Penalty voor Woonopstand

Een drone is een Alziend Oog. Letterlijk zweeft hij boven de partijen. Zoiets moet de Rotterdamse politie hebben gedacht toen zij de dronebeelden van het geëscaleerde woonprotest vrijgaf op YouTube. Kijk eens, wij hadden zwartgeklede oproerkraaiers omsingeld, en toen duwden die demonstranten zomaar een huisje van triplex tegen ons aan.

Donderdag debatteerde de Rotterdamse gemeenteraad over dit politieoptreden. De crux: was dit geweld uitgelokt door gewelddadige extreem-linkse activisten? Maakte de politie een inschattingsfout, zoals de vele insprekers beweren? Of was het nog erger? „Politie in burger heeft voor opruiing gezorgd”, stelde een 23-jarige inspreker. Dat had hij „achteraf op filmpjes gezien”.

Woonopstand, de verzamelde actiegroepering, overhandigde de burgemeester kort hiervoor een zwartboek, met ruim tachtig pagina’s aan verklaringen die er niet om liegen. Oogletsel, hoofdwonden, gebroken neuzen... Het strookt met wat al op talloze filmpjes naar buiten kwam. Toch wantrouw ik voorlopig iedereen die onomstotelijk weet wie er schuld heeft.

‘Jouw woord tegenover het mijne’ is steeds vaker: ‘jouw Instagramfilmpje tegenover mijn vlog’. Of je nu debatteert of protesteert, het komt allemaal neer op beeldmateriaal verzamelen en verspreiden. Iedereen is de influencer van het eigen gelijk en wij, de omstanders, zijn in de rol geduwd van videoscheids.

Maar geen enkel beeld is volledig. Ook die dronebeelden zijn geselecteerde momentopnamen. Hoe hoog de resolutie ook is, we zitten nog steeds in Plato’s grot te turen naar projecties, montages, flarden, losgeknipt van aanleidingen en context. Wie wint? Het filmpje met de meeste likes? Als de waarheid afhangt van de omvang van haar aanhang, zijn we ver van huis.

Met die dronebeelden plaatst de politie zich niet bóven de partijen, welnee, ze wordt er juist zélf eentje. Die manoeuvre blijft niet zonder maatschappelijke schade. Het protest van burgers versus het woonbeleid verschuift naar ‘telefoonfilmpjes’ versus ‘politiedrones’. En ongemerkt krijg je de fatale vertekening: de politie staat tegenover de protesteerders, en verdedigt dus het woonbeleid. Bedenk wel: agenten kunnen ook geen huizen kopen, zijn onderbetaald, overwerkt. Het zijn net burgers.

Demissionair minister Grapperhaus begrijpt dat de politie „een keer zegt dat er meerdere kanten aan de zaak zitten”. Die zitten er absoluut aan, maar neutrale ordebewakers moeten verre blijven van zo’n beeldenstrijd. Juist met het onhaalbare streven om objectieve beelden te verspreiden verspeelt de politie haar neutrale status. Laat zoiets liever over aan onafhankelijk onderzoek.

En zelfs als dat onze VAR-rol komt aflossen, zelfs als dat een objectieve schuldige zou kunnen aanwijzen – penalty voor Woonopstand – heeft er dan iemand dit woonprotest ‘gewonnen’? Welnee, de wooncrisis is er geen millimeter mee geholpen. De schaduwkant van elke beeldenstrijd. Waar het om ging, verdwijnt uit beeld.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.