Kunnen we nog mild zijn voor wie een andere (prik-)keus maakt dan wij?

Ze is „anti-medicijnen en anti-prikken”. De griepprik heeft ze nog nooit gehad. Ze heet Elisabeth Verkuijl, maar iedereen noemt haar al zo lang Barry, al sinds de oorlog, dat ze niet eens meer weet of haar echte voornaam met een ‘s’ of een ‘z’ geschreven wordt. Negentig is ze inmiddels. Voorovergebogen zit ze op haar stoel, een klein zwart handtasje voor haar op tafel. „Ik heb tegen mijn dokter gezegd: ik neem ze niet meer. Ik word er ziek van. Ik moet paracetamol nemen om bij te komen van mijn medicijnen. Nu slik ik niks meer en voel ik me geweldig.”

Maar gevaccineerd is ze wel. „Omdat ik een ánder kwaad doe als ik het niet doe. Dáárom heb ik het gedaan. Niet voor mezelf.”

Ze zit tegenover haar bridgepartner Marianne, een generatie jonger, die liever niet met achternaam in de krant wil. „Nog altijd is zij beter in het spelletje dan ik”, zegt ze over Barry. Zelf heeft zij van de week nota bene nog een klein slem gemaakt met 28 punten. „Zó. Ja.”

Het is woensdagmiddag, ze zitten aan een tafel bij het raam in de serre van restaurant De Bosrand in Lage Vuursche, een dorpje op de Utrechtse Heuvelrug, omringd door ruim 1.100 hectare bos. De vaccinatiegraad in deze gemeente, Baarn, loopt gelijk op met het landelijk gemiddelde. Het is mistig buiten, maar het regent niet.

„Gaan wij onze mening geven?” vraagt Marianne aan Barry als de verslaggever zich net gemeld heeft.

„Ik heb niks gehoord”, zegt Barry. „Ik ben doof.”

„O, jij bent doof.” Tegen de verslaggever: „Wil je zitten? Ik word geen abonnee, hoor.”

Nee? Heeft ze al een andere krant? „Dat dacht ik wel, ja. Ik heb er twee.”

De vraag, aan hen en een aantal andere mensen hier, is of het ons nog lukt mild te zijn voor elkaar in een samenleving die in toenemende mate is opgedeeld in gevaccineerden en ongevaccineerden. In de maatregelen die deze week werden aangekondigd (en deze zaterdag ingaan), wordt meer dan eerder onderscheid gemaakt tussen die twee groepen. Vervloekt de gevaccineerde de ongevaccineerde nu hij toch weer met een mondkapje op naar de supermarkt moet? Voelt de ongevaccineerde zich afgesneden van de wereld der gevaccineerden nu zij horeca, sportscholen en misschien straks zelfs het kantoor niet meer binnenkomt?

Anders gesteld: doen we dit nog ‘samen’, zoals de overheid sinds het begin van de coronacrisis aanmoedigt? Is er, waar Rutte dinsdag toe opriep, nog „een beetje begrip” en „een beetje mildheid” voor elkaar? Of is er groeiende wrok tegen de ‘anderen’?

„Nee”, zegt Marianne. Dan plots met een brede, bijna ondeugende glimlach: „Tegen de wappies wel hè, een beetje.” Maar ze schat dat dat slechts „4 procent” van de Nederlanders is. Voor andere beweegredenen kan ze wel begrip opbrengen. „Ja, niet – neem me niet kwalijk, maar niet als ze zeggen: de Here God zorgt voor ons, want dan word ik een beetje pissig. De Here God zorgt voor je als je ook voor jezelf zorgt.”

Wie blijven er dan over? „De angstigen. Er zijn veel angstige mensen, hoor. Bang voor naalden, bijvoorbeeld. Of dat ze niet tegen een inentingsstof kunnen.” En nu ze toch op dreef is: het helpt niet dat „onze medelanders” niet goed worden geïnformeerd. „Ik kom veel bij Turkse mensen thuis – mijn dochter is met een Turkse man getrouwd – en daar staat de Nederlandse tv niet aan. Echt niet. Ik heb nóóit gehoord dat Rutte op de Turkse zenders geweest is, en dat vind ik zó’n nalatigheid. Die artsen die in witte jas in achterstandswijken op de markt gingen staan om voorlichting te geven: dat vond ik geweldig.”

