In India kiezen steeds meer jongeren voor de (soms verboden) liefde

Natuurlijk begon het met Bollywood. Tussen de overblijfselen van een eeuwenoud fort verzamelden enkele tientallen vrouwen zich op een warme januarimiddag in de schaduw van een grote boom. Een zee van felrode en roze sari’s, de traditionele dracht in dit deel van de staat Rajasthan. Ze waren klaar, bezwoeren zij, om hun leven te geven uit protest tegen díe film. Padmaavat vertelt het verhaal van een beeldschone hindoekoningin en de moslimheerser die haar begeerde. De ruim drie uur durende film moest op dat moment nog verschijnen. Maar geruchten over ‘oneerbare scènes’ tussen de twee hoofdpersonages waren genoeg voor een groep conservatieve hindoes om een boycot te eisen. De makers werden met de dood bedreigd, bussen gingen in vlammen op. En nu was het tijd voor het slotoffensief.

Lees ook: Film hindoekoningin verdeelt India

Met dit verhaal neemt Eva Oude Elferink afscheid als NRC-correspondent in India. Zij vervulde deze post sinds 2018.

Daar waar volgens de legende koningin Padmavati zichzelf in het vuur zou hebben gestort om aan de sultan te ontkomen en zo de eer van haar man te beschermen, waren tientallen vrouwen door hun verderop toekijkende echtgenoten opgetrommeld om te dreigen hetzelfde te doen. Het was 2018, mijn correspondentschap in India was nog geen week oud.

De film kwam er toch, en zelfverbrandingen bleven uit. Padmavaat bleek vooral erg braaf, vonden ook de recensenten. Maar daar ging het ook niet om. De film verscheen op een moment dat in het noorden van India radicale hindoegroeperingen in zogenoemde anti-romeobrigades de straten afstruinden om hindoemeisjes te ‘redden’ van moslimvriendjes die hen zouden willen bekeren.

En er waren verkiezingen. In een land waar filmsterren als goden worden behandeld, is Bollywood – of een rel om Bollywood – een handig campagnemiddel. In dit geval voor hindoenationalisten om anti-moslimsentimenten aan te wakkeren. Maar vaak ook om de normen van hun conservatieve achterban aan te spreken, want films bepalen hier niet alleen de populaire cultuur, ze dicteren ook sociale en culturele verandering.

Vooral waar het gaat om het meest bezongen onderwerp: de liefde.

Liefde is, net als het hebben van een iPhone of een auto, een ambitie geworden

Enkele maanden na Padmavaat kwam de film Veere di Wedding uit, een soort Sex and the City in India, over vier vriendinnen van wie de een tegen de wil van haar ouders trouwde, een ander onenightstands heeft, nummer drie haar man verlaat en – o schandaal! – masturbeert, terwijl het hoofdpersonage al jaren samenwoont met haar vriend en eigenlijk niet wil trouwen, maar toch ja zegt als hij haar vraagt.

Die film zorgde óók voor een rel. Want hier werd toch mooi gebroken met vrijwel elk aspect van ‘hoe het hoort’ volgens een meerderheid van de Indiërs. India is nog altijd diep conservatief, vooral buiten de steden. Het huwelijk is de heilige graal. Ouders, ooms, tantes en de gemeenschap bepalen wat de juiste match is. Een ‘liefdeshuwelijk’ zoals in het Westen is een exotisch iets.

Maar India verandert. Dat komt door economische vooruitgang, grotere toegang tot onderwijs en door het internet, dat dankzij goedkope databundels voor meer mensen bereikbaar is. Meer blootstelling, meer keuze. En vooral voor vrouwen: minder afhankelijkheid. Zo veranderen ook de voorwaarden waaronder een nieuwe generatie zich wil binden.

„De oude formule van trouwen, seks en dan pas (als je geluk hebt) liefde wordt radicaal omgegooid”, schreef auteur Ira Trivedi in 2014 in haar boek India in Love: Marriage and sexuality in the 21st century, dat hier een bestseller werd. „We bewegen ons nu naar liefde, seks (of vice versa) en dan, misschien, trouwen.” Liefde is, net als het hebben van een iPhone of een auto, een ambitie geworden.

Dat begon, zoals dat gaat, bij de stedelijke middenklasse. Maar langzaam lijkt nu ook in de periferie een jonge generatie voorzichtig aan oude normen te tornen. In een land waar zo’n 90 procent van de huwelijken nog altijd gearrangeerd is, eisen zij steeds vaker meer inspraak.

