Saskia: „Na dertig jaar bij TNO Arbeid en haar rechtsvoorgangers te hebben gewerkt, ben ik sinds zeven jaar zzp’er. Bij een reorganisatie verloor ik mijn baan en ik wist meteen: ik ga voor mezelf beginnen. Ik was 58 en wilde mezelf niet het eindeloze solliciteren aandoen.

„Die stap naar het ondernemerschap was heel eng, maar het is gelukt. Ik ben me enorm gaan ontwikkelen en bloei als nooit tevoren. Waarbij ik veel te danken heb aan het netwerk en de kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan bij TNO. Ja, dat ontslag heeft mijn leven leuker gemaakt.

„Ik ben nu zelfstandig beleidsonderzoeker en werk onder andere samen met bureaus die in opdracht van ministeries en fondsen onderzoek doen naar arbeidsparticipatie. Ik houd me meestal bezig met werk, gezondheid en inkomen van mensen met een beperking of chronische ziekte, langdurige bijstand of werkloosheid, die laaggeschoold zijn of het Nederlands slecht beheersen of met arbeidsmarktdiscriminatie te maken hebben. Vaak lever je een bijdrage om hun leven beter te maken en dat geeft voldoening.

„Ik doe ook veel onderzoek naar inclusieve bedrijven: organisaties die mensen scholen of in dienst nemen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een beperking.

Inclusief zzp’er

„Vanaf de start van mijn eenmanszaak heb ik ook geprobeerd om ‘inclusief zzp’er’ te zijn: hoe kan ik bijdragen aan de opleiding of werkgelegenheid van mensen die moeilijk (passend) werk vinden. Ik heb bijvoorbeeld een obligatie gekocht van een sociale onderneming die veel doet aan werk en opleiding voor dergelijke mensen. En ik heb een bevriend Syrisch echtpaar geholpen met alle procedures naar huis, studie en werk, en heb af en toe ook financieel een beetje bijgedragen. Zij is nu begonnen aan een master aan de UvA en hij heeft werk, heel fijn. Ze hebben ook een paar maanden bij mij in huis gewoond. Ik kon goed invoelen hoe vreselijk het moet zijn om niets te kunnen met je talenten en maar te moeten afwachten.”

Contrabas

„Het ondernemerschap past bij mij. In mijn vorige baan had ik soms wel twaalf projecten tegelijk lopen, dus ik kan goed plannen. Zelfs de administratie vind ik geen probleem. Alleen vergaderingen mis ik niet. Mijn spitsuur ligt onder andere in periodes dat ik offertes schrijf of veel het land in moet voor interviews en bij het afronden van projecten. Ik werk dan vaak een weekend door. Als zelfstandige kan ik meestal kiezen wanneer ik werk, dat hoeft niet per se op werkdagen tussen negen en vijf.

„Ik heb het ook druk met mijn hobby’s. Ik speel contrabas, vooral balkanmuziek en klassiek. En ik volksdans al lang, ik doceerde onder andere Tsjechische en Slowaakse dansen. Tsjechië voelt als mijn tweede vaderland. Ik spreek de taal en elke zomer bezoeken mijn vriend en ik een vriendin in Tsjechië.

„Verder houd ik veel van natuur, lezen, kunst kijken, fietsen, wandelen en koken, onder andere met familie: met mijn vijf halfbroers breng ik de week na Kerst altijd door in een groot huis in Zuid-Limburg of de Voerstreek. Ook met de familie van mijn ex en van mijn vriend heb ik goed contact. Mijn twee kinderen en drie kleinkinderen zie ik regelmatig.

„Onlangs ben ik gestopt met mijn laatste bestuursfunctie. Ik was voorzitter van de stichting De Muziekkamer in Zaandam, die kamerconcerten organiseerde. Helaas kwam er te weinig publiek. Het kapitaal van de stichting is geschonken aan de Muziekhaven, een initiatief van twee jonge violisten die ooit bij de Muziekkamer speelden.

„Eigenlijk heb ik altijd veel te veel tegelijkertijd gedaan. Uit enthousiasme. Van muziek, dansen en mijn werk krijg ik energie.”

Biologisch groentepakket

„Mijn vriend, met wie ik een latrelatie heb, is ook druk met dingen die hem aan het hart gaan. Dat ik nog veel werk, is dus geen enkel probleem. Net als hij probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven, al heb ik wel een auto, onder andere om mijn contrabas te kunnen vervoeren. Maar verder doe ik veel lopend, fietsend of met het openbaar vervoer.

„Momenteel ben ik bezig met de isolatie van mijn huis en ik heb zonnepanelen. Verder heb ik wekelijks een biologisch groentepakket en maai ik om de wilde rietorchissen in mijn tuin heen.

„Geld geef ik uit aan het onderhoud van mijn huis. En aan boeken. Ik koop regelmatig boeken voor mijn kleinkinderen. En soms geef ik geld uit aan kunst. Uit verschillende erfenissen heb ik objecten gekregen die ik nu laat schoonmaken en inlijsten. Dat is kostbaar.

„Volgend jaar bereik ik de pensioengerechtigde leeftijd. Maar ik vind mijn werk zo leuk dat ik het nog heel lang wil doen. Ik heb veel ervaring, weet veel op dit gebied en ik schrijf er graag over. Zolang mijn werk immaterieel meer oplevert dan het kost, ga ik ermee door. Ik heb weleens gedacht aan promoveren, maar dan moet ik me vier jaar lang bezighouden met een deelonderwerp, terwijl ik juist de breedte van arbeidsparticipatie zo interessant vind. Maar wie weet, als ik ooit met pensioen ga.

„Ja, ik ben heel gelukkig met mijn leven. Als ik zou stoppen met werken, zou ik echt een nieuwe tijdsbesteding moeten zoeken.”

Hoe doen zij het? Opstaan Variabel, maar gemiddeld om half acht. Het tijdstip hangt een beetje samen met de hoeveelheid werk en afspraken. Wonen Saskia woont in een hoekhuis in Zaandam. Vervoer Ze heeft een stationwagen, onder andere om haar contrabas te vervoeren en om met vakantie naar Tsjechië te gaan. Verder gebruikt ze de (ov-)fiets en het openbaar vervoer en loopt ze graag. Hobby’s Muziek, volksdansen, natuur, wandelen, fietsen, lezen, kunst kijken. Sparen Saskia heeft buffers achter de hand voor onvoorziene uitgaven en voor haar pensioen. Ze spaart 300 euro per maand. Bedtijd Ook die is variabel, maar meestal gaat ze tussen tien en twaalf uur slapen.