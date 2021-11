Ontwerpfouten zorgden voor instorten tribune NEC-stadion

De uittribune van NEC-stadion De Goffert is ingestort vanwege ontwerpfouten in combinatie met teveel springende toeschouwers per vierkante meter. Ook zitten in de onderste tribunedelen in de rest van het stadion „honderden scheuren”. Dat heeft ingenieursbureau Royal Haskoning vrijdag bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Het bedrijf was door de gemeente Nijmegen gevraagd de constructie van het stadion te bestuderen. Tot zeker het einde van het jaar zal geen publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het stadion, in afwachting op verder onderzoek naar de veiligheid van het stadion.

De tribune stortte in op 17 oktober, toen uitfans van Vitesse met de spelers de overwinning vierden op hun rivaal NEC Nijmegen. Hierop besloot de gemeente Nijmegen als eigenaar van het stadion geen publiek meer toe te staan en een onderzoek in te stellen naar de veiligheid. Volgens NEC-directeur Wilco van Schaik zal het spelen van thuiswedstrijden zonder publiek tot eind december „een best case scenario” zijn. In het slechtste geval zitten volgens hem „in het hele stadion ontwerpfouten”, waardoor het stadion langer leeg zal moeten blijven.

De club kijkt naar de mogelijkheden om uit te wijken naar stadion van andere clubs om toch met publiek te kunnen spelen, „ook op twee uur reizen”. Een ander alternatief is volgens Van Schaik het bouwen van een nieuw stadion „op een grasveld of bij een amateurclub”. Dit is vooral een optie als blijkt dat een grondige renovatie van het stadion nodig is. De club heeft al een offerte aangevraagd voor een tijdelijk stadion.