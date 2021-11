Ik bracht Lucie van Roosmalen (6) naar turnen. We reden over het smalle weggetje naar het parkeerterrein. Voor de enorme sporthal stond een witte tent, een mobiele priklocatie. We moesten zigzaggen tussen pionnen en linten. Een man in een lichtgevend hesje, het was meteen duidelijk dat hij een belangrijke functie had, trok aan de bagagedrager, een handeling waarbij hij zijn sigaret verloor.

We schrokken ervan.

„Wat zijn we van plan?” Luid en duidelijk. „We gaan naar turnen”, antwoordde ik. „Wij rijden altijd zo.” Kortsluiting.

„Stond er de vorige keer ook een tent?”

Ik schudde het hoofd.

„En die pionnen? Stonden die er ook al?”

Ik bleef nee schudden.

Hij wees met z’n arm hoe we wel moesten fietsen.

Ondertussen keek ik naar de witte tent. Er zaten twee werkstudenten op tuinstoelen, er liep nog een rokende man in een geel hesje, op een statafel stond een computer. Er was een wacht- en een prikruimte.

„Is dit voor spijtoptanten?”, vroeg ik.

Hij, meteen verontwaardigd: „Voor waaaat? Het zijn gewoon mensen, hè?”

„Voor mensen die in eerste instantie geen prik wilden, maar nu toch wel”, verduidelijkte ik.

Hij: „Dat zeg ik niet. Dat is geheim. Ik zit ook niet aan jouw privacy.”

We reden om. Ik bracht Lucie van Roosmalen tot in de kleedkamer. Jurk uit, turnpakje aan, daarna naar die enorme hal waar de meiden van de turnacademie een parcours van toestellen hadden neergezet. In de gang terug een gesprek tussen twee vaders.

Het ging over de QR-code, die een van de twee zodra dat verplicht was in deze sporthal in ieder geval niet ging laten zien.

„Dan maar even geen turnen”, zei hij.

„Ik doe het ook niet”, zei de andere vader.

Hij voegde eraan toe: „En wie gaat het controleren? Hij zeker…”

Ze knikten in de richting van de sporthalbeheerder die in een glazen hok in een multomap met papieren zat te bladeren.

Om ook wat te zeggen, zei ik dat ik het wel slim vond van de gemeente om juist voor de sporthal een mobiele priklocatie neer te zetten. Het gesprek stokte, ze keken me verstoord aan.

Dan maar buiten wachten. Het regende een beetje, bij de priklocatie zaten ze nog steeds op tuinstoelen te wachten op werk of tot de werkdag voorbij was. In de verte zag ik de man in het lichtgevende hesje weer naderen.

„Die komt zeggen dat we niet naar die tent mogen staren”, zei een moeder die ook buiten stond. We keken voor de zekerheid alvast naar de tennisvelden, daar gebeurde geen bal.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.