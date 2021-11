‘Levenloze lichaam Russische ambassademedewerker gevonden op Berlijnse stoep’

Op de stoep voor het ambassadegebouw in Berlijn is vorige maand een Russische ambassademedewerker dood aangetroffen. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag. De man zou connecties hebben met de Russische veiligheidsdienst FSB. De Russische ambassade weigerde een autopsie van het lichaam, dat inmiddels naar Rusland is overgebracht. De Russische ambassade spreekt van een „tragisch ongeval”.

Agenten troffen in de ochtend van 19 oktober het levenloze lichaam aan van de 35-jarige Rus. De politie vermoedt dat hij uit een raam van de ambassade is gevallen. Duitse autoriteiten vinden de omstandigheden van het ongeval verdacht, maar kunnen geen onderzoek instellen vanwege de diplomatieke immuniteit van ambassadepersoneel. Die houdt in dat het gastland zich niet mag bemoeien met zaken die de ambassade en haar medewerkers aangaan.

De man werd in de zomer van 2019 benoemd tot tweede secretaris (viceconsul) van de Russische ambassade in Berlijn. Maar Duitse veiligheidsautoriteiten denken dat hij in werkelijkheid voor de FSB werkte. Hij zou een familielid zijn geweest van een hoge officier van de FSB-afdeling die zich bezighoudt met terreurbestrijding. Die afdeling wordt volgens het Duitse weekblad in verband gebracht met een liquidatie, in de zomer van 2019, van een Georgische balling op klaarlichte dag. Het is onbekend of de dode ambassademedewerker betrokken was bij de liquidatie.

