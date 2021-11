Kim Putters vertrekt in juni 2022 als directeur bij SCP

Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stopt volgend jaar juni met die functie. Op dat moment loopt zijn termijn af, na negen jaar. Putters maakte vrijdagavond via Twitter bekend dat hij dan niet doorgaat; de instantie is begonnen met de zoektocht naar zijn opvolger.

Putters (48) noemt de functie van directeur van het onderzoeksinstituut de „mooiste baan van NL”. Hij begon in maart 2013 aan het hoofd van het SCP en verlengde zijn termijn. Dat hij in 2022 opstapt ligt in lijn met afspraken die zijn gemaakt over de doorloop bij topposities binnen het Rijk, stelt het SCP in een persbericht.

Het SCP onderzoekt de sociale, maatschappelijke en culturele trends in Nederland en levert inzichten over de kwaliteit van leven in het land. Het instituut rapport daarover aan het kabinet en het parlement, en evalueert daarom ook de impact van overheidsbeleid op het leven van Nederlanders. Zo zette Putters in oktober van dit jaar in een interview met NRC uiteen welke invloed de coronacrisis heeft gehad op het vertrouwen van burgers in de Nederlandse politiek:

„Met het sociaal en het politiek vertrouwen: heel veel. Het ging zoals in elke crisis: eerst hielpen we elkaar. Daarna kwamen de tegenstellingen, en kreeg je stigmatisering. Je had de Aziatische mensen die nauwelijks de straat op durfden. Daarna hadden jongeren het gedaan, en daarna de wappies. Maar er is veel meer aan de hand. De crisis kwam bovenop problemen die er al waren: de groeiende ongelijkheid in de economie en het onderwijs.”

Het is nog niet bekend wat Putters - bestuurskundige, hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gewezen senator voor de PvdA - na zijn vertrek gaat doen. In hetzelfde recente interview stelde hij dat zijn „handen jeuken” als het om de aanpak van maatschappelijke problemen gaat: „We hebben nu de kans om de samenleving vorm te geven voor de generaties na ons. Dat is maar ééns in de honderd of honderdvijftig jaar.”

Over wie in beeld zijn voor zijn opvolging is nog niets naar buiten gebracht. Putters zelf schrijft dat de Algemene Bestuursdienst (ABD) een selectiecommissie optuigt die de betrokken ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal adviseren over kandidaten. De kanshebbende worden dat voor benoeming voorgedragen aan de ministerraad.