Japanse terdoodveroordeelden klagen staat aan voor ‘onmenselijk’ gebruik

Twee Japanse gevangenen die op hun doodstraf wachten, hebben de Japanse overheid aangeklaagd. Zij beklagen zich over het Japanse gebruik om gevangenen in de dodencel slechts enkele uren voor de uitvoering van de doodstraf in te lichten. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. De gevangenen eisen een beleidswijziging en een compensatie van 2 miljoen yen (176.000 euro).

De advocaat van het stel zegt dat „ter dood veroordeelde gevangen elke ochtend bang zijn dat die dag hun laatste zal zijn”. Het gebruik is wat hem en zijn cliënten betreft „extreem onmenselijk”. Gevangenen zouden zo niet de mogelijkheid krijgen om in bezwaar te gaan. In Japan krijgen bijna alleen moordenaars de doodstraf opgelegd.

Vele internationale mensenrechtenorganisaties verzetten zich al langer tegen het Japanse gebruik om gevangenen in de dodencel pas enkele uren voor hun executie in te lichten over hun aanstaande levenseinde. In Japan wordt de doodstraf alleen met de strop (ophanging) uitgevoerd. The Japan Times schrijft dat momenteel 112 mensen in Japanse dodencellen zitten. In 2020 vond, voor het eerst sinds 2011, geen enkele executie plaats. Ook dit jaar zijn geen executies uitgevoerd.