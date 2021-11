Negen rebellengroeperingen sluiten verbond tegen Abiy Ahmed in Ethiopië

Negen groepen hebben vrijdag een alliantie gevormd tegen de huidige premier van Ethiopië Abiy Ahmed. Dat melden internationale persbureaus. Onder meer het Tigrese Volksbevijdingsfront (TPLF) en het Oromo bevrijdingsleger (OLA) hebben zich aangesloten bij de alliantie, voorheen rivaliserende etnische groepen. Berhane Gebrechristos, een voormalige minister van Buitenlandse Zaken en Tigray-functionaris, liet namens het nieuwe verbond weten dat de organisaties verandering willen in het land, „voordat Ethiopië implodeert”.

Ondertussen naderen de Tigrese rebellen de hoofdstad Addis Abeba verder, zo lijkt het uit berichtgeving. Over die schreden werd eerder deze week al alarm geslagen. De OLA had sinds kort al een militaire alliantie gesloten met het TPLF en er waren al berichten dat zij samenwerken aan het front. Daar komen zeven facties bij, al is volgens persbureau AP niet duidelijk of alle groepen gewapend zijn. Premier Abiy Ahmed roept alle inwoners op om de Ethiopische regering te beschermen tegen de rebellen. De regering spreekt van een „existentiële oorlog”.

De alliantie wil dat Abiy zo snel mogelijk vertrekt, waarbij volgens een woordvoerder van de Oromo-groepering de hoop is dat dat op een „vreedzame en ordelijke manier” gebeurt. Het nieuw gevormde bondgenootschap noemt zich zowel een politieke als een militaire eenheid. De Ethiopische regering noemt de alliantie een publiciteitsstunt en zegt dat er groepen bij zitten die geen achterban hebben.

Machtsovername

De internationale gemeenschap dringt steeds meer aan op een staakt-het-vuren in Ethiopië. De VN-Veiligheidsraad liet vrijdagavond (Nederlandse tijd) een verklaring uitgaan waarin de strijdende partijen worden opgeroepen te stoppen met de „intensivering en geografische uitbreiding van conflict in het land en haatdragende taal een halt toe te roepen”. De Amerikaanse regering dringt bij alle burgers aan om Ethiopië te verlaten. Ook in Nederland is het reisadvies voor Ethiopië rood en worden burgers afgeraden naar het land te gaan. Alleen de hoofdstad kleurt nog oranje, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen geadviseerd worden.

De partij van Abiy werd in 2018 democratisch verkozen, waardoor er een einde kwam aan de positie van de Tigreeërs in de nationale politiek van Ethiopië. Abiy onthief de Tigreeërs uit het leger en ontdeed zich van hun bedrijven. Abiy Ahmed won dit jaar nog wel de verkiezingen, maar deze waren omstreden doordat het niet mogelijk was om in sommige deelstaten te stemmen.

Het TPLF wil de macht terug die de partij sinds de inname van de hoofdstad in 1991 bezat. Sinds november rukken de Tigrese rebellen op. In juni behaalde de groep een belangrijke zege en sloeg het Ethiopische leger op de vlucht.