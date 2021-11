Italiaanse antivaxer: ‘Ik ben een wolf, ik laat me niet chanteren’

Ze werkt in een groot openbaar ziekenhuis in Milaan – de naam wil ze liever niet in de krant – op de afdeling oncologie, in een ondersteunende logistieke rol. Al is Rosanna geen verpleegkundige, toch komt ze vaak met patiënten in contact. „De druk om me te laten vaccineren is groot, maar ik denk er niet aan.” Het vaccin beschouwt ze als een „experimentele therapie” waaraan ze „weigert mee te werken”.

Daarom moet ze nu driemaal per week een nieuwe coronatest laten doen, want sinds 15 oktober verplicht Italië de coronapas op het werk.

Wie de prik niet heeft gehad of niet kan aantonen onlangs van Covid te zijn hersteld, moet zich geregeld laten testen, en die tests doorgaans ook zelf betalen. Geen enkel westers land gaat zover met anti-covidmaatregelen als Italië, waar de pandemie in anderhalf jaar 132.000 levens heeft geëist. Milaan ligt in Lombardije, de eerste regio in Europa die door Covid getroffen werd.

Lees ook: De sirenes waren het ergst, zegt men in Bergamo

Voor werknemers in de zorg geldt al sinds 31 maart een vaccinatieplicht in Italië. Rosanna vond een achterdeurtje: „Ik werk via een interimkantoor, en sta niet officieel op de loonlijst van het ziekenhuis.” Toch voelt ze zich gedwongen de prik te laten zetten. „Mijn diensthoofd blijft aandringen. Mijn collega’s gaan zonder mij buiten roken.” Een bevriende collega gedraagt zich heel kil, sinds Rosanna haar aanspoorde haar veertienjarige dochter toch maar niet te laten vaccineren. Rosanna is overtuigd antivaxer, net als haar partner en haar 27-jarige zoon. „Mijn zoon zei: mama, als jij de prik laat zetten, hoef je je kop hier niet meer te laten zien.”

Ziekenhuismedewerkster Rosanna De Tommaso uit Cormano bij Milaan. Foto Marco Casino

De ziekenhuismedewerkster zegt dat Covid de Italië sterk heeft veranderd. „Ik voel me niet langer een vrije burger. Ze hebben de samenleving verdeeld in eerste en tweede klasse. Op mijn werk ben ik ineens het zwarte schaap. Maar de schapen, dat zijn de anderen. Ik ben een wolf, en ik laat me niet chanteren.”

Stoptrein

Als niet-gevaccineerde is Rosanna in de minderheid. Iets meer dan 83 procent van de bevolking ouder dan twaalf jaar is nu volledig gevaccineerd. Anders dan in andere landen hebben de strenge anti-covidmaatregelen in Italië niet tot grote verstoringen of wijdverspreide onrust geleid. In de noordelijke havenstad Triëst werd vorige maand wel vurig betoogd. „Il governo va avanti”, zegt premier Mario Draghi gedecideerd bij elke kleine of grotere rimpeling. De regering werkt door.

Toch broeit onderhuids veel emotie. Veel Italianen – en zeker ook gevaccineerden – zeggen frustratie en irritatie te voelen bij de maatregelen, die niet altijd logisch lijken. Treingebruikers vragen zich bijvoorbeeld af waarom je de coronapas wel moet tonen in de sneltrein, maar niet in de stoptrein of op de stadsbus. Restaurant- en caféhouders, die de pas van hun klanten moeten controleren, klagen dat de overheid de handhaving van de coronamaatregelen op hen afschuift.

Rosa Battista van de ijssalon in Cormano Foto Marco Casino

„Sinds midden oktober hadden we al driemaal de politie over de vloer”, vertelt Rosa Battista (55), die in de gemeente Cormano een ijssalon uitbaat. „Ze komen controleren of elke gast een coronapas op zak heeft. Maar als je alleen koffie of een glas wijn drinkt, staand aan de bar, dan hoeft het weer niet”, zegt ze schouderophalend. Rosa noemt het „vermoeiend” om telkens weer iedereen te moeten controleren, maar ze zegt dat ze wel moet. Er wordt flink gehandhaafd. „Vindt de politie iemand die niet in orde is, dan moet mijn zaak tien dagen dicht.” Die sanctie mag overigens pas worden opgelegd na drie controles op drie verschillende dagen.

Zijzelf en al haar medewerkers zijn gevaccineerd. „Maar niet van harte”, zegt ze. „Wat zijn de gevolgen op de middellange termijn? Je hoort zoveel.” Tegenstanders van de verplichte coronapas op het werk – die in Italië de „green pass” wordt genoemd – beweren dat de maatregel in strijd is met de grondwet, omdat die het recht op werk beschermt. Aan Rosa’s toog hangt een kleine affiche: „Golden Pass = de grondwet van de republiek Italië”. Ze grinnikt: „Zie het maar als mijn vorm van stil protest.”

