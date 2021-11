‘Ongehoord’ heeft opnieuw omstreden toezichthouder

Toen voorzitter Taco Dankers van de raad van toezicht woensdag opstapte nadat NRC over zijn antisemitische uitingen had gepubliceerd, liet Ongehoord Nederland (ON) het bij de reactie dat de omroep „pal staat voor het respecteren van alle mensenrechten”.

Kort daarvoor had Gert Jan Mulder zich aangediend als nieuw lid van de raad van toezicht. Als publicist viel Mulder op met een ‘essay’ in 2015 waarin hij een 14-stappenplan presenteerde om Nederland te de-islamiseren. Zo stelde hij voor om „mannen met jurken, haatbaarden en hoofddeksels” het recht op een uitkering te ontzeggen en werkgevers in staat te stellen deze mensen niet in dienst te hoeven nemen. Remigratie wilde hij „actief bevorderen. Enkele reis.”

In het dagelijks leven is Mulder agrarisch ondernemer, econoom en eigenaar van een vakantiepark in Uruguay, waar hij grote delen van het jaar is. Hij stond bij de laatste verkiezingen op plek 46 van Forum voor Democratie. In een nu gesloten twitteraccount noemde hij zich in zijn profiel „islamofoob”. Verschillende accounts van Mulder zijn geblokkeerd. Zelf noemde hij zich in een column in 2019 slachtoffer van linkse activisten, die in groepsverband melding zouden doen bij Twitter. In die zin is hij de belichaming van wat Ongehoord-directeur Arnold Karskens het bestel zegt te willen bieden: terwijl „de internetcensuur” toeneemt, mag je op de publieke omroep „zeggen wat je wil”, zei hij in zijn onlineshow.

Via een tussenpersoon laat Mulder weten niet met NRC te willen praten. Zo blijft onduidelijk hoe Mulder nu denkt. In tweets van vijf jaar terug die aan hem worden toegeschreven blijkt dat hij blij is nooit met moslims te maken te hebben: niet in de buurt, niet als collega. „Zo zal het blijven.”

Ook het twitteraccount dat volgens ON van Mulder is, reageert niet op vragen. Opvallend is dat hij „Zo is het!” schrijft bij een bericht waarin de kwestie Taco Dankers gebagatelliseerd wordt als „georganiseerde opwinding over niet bestaand antisemitisme”. Dat terwijl Dankers’ stichting Gefira volgens Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner „pure Jodenhaat” verspreidt.

Karskens zegt niets

Zo is de bladzijde Dankers omgeslagen, maar blijft de vraag hoe de omroep ON écht denkt over de beschuldigingen van antisemitisme en racisme aan het adres van leden van de raad van toezicht. Karskens neemt NRC niet op. Opgemerkt daarbij is dat de ledenraad van ON de toezichthouders aanstelt. Demissionair minister Slob (Media, CU), die ON afgelopen zomer een voorlopige status gaf, houdt het bij de vaststelling dat „antisemitisme en racisme geen plek hebben in het bestel”. Per 1 januari mag ON uitzenden. De leiding van de NPO gaat nog wel „het gesprek aan” met ON over de vertrokken Dankers. Of Mulder ook onderwerp van gesprek is, wil een woordvoerder niet kwijt.

Stichting Gefira van de opgestapte toezichthouder Dankers reageerde woensdag op de publicatie in NRC. Het artikel werd een „aanval van razernij” door journalisten genoemd. De rechts-radicale stichting stelt „nooit een negatief sentiment te hebben geuit” richting een bevolkingsgroep.

Volgens Coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner is „doorpakken op deze stichting vereist”. Het CIDI, dat opkomt voor Joden in Nederland en Israël, doet aangifte.