoriteiten melding van één dodelijk slachtoffer; het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat meer dan 120 mensen gewond zijn geraakt bij de botsingen.

De protesten vonden plaats vlak buiten de zogeheten Green Zone, een gebied in Bagdad dat meerdere wijken beslaat en waar gebouwen van overheden en internationale organisaties gevestigd zijn. Al enkele weken bivakkeren ontevreden Irakezen voor de beveiligde zone in een demonstratief kamp, om aan te geven dat zij de verkiezingsresultaten niet erkennen. Enkele pro-Iraanse politieke partijen moesten op 10 oktober veel zetels inleveren, maar bijbehorende milities spraken al direct van fraude.

Vrijdag, juist een dag waarop door internationale persbureaus in Bagdad werd onderhandeld over coalitievorming in het parlement, zouden die demonstranten gehoor hebben gegeven aan de oproep van de milities om hun acties op te voeren. Dat leidde in de loop van de dag tot herhaalde botsingen met de ordehandhaving, waarvan beelden ook via sociale media zijn gedeeld. Daarbij blokkeerden ze toegangswegen tot de beveiligde wijken van de hoofdstad. In een verklaring stelt het ministerie van Volksgezondheid dat bijna honderd van de gewonden die werden behandeld als gevolg van de botsingen, tot de veiligheidstroepen horen.