Lees ook: Films in India moeten hindoes als goeieriken tonen en moslims als slechteriken

Een Indiase moslimbruid uit India in een traditioneel huwelijksgewaad tijdens een massale trouwceremonie in Mumbai. Foto’s Divyakant Solanki/EPA



De bedachtzame liefde Sampada & Aditya Aurora, Delhi Zijn ouders hadden gevraagd of hij niet zelf iemand wilde ontmoeten, lacht Aditya Aurora (26). „Maar daar ben ik te verlegen voor. En zíj ook.” Lange haren, glinsterende ogen. Sampada Aurora (28) zit dicht naast hem op de fluwelen bank van het restaurant in New Delhi’s Khan Market, waar de straten zoals iedere vrijdag gevuld zijn met hooggehakte en strak gekapte twintigers. Deze plek stond nog op hun lijstje, zei ze bij binnenkomst vrolijk. De afgelopen maanden ging het stel een rits restaurants af – hier in Khan Market en elders in Delhi. Ze zijn allebei gek op eten, zegt Sampada, die psycholoog is. En zo konden zij en „Addy”, die met zijn vader in het vastgoed zit, elkaar tenminste goed leren kennen. Sommige gearrangeerde stellen komen er pas na hun bruiloft achter met wie ze eigenlijk trouwen, zegt Aditya. „Wij hebben geluk met onze ouders. Wij kregen echt de tijd.” Verder was hun ontmoeting behoorlijk traditioneel. Gekoppeld via een matchmaker, heel de familie erbij, verloofd vóór de eerste kus. Ze is geen type voor daten, zegt Sampada. Ze was de eeuwige single in haar vriendengroep, net als Aditya. Zijn vrienden hebben allemaal een liefdeshuwelijk, zegt hij. Overgehouden aan hun schooltijd. Zelf was hij daar toen niet mee bezig. „Nu werk ik en zie ik alleen maar mannen van zestig.” We zijn zoveel uit eten geweest dat we geen van beiden nog in onze trouwoutfits pasten Hun families waren meteen weg van elkaar – zijzelf niet veel later ook. Nu bungelen om haar polsen rode en witte armbanden, het teken van een kersverse bruid. Ze zouden in april trouwen, enkele maanden na hun verloving, maar daar kwam corona tussen. Een geluk, zegt Aditya. Zo hadden ze meer tijd om te daten. Sampada barst in lachen uit. „We zijn zoveel uit eten geweest dat we geen van beiden nog in onze trouwoutfits pasten.” In Indiase steden wordt het steeds normaler dat ouders nog wel partners suggereren aan hun zoon of dochter, maar de keuze aan hen laten. De VN-organisatie voor vrouwen noemde het in een rapport uit 2019 de opkomst van het „semi-gearrangeerde huwelijk”. Deze nieuwe versie, waarbij tradities en moderniteit in elkaar overlopen, bracht een eigen fenomeen met zich mee: de professionele matchmaker. In een klein kantoor aan de rand van Delhi, posters van Jezus, Boeddha en Guru Nanak Dev aan de muur, voert G. S. Kapoor – dun montuur, klein snorretje – uit „wat van hogerhand al is besloten”. „Huwelijkse verbintenissen zijn voorbestemd, wij moeten dat op aarde alleen realiseren”, legt hij uit. Dat doet zijn service Humkadam vanaf zo’n 600 euro „voor een match zonder te veel kopzorgen”. Dat is: zonder al te onmogelijke eisen of onverwachte verrassingen zoals geldproblemen of een eerdere echtscheiding. Hij doet altijd eerst een „multidimensionale check” voor hij een jongen of meisje in zijn database opneemt, vertelt Kapoor. „We bezoeken de families thuis, checken hun financiële status, praten met hun buren. Je wilt zeker weten dat hun reputatie goed is.” Er zijn matchmakers voor de elite, voor de ultrarijken, voor de ‘gewone’ hogere middenklasse. Ze heten Perfect Match of Ultra Rich Match, en ze erkennen dat het huwelijk in India uiteindelijk een familiekwestie is, maar voorzien het wel van het keuzemenu van de consumptiemaatschappij. Met als opties: de juiste kaste, de juiste sociale status, het juiste inkomen, de juiste hobby’s, de juiste lengte, de juiste lichte teint. In India was trouwen altijd een plicht, gevoelens deden er niet toe In de recente Netflix-hit Indian Matchmaking kwamen ze allemaal voorbij. De realityserie, waarin een elite-matchmaker uit Mumbai wordt gevolgd, deed op Indiase sociale media veel stof opwaaien. Sommige commentaren waren positief vanwege het onthullende inkijkje dat de serie bood. Luider waren de stemmen van vrouwen voor wie de serie pijnlijk de koehandel in herinnering bracht waaraan ze zichzelf onderworpen voelden. Ze herkenden zich vooral in Ankita Bansal, een jonge modeontwerpster uit Delhi met een stralende lach en ietwat rond gezicht. In de serie deelt zij hoe familieleden haar vertelden dat het lastig zou worden een partner voor haar te vinden, omdat „jongens van knappe meisjes houden”. Spoileralert: ze kiest uiteindelijk voor zichzelf en haar carrière. Bansal is niet alleen. Met betere onderwijskansen en vooral eigen carrières groeit het aantal single vrouwen in India: van ruim 50 miljoen in 2001 naar ruim 70 miljoen in de laatste census van 2011, een toename van zo’n 40 procent (in diezelfde periode nam het totaal aantal vrouwen met ‘slechts’ 18 procent toe). Vooral onder laat-twintigers was de stijging scherp, een teken dat wat als ‘huwbare leeftijd’ geldt, langzaam opschuift naar boven. „Alles is aan het schuiven”, zegt internetondernemer Able Joseph (34). Neem zijn ouders. „Die heb ik nooit ‘ik houd van jou’ tegen elkaar horen zeggen. Bij een westers stel zou dat ondenkbaar zijn, maar in India was trouwen altijd een plicht. Gevoelens deden er niet toe.” En kijk nu naar de films die uit Bollywood komen, naar de posts van Instagram- en YouTube-sterren. „Allemaal promoten ze het idee zelf de liefde te vinden.” Joseph zag een kans. Vanuit de Zuid-Indiase stad Bangalore begon hij in 2014 Aisle, een – in zijn woorden – „gepolijste online singlesgemeenschap” voor welgestelde hoogopgeleiden. „Laten we zeggen dat de online datingetiquette in die tijd nog niet door iedereen in India begrepen werd”, lacht hij. Er waren wel wat websites, Tinder begon rond te zoemen, maar het publiek was vooral man. Zij hielden het niet altijd netjes. Joseph: „Indiase vrouwen vertrouwden het ook niet, omdat veel profielen anoniem waren.” Hij besloot zich te richten op de Engels sprekende, „Friends kijkende” metropoolbewoner, die pas na een telefonisch interview tot Aisle werd toegelaten. Dat sloeg aan. Maar toen opende Tinder een kantoor in India en kwamen ook Bumble en Hinge met miljoenen dollars aan marketingbudget. „Zij hebben online daten hier genormaliseerd”, zegt Joseph. Het deed hem besluiten ook voor Aisle de selectie vooraf te schrappen. Inmiddels is India na de VS de grootste markt voor datingapps, met talloze lokale alternatieven en een omzet van ruim 300 miljoen dollar, aldus het internationale dataonderzoeksbureau Statista. Na de metropolen komt de groei nu vooral uit de kleinere provinciesteden, zegt Joseph. Nog even, voorspelt hij, en ook het platteland zal volgen.