Twee kampen

Er ontstaan twee kampen, zegt dertiger Maaike, die ook haar achternaam liever niet in de krant ziet, „omdát mensen zo hard voor elkaar zijn”. Ze zit buiten op het terras met een vriendin en een cockerspaniël, Tambi. Niet omdat ze geen QR-code kunnen overleggen: de hond is „te enthousiast” om binnen te kunnen zitten.

„Geen seconde” heeft ze er zelf over getwijfeld of ze wel gevaccineerd wilde worden. „Ik was héél blij dat ik mocht.” Begrip voor andere keuzes dan de hare? „Ja, jawel.” En met de nieuwe maatregelen heeft ze ook geen moeite. „Die mondkapjesplicht hadden we nooit moeten intrekken. Dat is zó’n milde maatregel. Waarom doen we daar moeilijk over?”

Het is niet de rol van de politiek, vindt ze, te overtuigen. Ze had vooral beter moeten informéren. „Er zijn nog steeds groepen in Nederland die onvoldoende zijn geïnformeerd.”

Weer binnen, in de hoek met de grote fauteuils, zit Jada Engelberts uit de Utrechtse volksbuurt Ondiep (met kenmerkende tongval: „dat hoor je toch?”) met haar nichtje Laura Dannenburg. Beiden hebben getwijfeld over vaccinatie. „Ik wil nog kinderen”, zegt Laura, die in Utrecht studeert. „Ze zeggen natuurlijk dat het veilig is, maar toch hoor je wel verhalen. Een meisje dat trombose kreeg, bijvoorbeeld. Een paar keer heb ik dat nu al gezien in het nieuws.” Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen bleek dit voorjaar inderdaad een zeer zeldzame kans te zijn op ernstige trombose; sinds juni worden vaccins van die twee producenten niet meer toegediend aan jongere leeftijdsgroepen.

Zelf liet Laura zich overtuigen door haar broer, arts in opleiding, en haar oma, die zei: laat het gewoon doen, anders kun je niet met ons mee op vakantie of uit eten. Maar vrienden en kennissen van hen hebben een andere keuze gemaakt. „Vooral veel vrouwen van onder de dertig”, zegt Jada. „Tenminste, zo ervaar ik het in mijn omgeving.”

Gevraagd naar hun begrip voor de verschillende standpunten blijken de twee vrouwen zelf nog veel heen en weer te gaan. Jada zegt dat ze de nieuwe maatregelen „heel erg” vindt voor de niet-gevaccineerden. „Want ze verplichten je toch tot het halen van een prik.” En als we allemaal gevaccineerd zijn, zegt ze, komt er „wel weer iets anders boven drijven”.

Laura: „Misschien dat toch iedereen weer een derde vaccinatie moet.”

„En een vierde, en een vijfde...”

„Of er komt een nieuwe variant waar we niet tegen beschermd zijn.”

Maar, zeggen ze ook: jonge ongevaccineerden lopen „te lanterfanten”. Laura: „Al die studentenhuizen zitten elk weekend vol. Dat gaat echt om heel grote feesten.” En als ter sprake komt dat operaties worden uitgesteld omdat er allemaal mensen met corona op de IC liggen, zegt Jada: „Ja, dat is ook schandalig, hè. Erg eigenlijk.”

Ze verzorgde drie weken lang haar vader, in de risicogroep vanwege zijn leeftijd en hartkwalen. „Hij kon niet meer lopen, hij had uitval, kon niet meer zelf eten. Heel benauwd. We dachten: haalt hij het wel? En dan hoor je daarna op straat: het is maar een griepje.” Alles, zegt ze, is nu „tweekampig”.

Om daarna vergevingsgezind te concluderen dat het voor iederéén moeilijk is. Laura: „Ik snap ook dat de regering het lastig vindt om de juiste maatregelen te treffen. We hebben het nog nooit meegemaakt, zo’n corona.” Jada: „We doen het allemaal voor de eerste keer. Het gewone volk, maar ook de premier. We worden allemaal voor het blok gezet.”

