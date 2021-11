Politie neemt ruim 120.000 kilo zwaar vuurwerk in beslag

De Nederlandse politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Duitse politie ruim 120.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat bevestigt de politie vrijdag aan NRC. Het vuurwerk werd net over de Duitse grens gevonden. De vondst overstijgt bijna de totale inbeslaggenomen voorraad van vorig jaar. In 2020 werd in totaal 123.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

De politie denkt dat het vuurwerk was bestemd voor de Nederlandse consument. Het is nog niet duidelijk of het alleen om illegaal vuurwerk gaat. Volgens een politiewoordvoerder heeft de voorraad „veelal kenmerken dat het bestemd was voor de illegale markt”. Het gevonden vuurwerk werd in bunkers bij de Duitse plaats Rheine gevonden. Die lagen vol dozen met onder meer mortieren en cobra’s.

Het „grootschalige onderzoek” naar de voorraad is nog niet afgerond. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat deze nog wel staan te gebeuren.