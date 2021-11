Minister Kamp wil preventieve drugstest voor militairen

Demissionair minister van Defensie Henk Kamp (VVD) wil preventieve drugstesten invoeren bij de krijgsmacht. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt vrijdag berichtgeving hierover in De Telegraaf. Aanleiding voor het plan van de minister is de aanhouding van militairen op Curaçao vorige week. Ze worden verdacht van het bezitten en gebruiken van verdovende middelen.

Defensie voert een zerotolerancebeleid als het gaat om drugs. Militairen die drugs bezitten of gebruiken, worden ontslagen. „Vanuit goed werkgeverschap wil ik dat Defensie preventief gaat testen op drugsgebruik. Dat is belangrijk omdat militairen altijd ingezet kunnen worden en dan onder vaak moeilijke omstandigheden risicovolle werkzaamheden verrichten. Dit doen zij met grote verantwoordelijkheid richting collega’s”, zei Kamp tegen De Telegraaf.

‘Afschrikwekkende effect’

Hoe het nieuwe beleid precies eruit gaat zien en wanneer het wordt ingevoerd, is nog onduidelijk. Militairen preventief testen op drugs is al sinds 2007 wettelijk mogelijk, maar moet de wet moet verder worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Tot nu toe maakte het ministerie geen gebruik van de mogelijkheid, omdat het meende dat „ook een andere aanpak mogelijk was”, zo liet de Defensiewoordvoerder weten. „We hebben geïnvesteerd in goede voorlichting over drugs en bij een concreet vermoeden van drugsgebruik door een militair werd dit gemeld bij de marechaussee.”

Volgens de woordvoerder wil Kamp het preventief testen ook invoeren vanwege het mogelijk „afschrikwekkende effect” op militairen en om een beter beeld te krijgen van het drugsgebruik binnen de krijgsmacht. Hoeveel militairen elk jaar worden ontslagen om drugs, wordt niet standaard bijgehouden. Over 2017 is dat wel bekend, want toen werd dat naar aanleiding van een mediaverzoek uitgezocht. Het ging toen om 31 militairen.

