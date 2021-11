Josh Cavallo is een held

De maatschappij zit vol taboes. Er zijn landen waar het taboe is om in het openbaar bepaalde delen van het lichaam te laten zien en in veel landen praten ouders met hun kinderen niet over seks. Veel jonge mensen zijn bang om het met anderen over persoonlijke zaken te hebben; ze twijfelen eraan of familie en vrienden hun verhaal zullen begrijpen, laat staan dat ze verwachten steun te krijgen.

In de voetballerij was voor zover bekend één actieve profspeler er openlijk voor uitgekomen dat hij homoseksueel is. De Australiër Josh Cavallo deed dit vorige week ook en kreeg vanuit de hele wereld positieve reacties. Het moet voor hem een grote opluchting zijn geweest om zijn seksuele geaardheid met de buitenwereld te delen.

Ik heb zelf familie, vrienden en kennissen in alle soorten en kleuren. Als het om seksuele voorkeuren gaat, moet iedereen lekker doen waar ze zich gelukkig bij voelen. Lesbiennes, biseksuelen, travestieten, transgenders en hetero’s: voor mij zijn en blijven het allemaal mensen met hun eigen voorgeschiedenis. Hun levenservaringen, problemen, passies en genetische samenstelling maken wie en wat ze zijn.

Ik kan me goed voorstellen hoe moeilijk het is om jezelf te accepteren zoals je bent, en om ermee naar buiten te komen dat je, althans in de ogen van andere mensen, ‘anders’ bent. Bij sporters kunnen de psychische gevolgen van die onzekerheid tijdens trainingen en wedstrijden voor verkramping zorgen. Zo is er waarschijnlijk ook op het veld een last van Josh Cavallo’s schouders gevallen nu hij heeft laten weten dat hij homoseksueel is. Zijn actie moet hem kracht gegeven hebben en ik ga ervan uit dat hij nu volledig en vredig in zijn gevoel staat.

Veel mensen, vooral op jongere leeftijd, kunnen die zelfopgelegde druk om zulke wezenlijke zaken voor zichzelf te houden als een zware last beschouwen. Niet alleen als het om seksuele geaardheid gaat. Dat kan ook het geval zijn als je verliefd bent op een meisje of een jongen van een andere etnische achtergrond of religie, terwijl je weet dat je ouders daar niet voor openstaan. Of wanneer ouders verwachten dat hun kinderen hetzelfde beroep als vader of moeder kiezen.

Daarom applaudisseer ik voor Josh Cavallo en de moed die hij heeft getoond. Ik weet zeker dat hij voor zichzelf een grote stap heeft gemaakt en dat zijn leven er rijker door zal worden. Wat niet wil zeggen dat hij het zichzelf makkelijker heeft gemaakt; niet iedereen zal hem accepteren zoals hij is en in zijn waarde laten.

Iedereen die in de schaduw van anderen geloof en cultuur beleeft, moet de ruimte nemen om uit die schaduw te treden en vreugdevol met zichzelf te leven. Daar is moed voor nodig. Jezelf zijn is een zoektocht, en als je je ware gevoelens erkent, dan begint het leven pas echt.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.