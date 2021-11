‘Trump begreep heel goed wat media zijn: machthebbers’

De gebruikelijke herkenningstekens van naambord en huisnummer ontbreken bij de woning van Roel in ‘t Veld. „We hebben ze ooit weggehaald toen de journalisten hier in de bosjes lagen”, zegt mevrouw In ‘t Veld bij het opendoen.

Boven ontvangt professor Roel in ‘t Veld (79). Hij draagt een mitella vanwege een armbreuk en dat geeft de man die in de jaren tachtig naam maakte als krachtig saneerder van de universiteiten iets kwetsbaars. Die indruk verdwijnt zodra In ‘t Veld zijn mond open doet. De stem van de emeritus hoogleraar bestuurskunde klinkt nog even nadrukkelijk als in de decennia ervoor.

Aanleiding voor de ontmoeting is de publicatie van zijn boek Kennisdemocratie, in het oog van de orkaan, een herziene editie van een boek dat elf jaar geleden verscheen. De verhoudingen tussen politiek, wetenschap en media worden steeds ongezonder, beschrijft In ‘t Veld in zijn boek. Hij is met name scherp over de relatie tussen politiek en media die „bij elkaar op schoot zitten” en daarmee „een gevaar voor de democratie” vormen.

In de bosjes

De analyses worden afgewisseld met biografische terugblikken.

Aandacht is er dus ook voor de stormachtige tien dagen waarop hij staatssecretaris van Onderwijs was, in juni 1993. Aangetrokken als ‘kwaliteitsimpuls’ om een opengevallen gat in het derde kabinet-Lubbers op te vullen, lieten onderwijsminister en partijgenoot Jo Ritzen (PvdA) en PvdA-leider Wim Kok hem anderhalve week later weer vallen. Zij verweten In ‘t Veld hen niet te hebben ingelicht over afspraken die hij als hoogleraar had gemaakt over een commerciële adviespraktijk, iets dat In ‘t Veld uitdrukkelijk ontkende. Weekblad Vrij Nederland bracht de praktijk naar buiten.

In ‘t Veld kwam bekend te staan als ‘bijklussende hoogleraar’ en vertrok temidden van een waar mediaspektakel met de door mevrouw In ‘t Veld gememoreerde journalisten in de bosjes. Hij maakte een diepe crisis door, schrijft hij in zijn boek, en vertelde aan een bevriend psychiater „dat ik het niet meer zag zitten, dat ik was vies gemaakt en een pilletje wilde, om er definitief tussenuit te gaan”. De vriend zei toe te helpen maar maakte eerst zijn agenda leeg om samen te gaan fietsen in de Ardennen. Niet lang erna keerde het tij. „De adviesopdrachten stroomden toe, evenals zeer eervolle functies en nevenfuncties”, schrijft In ‘t Veld.

Het odium van bijklussende hoogleraar bleef hem achtervolgen en voor een gevoelige plek zorgen. Dat ondervond de cultuurfilosoof Ad Verbrugge tijdens een opgewonden gesprek met In ‘t Veld op een receptie in 2007. Toen Verbrugge opperde dat In ´t Veld financiële belangen had om het onderwijs in slechte staat te houden, vloog de hoogleraar hem aan. Omstanders moesten de twee uit elkaar trekken. Verbrugge deed aangifte van mishandeling, maar het OM seponeerde de zaak, aldus In ‘t Veld, die het slachtoffer een schadevergoeding aanbood. „Het was puur kwaadaardig wat Verbrugge suggereerde”, vertelt In ‘t Veld over het incident. Verbrugge zegt: „Het liet zien dat ik kennelijk een gevoelige plek bij hem had geraakt.”

Is er een verband tussen uw harde mediakritiek en uw pijnlijke ervaringen uit 1993?

In ‘t Veld: „Niet in de zin dat ik de media iets verwijt. Ik heb niet zozeer kritiek, maar signaleer patronen waarin media, net als de politiek en wetenschap, gevangen zitten. Daardoor worden ze een gevaar voor de democratie - en voor zichzelf.”

Foto Roger Cremers

Opvattingen en gedrag van politieke partijen worden volgens In ‘t Veld niet meer ideologisch of religieus bepaald en gedragen door een brede maatschappelijke achterban, maar gebaseerd op hun scoringsvermogen in media en peilingen. Daartoe zoeken politici, bestuurders en hun medewerkers journalisten op en doen personen in de aanbieding met een gegarandeerd nieuwswaardig verhaal. In hun onderlinge concurrentiestrijd gaan de media hier graag op in.

„Politici, media maar ook wetenschappers zijn terechtgekomen in een marketing-logica van stemmen winnen, marktaandeel vergroten en subsidies verwerven”, licht In ‘t Veld toe. „Ik verwijt ze geen gebrek aan integriteit of belangenverstrengeling. Maar meer dan ze zelf beseffen, worden ze gedwongen om op elkaar te reageren. Kijk naar het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer. Kamerleden baseren zich op mediaberichten. Niet wat partijen zelf belangrijk vinden staat bovenaan, maar wat kranten en televisie prioriteit geven. Het eigen ideologisch kader dat ooit het belang van een onderwerp bepaalde, bestaat nauwelijks meer.”

Maar dat maakt media toch nog geen bedreiging van de democratie?

