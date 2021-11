Nieuw: ondervraag de ombudsman tijdens diens wekelijkse spreekuur op maandag

NRC experimenteert de komende twee maanden met een wekelijks spreekuur van haar ombudsman. Op maandagmiddag gaat Sjoerd de Jong tussen 13.00 en 14.00 uur vragen beantwoorden van abonnees.

Iedere zaterdag schrijft De Jong een rubriek over een journalistiek thema of een voorval op de redactie. Het blijft mogelijk om online onder dat artikel te reageren op de inhoud. Daarnaast kunnen abonnees dus vanaf maandag 8 november 2021 het wekelijkse spreekuur bezoeken. Vragen kunnen worden ingestuurd vanaf zaterdag via het reageersysteem Talk. U kunt slechts reageren als u bent ingelogd op nrc.nl.

Uw vragen en opmerkingen worden op maandagochtend gelezen en op de website geplaatst, waarna De Jong reageert. Indien mogelijk geeft de ombudsman direct antwoord. Op kwesties die navraag of onderzoek vereisen, komt hij terug in een later spreekuur, in de ombudsmanrubriek in de krant of per e-mail aan u rechtstreeks.

Het wekelijkse ombudsmanspreekuur is als verwijzing te vinden onder De Jongs rubriek online of via nrc.nl/spreekuurombudsman.

Heeft u in de tussentijd een vraag aan De Jong? Dan kunt u hem mailen op ombudsman@nrc.nl.