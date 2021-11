Kan Zuckerberg generatie Z ook laten geloven in zijn metaversum? Dat wordt lastig

Wordt Facebook ooit weer cool? Pardon: wordt Meta ooit cool? Het moederconcern van Facebook, Instagram en WhatsApp heeft een nieuwe naam en topman Mark Zuckerberg (37) hoopt dat ook jongeren terugkeren naar het platform dat hij ooit oprichtte. Hij heeft de kids nodig om zijn gigantische socialemediabedrijf toekomstbestendig te maken. Deze groep heeft op dit moment heel weinig met Facebook. Ze zien het als een sociaal netwerk voor oudjes, de minst coole plek op internet. Instagram, ook van Meta, is iets hipper, maar moet concurreren met populaire apps als TikTok en Snapchat. De naamsverandering van het moederbedrijf zal waarschijnlijk niks veranderen.

Wat wel? The Metaverse (metaversum in goed Nederlands) natuurlijk. Deze mix van virtuele en echte wereld is volgens velen in Silicon Valley de toekomst van het internet. Via het metaversum kun je een huis bijvoorbeeld ombouwen tot een virtueel kantoor waarin avatars van collega’s zitten. Die avatars kunnen er uitzien als robots of andere gekke figuurtjes. Om alles te zien moeten gebruikers wel virtual reality en augmented reality-brillen opdoen trouwens, iets waar niet iedereen zin in zal hebben.

Of mensen massaal naar het metaversum zullen gaan, weten we nog niet. Zuckerberg en de zijnen geloven er in elk geval heilig in.

Zal generatie Z, een groep die geboren is tussen 1996 en 2015, ook in de missie van Meta geloven? Wie een rondje op sociale media maakt, weet dat het een moeilijk opgave wordt. Op 28 oktober was Zuckerberg de hoofdrolspeler in een presentatie van ruim 75 minuten waarin het metaversum verder werd uitgelegd. Naast de serieuze analyses van techjournalisten waren het vooral de bijtende memes die opvielen op de socials.

De deurbel van Zuckerberg

Het dramatisch slechte acteerwerk van Zuckerberg werd veel bespot. Nou is hij nooit de meest charismatische spreker geweest, maar in deze promotiefilm maakt hij het ook wel erg bont. In de video heeft ‘Zuck’ onnatuurlijk vrolijke gesprekken met Facebookmedewerkers die vertellen over de bijzondere mogelijkheden van het metaversum. We zien de topman ook in allerlei virtuele decors rondlopen die niet heel overtuigend zijn. Het hoogtepunt (of dieptepunt) van de video is het moment waarop Zuckerberg op de meest ongemakkelijke manier ooit op een deurbel reageert. Of eigenlijk: het moment waarop hij volgens het script moet reageren op een deurbel. Want je ziet dat hij al beweegt voordat de bel gaat. Hij gooit zijn hand in de lucht en zegt: „Dat moet Angela zijn, ons hoofd van vr-apparaten.” Het ongemak spat in twee seconden van het scherm. Een twittergebruiker zette het minifragment online met deze dodelijk sarcastische woorden: „Dit is hoe een normaal persoon op de deurbel reageert.” De video is alleen al via die gebruiker meer dan twee miljoen keer bekeken.

Het bedrijf van Zuckerberg mag ondanks allerlei schandalen dan nog steeds gigantisch veel winst maken, het heeft van de oprichter absoluut geen overtuigend acteur gemaakt. Of zal hij bewust aan zijn presentatie gewerkt hebben zonder een acteercoach? Mogelijk hoopt hij dat de jongeren op een ironische manier van hem – en de producten van zijn bedrijf – gaan houden.