Telefoon vergeten

Op het terras aan de overkant, bij pannenkoekenhuis De Vuursche Boer, zijn Jan en Agatha Scholten neergestreken met hun kleindochter. Ze komen uit Zevenhuizen, Zuid-Holland, en hebben net alle drie chocolademelk met slagroom besteld. Waarom buiten en niet binnen, op deze herfstdag? Agatha is haar telefoon vergeten en heeft haar QR-code dus niet bij zich. Jan: „Dan moet je sportief zijn.”

Iets harder zijn ze, en vooral Jan, dan andere aanwezigen. „Ik ben boer geweest. We hebben altijd kippen gehad, we kijken er íéts anders tegenaan dan de burger op tien hoog.” Hij bedoelt: dan heb je vaker met virusbestrijding te maken gehad en weet je dat je snel moet ingrijpen. Van enig begrip voor de minderheid die zich nog niet heeft laten vaccineren is bij hem daarom geen sprake. „We hebben kennissen die niet zijn geënt. Daar zeg ik het ook tegen: dat ze een beetje stom zijn.”

„Mijn opa zegt alles wat hij denkt”, zegt Jans kleindochter, gelijke delen verontschuldigend en vertederd.

Jan: „Maar hij denkt vaak éérst voordat-ie zegt.”

De kleindochter: „Maar daarna zég je het wel.”

Jans vrouw Agatha begint over SGP-leider Kees van der Staaij, die dinsdagavond na de persconferentie bij talkshow Op1 zat en in het vaccinatiedebat vooral ieders keuzevrijheid benadrukt. „En hij is tegen de coronamaatregelen, want hij vindt dat mensen ermee tot vaccinatie gedwongen worden.”

„Stel”, zegt Jan, „hij krijgt corona. En hij wordt tussen zes plankies naar buiten gedragen. Dat kán, hè? Dan komt hij boven bij onze lieve Heer, want daar dweept hij mee, en die zegt: joh, wat ben je toch een stommeling. Want ik heb je de middelen en de kennis gegeven om dit tegen te gaan. En nu kom je hier aankloppen. Ga jij eerst maar even in de hoek zitten wachten tot er plek voor je is.”

Het echtpaar heeft van dichtbij gezien hoe corona het zorgsysteem deed dichtslibben. Jan, zijn rechterhand even op de arm van zijn vrouw: „Zij heeft een broer ‘gehad’ – lelijk woord hè, die had MS. Elke zondag ging ik met hem lopen. Op een gegeven moment ging dat niet meer. Hij had last van zijn kuit, liep al met een rollator. In maart had hij bloedvernauwing in zijn voet. Maar een echte ingreep in het ziekenhuis werd de hele tijd doorgeschoven. Ze hadden steeds geen tijd voor hem. Tot z’n voet al helemaal zwart begon te worden.”

Agatha: „Toen was het al te ver gevorderd en kon hij niet meer geholpen worden. Dat had niet alles met corona te maken, maar wel wát.”

Hij stierf in juli van dit jaar. Maar boos? Nee, echt niet. „Wel een beetje frustratie”, zegt Agatha zacht.

„Je kunt je overal wel over boosmaken”, zegt Jan. „Maar dan zit je je leven te verpesten.”

Dat is ook de belangrijkste conclusie van Marianne en Barry, de bridgepartners die binnen zitten.

„Weet je wat het is?” zegt Barry – die zich ondanks haar gehoorproblemen soepel in het gesprek voegt. „Mensen die haten, hebben zichzelf ermee. Naarmate je ouder wordt ga je dat beseffen. Dat het allemaal geen zin heeft. Die wijsheid heb ik nu. Dat is het voordeel van oud zijn. Dat is het énige voordeel van oud zijn. Voor de rest is het verschrikkelijk, want je denkt iedere dag dat je doodgaat.”

„Het is werken”, zegt Marianne. „Ik vind het wérken.”

Boos kan ze nu alleen nog worden op zichzelf, zegt Barry. „Als ik ben vergeten waar iets ligt, of zo. Maar niet meer op andere mensen.”