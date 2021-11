In Jakoetsk valt soms een huis om door de dooiende permafrost

Neergeplofte betonblokken, afgebroken golfplaten, stukken balk. Veel meer dan een grote berg puin is er niet over van het huis aan de Autowegstraat in een buitenwijk van Jakoetsk. De wind fluit door de verlaten appartementen. Toen de eerste onheilspellende scheuren vorig jaar verschenen, pakten de bewoners van het twee verdiepingen tellende huizenblok gauw hun spullen en trokken in bij familie elders. De gemeente sloot elektriciteit, water en gasleidingen af en spande een rood-wit lint om het blok. Sindsdien ligt het er verlaten bij.

„Wat kun je doen? Het komt door de dooi, alles stort in”, mompelt Nikolaj, een zwijgzame zeventiger die met zijn echtgenote en een tas boodschappen de wankele trap betreedt naar het huizenblok aan de overkant. Als alle gebouwen in de stad staat het huis op een verhoging, die de permafrostbodem moet beschermen tegen de warmte van de huizen. Maar dat doel lijkt hier niet gehaald. Nikolaj’s huis ziet eruit alsof het niet lang zal duren of het ondergaat eenzelfde lot als dat van de buren en andere huizen in de stad. Of hij niet bang is dat zijn woning het begeeft? De oude man haalt zijn schouders op en stommelt zijn woning binnen.

Een echtpaar bij hun huis aan de Autowegstraat in Jakoetsk.

Foto Eva Cukier Ingestort huizenblok in Jakoetsk.

Foto Eva Cukier De Autowegstraat.

Foto Eva Cukier

Pijlers en blokken

Jakoetsk is de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Sacha, in het oosten van Siberië. Het is de grootste stad ter wereld op permafrost én de koudste stad op aarde. Met temperaturen die ’s winters dalen tot min zestig en ’s zomers stijgen tot plus dertig zijn de bijna 300.000 Jakoeten en de andere etnische minderheden in de regio kampioen klimaatadaptatie.

Maar waar voorheen de winter gold als het gevaarlijke seizoen – in luttele minuten bevriezen onbeschermde ledematen, raken batterijen van mobieltjes leeg, wordt motorolie onbruikbaar – zorgen de lente en de zomer steeds vaker voor problemen. De temperatuur stijgt in de arctische regio van Rusland drie keer zo snel als in gebieden elders. En dat vergt inventiviteit.

Ruim vierhonderd jaar hadden Jakoeten de tijd om zich aan te passen aan de kou. Eerst woonden ze in balaga, houten hutten in de grond. Geleidelijk veranderden de hutten in huizen, werd het hout vervangen door beton, kunststof en plastic. Maar al die gebouwen stralen warmte uit die een gevaar vormt voor de permanent bevroren aarde. Daarom werd in de jaren zestig een wet van kracht die verplicht dat alle huizen in permafrostgebied op pijlers en blokken worden gebouwd. De Jakoeten houden zich er keurig aan: alle huizen in de straten staan op blokken, hun ingangen bereikbaar met trappen.

Stiekem best trots

Wat ook opvalt tijdens een stadswandeling: het labyrint van bovengrondse verwarmingsbuizen die de straten en wegen overspannen. Omdat in de keihard bevroren permafrostgrond nauwelijks kan worden gegraven – in de zomer ontdooit slechts de bovenlaag – moet de verwarming bovengronds worden aangelegd. Buizen die op hun beurt weer dik moeten worden ingepakt tegen de vrieskou. Ondanks de extreme omstandigheden zijn de Jakoeten er stiekem best trots op dat ze daarin kunnen overleven en zich daar zelfs prettig bij voelen. „Wat doet een Jakoet die het koud heeft? Hij kruipt in de koelkast”, luidt een populaire grap.

De koelkast van Severina Archipova is in de winter nagenoeg leeg. Zoals alle inwoners van Jakoetsk bewaart ze haar voedsel („vooral vis”) ’s winters buiten op het balkon. De vrolijke 34-jarige Jakoetse werkt als bouwingenieur bij de gemeente en is gespecialiseerd in het bouwen van huizen en wegen op permafrost. Een uitdagend beroep in een stad die steeds groter groeit en waar bouwwerkzaamheden gepland moeten worden naar de stand van de thermometer.

Ingenieur Severina Archipova Foto Eva Cukier

„Wij doen er alles aan om de permafrost te behouden. Maar de uitdagingen zijn groot, zoals u ook heeft gezien”, vertelt Archipova in haar kantoor, waar het een komen en gaan is van ingenieurs en aannemers met paperassen en bouwtekeningen onder hun arm. „Kijk, deze weg is helemaal weggezakt”, zegt ze, terwijl ze op haar computerscherm de ene na de andere ruïne tevoorschijn tovert. Daar verschijnt ook die in de Autowegstraat. „We ontdekten daar te laat een lekkage van de buizen, waardoor de grond ongemerkt ontdooide en de pijlers in de grond wegzakten. Vaak zie je aan de buitenkant niet wat zich van binnen afspeelt.”