Naar Keulen

Geen zweem van twijfel is er te bespeuren bij Edvige Corti (75). „Als het moet, wil ik een derde of zelfs een vierde prik”, zegt ze lachend. Edvige komt net bij haar osteopaat vandaan in Grezzago, een kleine gemeente in de provincie Milaan. Haar man en zij hebben allebei Covid gehad. Haar toestand verergerde zo dat ze naar het ziekenhuis moest. „Terwijl ik daar tegen de ziekte vocht, was hij alleen thuis. Aan een zuurstoffles hangen en zo voor je leven vechten, je wenst het niemand toe. Het heeft wat met me gedaan, ook op psychisch vlak. Ik ben niet meer dezelfde vrouw als eerst.”

Dat sommigen vastberaden het vaccin weigeren, zoals haar Roemeense werkster, daar kan Edvige Corti niet bij. „Ze weigerde zelfs in ons huis een mondkapje te dragen. Na alles wat wij hadden doorstaan! Ik heb haar gezegd dat ze niet langer welkom was.”

Fysiotherapeut Matteo Gandolfi Foto Marco Casino

In de osteopathie- en fysiotherapiepraktijk van Grezzago heeft bijna iedereen een covidverhaal. Die eigen ervaringen kleuren steeds sterk de houding tegenover de strenge anti-coronamaatregelen. Receptioniste Lisa Tafuro (37) verloor vorig jaar haar vijftigjarige oom. Hij ging eerst naar een Italiaans ziekenhuis, en is daarna naar Keulen overgebracht. „Eerst zeiden ze dat het beter ging. En toen ging hij dood.” Een dierbare aan Covid verliezen, valt moeilijk te beschrijven, zegt Lisa. Ze kon zich niet voorbereiden op het slechte nieuws dat de behandeling niet aansloeg, daarvoor ging het te snel. Traumatiserend was het ontbreken van een afscheid: „Mijn oom werd ziek en we hebben hem nooit meer gezien.” Ze krijgt het te kwaad, excuseert zich, veegt haastig een traan weg.

Enkele maanden later werden ook Lisa’s ouders ziek. „Mijn moeder zelfs heel erg.” Beiden popelden nadien om de prik te krijgen. Lisa liet zich ook vaccineren, maar voelde veel onrust en twijfel. „Ik deed het om te kunnen blijven werken, maar ik maak me zorgen over de gevolgen. Er is nog zoveel onduidelijkheid. Wij zijn hier in Italië nog altijd bang. En tegelijk ook doodmoe van deze hele situatie.”

Trombose

De patiënten van deze praktijk hoeven geen coronapas te laten zien; zij hebben hoe dan ook recht op zorg. Maar begeleiders moeten wél een covidcertificaat kunnen tonen, „tenzij ze een minderjarige of een zorgbehoevende patiënt naar het centrum brengen. Dan hoeft het ineens weer niet”, zegt osteopaat en fysiotherapeut Valentina Cereda (44) met een zucht, de eigenaar van de praktijk.

Als zorgverlener was Cereda verplicht zich te laten vaccineren. Maar uit haar bloedwaarden bleek een verhoogd risico op trombose, vertelt ze, waardoor ze tijdelijk een attest van vaccinongeschiktheid kreeg. „Dat verliep eind september, toen moest ik dus toch die prik. Daarom heb ik tegelijk een antistollingsmiddel geslikt.” Ze noemt de hele situatie absurd: „Het voelt als chantage”. Ze piekert er niet over haar dertienjarige dochter te laten vaccineren – dat vindt ze veel te riskant.

Haar man Ivano Biffi (49), eigenaar van een schoonmaak- en stukadoorsbedrijf, is een overtuigd tegenstander van het vaccin. „Ik heb voldoende antistoffen in mijn bloed, ik sport veel en leef heel gezond. Ga ik naar een klant, dan doe ik een test. Anders dan wie vijf maanden geleden is gevaccineerd, weet ík dan tenminste zeker dat ik het virus niet heb.” Volgens Ivano, die met Valentina en hun kinderen in de zwaar getroffen provincie Bergamo woont, is er in Italië een overdreven angstklimaat gecreëerd. „De gemiddelde leeftijd van de doden was erg hoog,” zegt hij, „en nu hoor je in Bergamo al een tijd geen ambulances meer. Als ik de tv niet aanzet, is er van Covid geen sprake meer.”

Lees ook: Draghi komt (voorlopig) weg met streng vaccinatiebeleid

Frustratie, woede en angst: het coviddebat in Italië valt niet te scheiden van het emotionele trauma. Artsen en wetenschappers zeggen nu soms iets anders zeggen dan aan het begin van de pandemie. Een deel van de Italianen ziet dat als voortschrijdend inzicht in een nieuw virus met varianten, dat nog volop wordt bestudeerd. Anderen zien artsen die zichzelf, of elkaar, tegenspreken, en hebben het over een knullige aanpak of zelfs onkunde. Het ergert veel Italianen dat de beruchte Italiaanse bureaucratie nu ook in de coronamaatregelen sluipt. Een kleine radicale minderheid vermoedt een grote samenzwering.

Een goede informatiecampagne had veel twijfel kunnen wegnemen, denkt fysiotherapeut Matteo Gandolfi (29). „Ik ben honderd procent vóór het vaccin, maar even overtuigd tégen de manier waarop de coronapas ons is opgedrongen.” De Italiaanse bevolking is nooit grondig over het vaccin voorgelicht: „Op tv kwam een bekende kok verkondigen dat het een puik idee is de prik te zetten – daarmee hadden we het in Italië wel zo’n beetje gehad.”