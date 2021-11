Omstreden oud-lijfwacht van Macron veroordeeld voor geweld tegen demonstranten

Een voormalig lijfwacht van de Franse president Emmanuel Macron is veroordeeld voor het mishandelen van demonstranten tijdens een protest in 2018. De 30-jarige beveiliger Alexandre Benalla kwam drie jaar geleden in opspraak omdat hij zich voordeed als agent. Vrijdag kreeg hij drie jaar celstraf, waarvan twee voorwaardelijk, en een boete van 500 euro. De rechtbank in Parijs heeft gezegd dat hij zijn straf thuis mag uitzitten. Hij krijgt dus een jaar huisarrest met een enkelband, bevestigen Franse media.

Tijdens een protest in Parijs van de Franse vakbonden in mei 2018 braken er rellen uit. De toenmalige lijfwacht en vertrouweling van president Macron sloeg daar hardhandig een jong koppel in elkaar. Benalla droeg daarbij ook nog een politiehelm, terwijl hij bij het protest alleen bevoegd was te observeren. Een video van het voorval circuleerde op internet en de Franse krant Le Monde ontdekte dat het om de lijfwacht van de president ging.

Het leidde tot een politiek schandaal dat nog groter werd toen het volk erachter kwam dat Macron zijn lijfwacht alleen had geschorst. Een parlementaire onderzoekscommissie werd aangewezen en president Macron ontsloeg Benalla in juli dat jaar alsnog. Macron heeft altijd beschuldigingen verworpen dat zijn regering geprobeerd heeft Benalla te beschermen. De oud-bodyguard is vrijdag ook veroordeeld voor illegaal wapenbezit en voor het misbruiken van diplomatieke paspoorten, waarmee hij een beveiligingsbedrijf wilde opzetten in Afrika en Israël.

