Moeten de vrijwilligers van de sportkantine nu de coronapassen gaan scannen?

René Bakker heeft net een brief aan de wethouder sport in Doetinchem afgerond. Hij is voorzitter van zwemvereniging NDD – „500 leden uit alle lagen van de maatschappij, oud en jong, dik en dun” – en heeft woensdag tot ’s avonds laat het debat in de Tweede Kamer gevolgd over de coronapas. Hij is vóór het coronabeleid, zegt hij, maar het „debat is inmiddels zo gepolariseerd” dat hij niet aan zijn vrijwilligers wil vragen hun medeleden te controleren op een QR-code. „Als de leden zo tegenover elkaar komen te staan, dan geeft dat erg veel spanning.” Dat heeft hij de wethouder geschreven.

Bakker heeft dus óók een brief aan de leden geschreven, waarin hij iedereen die géén QR-code wil tonen bij het zwemmen – vanaf zaterdag is dat verplicht – oproept om tijdelijk weg te blijven. „We gaan het niet controleren maar doen een dringend beroep op hen om niet te komen.”

Het probleem waar veel sportscholen, yogascholen, boksscholen, zwembaden en sportclubs sinds dinsdag mee worstelen, is principieel maar ook praktisch: hoe kom je aan genoeg vrijwilligers om de QR-codes van leden te checken? En kán je dat klusje wel van vrijwilligers vragen?

In de bestuursleden-groepsapp van atletiekvereniging PAC in Rotterdam was er even sprake geweest van opluchting. Op woensdag leek het erop dat ze van íedereen die het atletiekterrein op zou lopen, de QR-code zouden moeten scannen. Op donderdag werden buitensporten na kritiek van de Tweede Kamer toch uitgezonderd. Maar toen kwam het besef: bij de ingang van de kleedkamers en wc’s moet de QR-code wél worden gecheckt. Voorzitter Martin Blok: „Ik weet niet waar ik de vrijwilligers vandaan moet halen.”

En ze hádden in coronatijd al meer van de vrijwilligers gevraagd, zegt Blok. „We hielden ons als atletiekvereniging keurig aan de regels. We hadden als een van de eerste de vloer bestickerd en hygiënezuiltjes geplaatst. Het zijn vrijwilligers die een oogje in het zeil moeten houden. Kan je meer vragen?”

Nee, dat kan niet, vindt Remko de Jong, voorzitter voetbalclub DWS in Amsterdam. „Je wil mensen niet met de discussies opzadelen. En wat zeg je dat ze moeten doen als iemand toch doorloopt zonder code? Moeten ze dan de politie bellen?”

Carolyn van de Wijngaert, eigenaresse van Yoga Zwolle, gaat voorlopig zelf maar de QR-codes checken aan de deur. Ze vindt het „vrij irritant” omdat haar yogalessen al „coronaproof” zijn: „Iedereen neemt zijn eigen matje mee en houdt anderhalve meter afstand. Dat is echt heel anders dan in een sportschool, waar iedereen door elkaar loopt.”

Daar komt bij, zegt Van de Wijngaert, dat haar yogacursisten „bewuste mensen” zijn die hun gezondheid serieus nemen en niet komen als ze verkouden zijn of hoesten.

Zwemlessen

Ronduit somber is Orhan Delibas. Ik vrees dat ik de tent moet sluiten, zegt hij. Hij is eigenaar van een boksschool in Arnhem, in de wijk Presikhaaf waar de vaccinatiegraad laag is. „Als ik die QR-code moet hebben, zeg ik mijn lidmaatschap op”, hoorde hij al verschillende keren.

Hij is niet eens in staat om iedereen te gaan checken, zegt de oud-prof-bokser. Hij runt de boksschool in zijn eentje. ’s Avonds heeft hij drie groepen achter elkaar: kinderen, beginners en gevorderden – zeventig tot tachtig sporters. „Dan kan ik niet ook nog even bij de deur staan.” Een vrijwilliger vragen, ziet hij niet zitten. „Voor zo’n klusje willen mensen betaald worden. En dat snap ik ook.”

Zonde vindt Delibas het wel. Hij is naast sportcoach ook iemand die jongeren een zetje de goede richting op kan geven. Als pedagogisch medewerker in de gesloten jeugdzorg is hij ervoor geschoold, de boksschool is een plek waar veel jongeren – jongens én meisjes – uit de wijk komen. „Ik kan ze niet altijd helpen maar ik luister en adviseer. Ik kan zeggen; ga eens met die en die praten. Dat valt allemaal weg.”

Maurice Tepperik, directeur van het zwembad, de sporthal en de gymlokalen in Doetinchem, doet het „liever niet”, vertelt hij, maar zijn kassamedewerkers zullen wel moeten: controleren op de QR-code. „We vinden het erg jammer omdat mensen zo buitengesloten worden die zouden sporten, wat natuurlijk gezond is.”

Met zwemlessen voor kinderen zit hij helemaal in zijn maag. „We weten gewoon nog niet wat we moeten met ouders die geen coronapas willen tonen. Want je wilt die kinderen niet duperen.”

De Nederlandse stichting voor Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) verwacht dat ongevaccineerde ouders hun kinderen niet meer naar zwemles kunnen brengen en helpen met aan- en uitkleden. Zij horen van zwembaden dat ouders hun kinderen afmelden voor de zwemlessen. De NSWZ schat dat 15 tot 30 procent van de ouders de lessen, tijdelijk, zal staken.

Markus Torenstra van Fresh Fitness in Amsterdam zegt: „Ja, wij zullen dat door gaan voeren, we hebben ook geen keuze daarin helaas. Je zal eenmalig een bewijs van vaccinatie dienen aan te leveren, daarna kan je gewoon naar binnen.”