KNVB meldt ‘aanzienlijke’ toename stadionverboden

De KNVB heeft sinds het begin van het nieuwe voetbalseizoen, op 1 juli, 354 stadionverboden opgelegd. Daarmee is na ongeveer een derde van het seizoen al ruim de helft van het gemiddelde aantal stadionverboden over een heel seizoen bereikt. De voetbalbond noemt de toename vrijdag in een verklaring „aanzienlijk”. Afgelopen jaren lag het aantal stadionverboden op gemiddeld zeshonderd per volledig seizoen, uitgezonderd het coronajaar waarin zonder publiek werd gespeeld.

De „hofleveranciers” van de stadionverboden zijn volgens een woordvoerder van de KNVB mensen die gooiden met voorwerpen of vloeistoffen (zoals bier). In totaal werden 63 stadionverboden opgelegd aan deze groep. Ze kregen straffen uiteenlopend van 9 tot 36 maanden. Ook mensen die openlijke geweld pleegden (61), het speelveld betraden (30), beledigingen uitten (24) of vuurwerk afstaken (21), kregen verboden opgelegd. In de meeste gevallen ging het om losse incidenten, verspreid over alle voetbalstadions in Nederland. Uitzondering is de oplegging van een stadionverbod aan vijftig mensen naar aanleiding van rellen rond de wedstrijd NEC-Vitesse, die medio oktober werd gespeeld.

Toenemend wangedrag

Daarnaast heeft de tuchtcommissie van de KNVB dit seizoen tot dusver 87 vooronderzoeken ingesteld naar misdragingen in en rondom de stadions. Als blijkt dat clubs onvoldoende hebben gedaan om incidenten te voorkomen of daders op te sporen, riskeren ze een boete van maximaal 90.750 euro. Ook kan de KNVB clubs dwingen publieksvakken te sluiten. Afgelopen jaren lag het totale aantal tuchtzaken tussen de zeventig en negentig per seizoen.

Naar aanleiding van het toenemende wangedrag van supporters kondigde de KNVB in oktober al extra maatregelen aan. Uitsupporters worden geregistreerd en clubs hebben de mogelijkheid om de horecaverkoop bij gooi-incidenten op te schorten. Tevens werkt de bond in samenwerking met de competities, clubs en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan plannen om de „overlast van relschoppers” verder tegen te gaan.