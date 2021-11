Het is druk op de praktijk en ze is net zelf hersteld van corona. De meneer aan de andere kant van de lijn belt voor zijn bloeduitslagen die bepaald zijn in verband met vermoeidheidsklachten. Ze pakt de gegevens erbij en kan gelukkig meteen geruststellen: „De uitslagen zijn allemaal goed. U heeft geen ziekte van Pfizer.”

