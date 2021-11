Opnieuw Chinese vastgoedreus in de problemen

Het Chinese vastgoedconsortium Kaisa Group verkeert in financiële zorgen, nadat een van haar bedrijven donderdag niet kon voldoen aan een betalingsverplichting. Meteen na bekendmaking van het nieuws daalden de aandelen van Kaisa met 15 procent. Op de beurs in Hong Kong werd de handel in aandelen van het bedrijf vrijdag stilgelegd in afwachting van een interne mededeling, meldt de BBC. Kaisa is met het kwakkelende Evergrande een van de grootste vastgoedreuzen van China, met voor donderdag een waardering van 1 miljard dollar (868 miljoen euro). Evergrande verkeert eveneens in zwaar weer, het kampt met een schuld van 300 miljard dollar.

Lees ook: Als het Chinese Evergrande valt, kan het de internationale economie meeslepen in zijn val

Volgens de South China Morning Post wil Kaisa achttien vastgoedprojecten in de Zuid-Chinese stad Shenzhen verkopen om aan de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Hiermee zou het bedrijf voor het einde van 2022 een totaalbedrag van 81,8 miljard yuan (11 miljard euro) willen ophalen. Kredietbeoordelaar Fitch meldt dat het bedrijf tot die tijd voor 3,2 miljard dollar aan betalingsverplichtingen heeft uitstaan. Op 7 december is de eerstvolgende deadline, dan moet Kaisa 400 miljoen dollar overmaken aan investeerders. Daarnaast moet het bedrijf volgende week vrijdag 59 miljoen dollar aan rente op obligaties hebben betaald.

De Chinese schuldencrisis zorgt de laatste maanden voor onrust onder investeerders. Zij vrezen dat de Chinese vastgoedproblemen gevolgen kunnen hebben voor de wereldwijde handel. Een mogelijke val van Evergrande werd eerder vergeleken met het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008, dat tot een wereldwijde financiële crisis leidde. De totale schuld van de Chinese vastgoedsector is opgelopen tot zo’n 5 biljoen dollar.

Evergrande, een van de grootste spelers in de markt, probeert onderdelen van het bedrijf van de hand te doen om de schulden te kunnen aflossen. Eerder ging de verkoop van een groot deel van de vastgoeddivisie niet door. Wel lukte het Evergrande donderdag om het Britse elektrische motorbedrijf Protean van de hand te doen voor een onbekend bedrag. Er stond enige druk op de deal, zaterdag verloopt een betalingsverplichting voor Evergrande ter hoogte van 82,5 miljoen dollar.