De instabiele grond weerhoudt de Jakoeten er niet van flink te bouwen. Vanwege de moeilijke leefomstandigheden in de uitgestrekte taiga – de dunbevolkte regio is bijna zo groot als India – trekken steeds meer mensen naar hoofdstad Jakoetsk. Ze laten hun traditionele huizen, hun joerten en rendierkuddes achter en brengen hun kinderen onder in flats in de stad.

Vanwege de instabiliteit van de grond kan een weg al na drie jaar onbruikbaar worden Severina Archipova bouwingenieur

De trek naar de stad leidt tot een grote behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen. Maar bouwen is erg duur, weet Archipova, die dagelijks worstelt met de budgetten die Moskou de arme regio toekent. „Al die huizen moeten immers worden geïsoleerd met verschillende lagen isolatiemateriaal en voldoen aan strenge eisen. We zijn continu bezig de materialen te verbeteren”, vertelt Archipova. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met wetenschappers van de plaatselijke universiteit, die experimenteren met nieuwe en goedkopere constructiemethodes. Zoals de aanleg van ondergrondse ‘luchtkussens’, die bewegingen in de aarde opvangen. „In wijk 203 wordt daar nu al mee gebouwd. Een huis moet in Jakoetsk wel vijftig tot honderd jaar kunnen blijven staan. Niet zoals in Canada waar ze maar twintig jaar meegaan”, zegt Archipova. Unverfroren vertelt ze over haar laatste project: een flat van zestien verdiepingen.

De aanleg van wegen is zo nodig nog ingewikkelder. „Vanwege de instabiliteit van de grond kan een weg al na drie jaar onbruikbaar worden. Daarbij neemt het zwarte asfalt veel warmte op, waardoor de grond nóg sneller dooit.” Ook in de wegenbouw wordt daarom druk geëxperimenteerd met betaalbare isolatielagen die ervoor zorgen dat de koude in de grond blijft. Dat kan oplopen tot 60.000 euro per kilometer. Archipova: „We doen alles in stukjes en beetjes, het ene jaar de ene straat, het volgende een andere.” Dit jaar hopen zij en haar collega’s precies 48,5 kilometer weg te realiseren.

Opwarming onmiskenbaar

Ook Severina Archipova kwam van ver. Ze werd geboren in een oeloes, een dorp tweeduizend kilometer noordelijker in de regio Kolyma, die ooit berucht was om zijn Goelag-strafkampen. „Ik moet drieëneenhalf uur vliegen om mijn familie te zien”, lacht ze. Ook verder naar het noorden valt op het weer geen peil te trekken. „Mijn dorp kent normaal gesproken zomertemperaturen van 30 graden, maar nu was het in juli ineens min vijf!” Ondertussen werd de taiga in de zuidelijker delen van de regio geplaagd door enorme bosbranden door droogte en hitte.

Of de klimaatverandering haar zorgen baart? „Wij zijn een nuchter volk, wij denken liever aan het hier en nu. Maar de mensen hier kunnen er niet meer omheen. De dorpelingen in het verre noorden klagen over overstromingen, hier in Jakoetsk duiken tegenwoordig slangen op. Natuurlijk worden de mensen onrustig, wanneer er ineens sneeuw valt in de zomer.”

Flatgebouw met een hoge fundering en schade door permafrostdooi.

Foto Eva Cukier De verwarmingsbuizen liggen bovengronds, want graven is moeilijk.

Foto Eva Cukier Bovengrondse leidingen.

Foto Eva Cukier

Permafrostdeskundige Michaïl Grigorjev ziet de verzakkende huizen in zijn stad, maar ziet ook hoe moeilijk het is de oorzaken te duiden. Als iemand de permafrost goed kent, dan is het deze wetenschapper. Al sinds 1981 werkt de besnorde zestiger in het Instituut voor Permafrost van Jakoetsk, aan de rand van de stad. Een mammoet midden in een met bloemen omzoomde fontein vrolijkt het ietwat vervallen gebouw op. Het instituut herbergt kantoren en laboratoria, maar ook vondsten uit de permafrost. Die worden bewaard in een gangenstelsel dat onder het instituut is uitgehakt. Voor ze de gangen betreden, krijgen bezoekers eerst een bontjas aangereikt.

Volgens Grigorjev is de snelheid van de opwarming onmiskenbaar. „Op sommige plekken gaat die sneller dan op andere, in de regio rond Jakoetsk hebben we het over 2,5 tot 3 graden en in het Arctisch gebied 1 graad. Dat lijkt weinig, maar het heeft een grote invloed op de staat van de permafrost”, zegt de wetenschapper bedachtzaam in zijn met landkaarten behangen kantoor. Maar Grigorjev is geen man van rampscenario’s en doemdenken. Hij moet weinig hebben van het alarmisme waarvan media, politici en ook wetenschappers zich soms bedienen. „Er zijn regionaal grote schommelingen en ook per seizoen verschillen de temperaturen in de aarde.” Veranderingen in het landschap, zoals de bosbranden van deze zomer, hebben ook impact op de permafrost. „Maar die is niet altijd negatief. Soms herstelt de permafrost na een aantal jaren. En soms ontstaat op afgebrande plekken nieuwe vegetatie die de permafrostlaag zelfs sterker maakt.”