„Dat worden ze wel als politiek en media bij elkaar op schoot gaan zitten. Politieke partijen zijn programmatisch naar elkaar toe gekropen. Belangrijker wordt zich van elkaar te onderscheiden met personen. Daarvoor hebben ze de media hard nodig, die daardoor heel machtig worden. In Australië bepaalt de mediamagnaat Rupert Murdoch al wie er in de regering blijft. Zover zijn we hier nog niet. maar kranten ontwikkelen zich al wel een tijd op dezelfde manier. Er is steeds meer aandacht voor emoties, hypes, human interest zoals in Murdochs media, en veel minder voor politiek, analyse en beleid .”

Met het kritisch volgen van de macht en onthullingen proberen media hun democratische functie nog altijd waar te maken. U heeft daar nauwelijks aandacht voor.

„Ik zie vooral onvermogen van media om door de kliekvorming in politiek en bestuur heen te breken. Het is ook de vraag of publicaties die jullie journalisten onthullingen noemen, door de buitenwereld als zodanig gezien worden. Bij jullie verhaal over de burgerdoden in Hawija, Irak, dachten veel mensen - of het nou terecht was of niet: Hoezo burgerdoden? Het zijn IS-sers!

Fundamenteel is dat burgers en media verschillend naar de werkelijkheid zijn gaan kijken. In de tijd van de verzuiling was er geen probleem, en vielen die waarnemingen grotendeels samen. De dominee vertelde op de kansel hoe gelovigen en hun verzuilde media die werkelijkheid moesten zien. Tijdens de ontzuiling vanaf de jaren zeventig gingen burgers hun eigen werkelijkheden ontdekken, maar deden dat vooral via de ontzuilde media. Ze keken om zich heen door een sterk ‘gemediatiseerde’ bril.

De laatste decennia ontdekten ze dat media hun eigen werkelijkheid creëren. Ze scheppen tegenstellingen, domweg omdat die geld - veel clicks - in het laatje brengen; hypes zijn een businessmodel. Donald Trump trok daar zijn eigen, radicale conclusie uit. Hij zei: ‘Ik heb mijn eigen waarneming, en de rest is fake news’. We hebben tegen Trump eigenlijk geen verweer, omdat wij het verschil tussen de eigen waarneming en die van de media zelf ook voelen. Trump heeft heel goed begrepen wat media zijn: gewoon machthebbers.”

Verweer tegen Trump bestaat wel degelijk. Tegenover zijn flagrante leugens bleven gevestigde media na verificatie, onderzoek en hoor en wederhoor feiten brengen.

„Maar met die feiten claimen media een ‘objectieve’ werkelijkheid te brengen. Terwijl ze een eigen selectie maken, die werkelijkheid waarnemen door een sluier van eigen waarden, en dus ook gedreven worden door - commerciële - belangen. De claims van journalisten op objectiviteit doen me denken aan een klas Ethiopische studenten, die ik ooit lesgaf. Destijds allemaal ideologisch getraind in Moskou, beweerden die ook over de enige echte objectieve waarheid te beschikken.”

U stelt verder dat media de representatieve functie van de democratie ‘vernietigen’. Wat bedoelt u?

„Politiek verplaatst zich steeds meer van het parlement naar televisiestudio’s. Het parlementair debat wordt intussen gedegradeerd tot leverancier van filmpjes, clipjes en hypes die in talkshows besproken worden. Daarnaast organiseren media in die shows confrontaties tussen burgers en bestuurders over kwesties als Toeslagen, Groningse aardbevingen etcetera. Ook daar komen parlementariers niet aan te pas.”

Hoewel in de politiek en de journalistiek ongemak groeit over hypevorming, zie het recente boek van NOS-journalist Ron Fresen, kwam het nooit tot een grondig debat over de verhouding tussen media en democratie. Hoe kan dat?

„Dat komt door een enorm gevoel van ongemak binnen de media. Je kunt als journalist niet tegelijkertijd zeggen dat je naast de macht staat om haar te beoordelen en kritisch te volgen, en tevens erkennen dat je zelf ook machthebber bent. Pas als media hun eigen macht meer onder ogen durven te zien en kritisch te beschouwen, kan zo’n debat goed van de grond komen.”

Analyses zoals de uwe eindigen al snel in pleidooien om media een toontje lager te laten zingen.

„Dat is zeker niet mijn bedoeling.”

Wat is uw bedoeling dan wel?

„Dat de spanningen tussen politiek, media en wetenschap onderwerp worden van diepgaande reflectie om het kostbare goed van de democratie te versterken. Daarnaast heb ik twee specifieke suggesties. Misschien moeten journalisten die getraind zijn in het checken van feiten en het halen van hoor en wederhoor, veel actiever worden binnen social media. Dat zou deze media die geen redactie hebben, van binnenuit kunnen verbeteren.

„En ten tweede: probeer als media meer hoopvolle ontwikkelingen buiten Den Haag bloot te leggen. Daar vind je experimenten met participatieve democratie die mooie democratische ervaringen voor burgers hebben opgeleverd, zoals bij de ontwikkeling van stadswijken, voedselbanken en energiecoöperaties. Nu de representatieve democratie in crisis verkeert, wordt het tijd voor media meer oog te hebben voor de positieve kanten van de participatieve democratie, en hoe die de representatieve kan aanvullen.”