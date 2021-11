Liefdevol portret van een worstelende denker

Ludwig Wittgenstein begint opeens zo zachtjes te praten dat je hem in eerste instantie niet eens verstaat. Zorgvuldig kiest hij zijn woorden, die hij richt aan een jongere man die hem zwijgend gadeslaat. Is hij er wel echt? Of is hij ontsproten aan het turbulente brein van de schrijver van de Tractatus Logico-Philosophicus, zijn hyperrationele poging om de relatie tussen taal en werkelijkheid vast te leggen?

In Wittgenstein, het openingsakkoord van een gepland elfluik over de Oostenrijkse filosoof, richt theatermaker Bo Tarenskeen zich na stukken over filosoof Martin Heidegger en nazi-architect Albert Speer op de jonge jaren van Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Hij neemt daarin af en toe een loopje met de geschiedenis: we ontmoeten de filosoof ca. 1919 in Cambridge, waar hij toen in de werkelijkheid al lang weer weg was en pas tien jaar later zou terugkeren. Dat is nodig om een aantal belangrijke elementen in Wittgensteins leven samen te kunnen nemen: zijn ervaringen in de Eerste Wereldoorlog en zijn romantische relatie met medestudent David Hume Pinsent tijdens zijn studietijd in Cambridge. Tarenskeen bouwt zijn voorstelling zo op de tegenstelling tussen de extreem analytische geest en het onderdrukte gevoelsleven van de filosoof.

Lees een interview met Bob Tarenskeen: ‘Als alles goed is, is niets iets waard’

Het is een wat clichématige insteek die desondanks een boeiend portret oplevert. Dat heeft in eerste instantie te maken met het spel van Tarenskeen: zijn hakkelende, weifelende speelstijl contrasteert prettig met de boude stellingen van de filosoof, die stelt de hele filosofie te hebben ‘opgelost’.

De aanwezigheid van pianist Dante Boon voegt nog een gevoelslaag toe: stil maar met empathie luistert hij naar de mijmeringen van de worstelende denker, en liefdevol helpt hij hem zijn jasje en shirt uittrekken. Niet alleen stipt de voorstelling zo het erotische verlangen aan waarnaar Wittgenstein nooit heeft gehandeld, ook biedt het ontblote bovenlichaam van Tarenskeen een doorlopende herinnering aan dat wat zich niet in logica laat vangen: sterfelijkheid, intimiteit, kwetsbaarheid, kortom: menselijkheid.

Theater Bo Tarenskeen – Wittgenstein. Gezien 04/11, Frascati, Amsterdam. Tournee t/m 10/12. Inl: botarenskeen.nl ●●●●●