Rakhi en Krishan. Foto Eva Oude Elferink



De pragmatische liefde Rakhi & Krishan Dhull, Kaithal Een liefdeshuwelijk? Krishan Dhull (26) maakt een afkeurend geluid. Daar geloven ze niet in in Kaithal, zijn dorp in Haryana, een agrarische staat in het noorden van het land. Kijk naar het Westen, zegt hij. „Na twee, drie jaar is iedereen gescheiden. Hier is het de cultuur dat je naar je ouders luistert. Zij weten wat het beste voor je is.” Daarbij: stel dat hij en zijn vrouw ruzie krijgen. „Dan helpen onze families het op te lossen.” Rakhi Dhull (19) wist op de middelbare school één ding zeker. Ze zou India verlaten. Naar de VS, het Verenigd Koninkrijk, het maakte haar niet uit. Maar met een zieke vader waren haar opties beperkt. „Mijn moeder opperde dat ze me kon uithuwelijken aan een jongen in het buitenland. Ik zei dat ik bereid was met iedereen te trouwen die mijn IELTS-test [Engelse taalvaardigheid] zou betalen en mij zou laten studeren.” Dat kwam goed uit. God was al goed voor hem geweest, vertelt Krishan. Begonnen als chauffeur in andermans taxi in Delhi, was de boerenzoon nu eigenaar van twee taxi’s. Zijn jongste zus had hij net uitgehuwelijkt aan een Indiër in de VS. Eigen bedrijf, Landrover voor de deur én natuurlijk ook een Jat, de agrarische kaste waartoe Krishan behoort. Het enige wat nu nog restte: een Jat-vrouw vinden voor Krishan zelf, liefst een die hém kon helpen emigreren. Het was zijn oudere zus die met Rakhi aankwam, haar buurmeisje. Hun verloving werd kort daarop beklonken voor een studiecentrum in Patiala, een stad op een paar uur rijden, waar Krishan had geregeld dat Rakhi de IELTS-test kon voorbereiden. Daar ontmoetten ze elkaar voor het eerst, in het bijzijn van hun familie. Een dag na de test was de bruiloft. Dat is drie maanden geleden. Sindsdien woont Rakhi bij Krishans moeder in huis, in een kamer met een nieuw matras en een televisie met het plastic er nog eroverheen aan de muur. In het begin voelde ze zich wat gevangen, zegt ze zachtjes. Maar nu is het oké. Naast haar op het bed vertelt Krishan dat een visakantoortje hen nu helpt met het papierwerk voor een studentenvisum voor Rakhi in de VS. „Dan kan ik met haar mee.” Zoveel als er in India verandert, zoveel blijft ook hetzelfde. Vooral wat ‘de juiste partner’ betreft. Religieuze diversiteit mag in de grondwet zijn verankerd, en het discriminerende kastesysteem formeel afgeschaft, waar het de liefde betreft is alles buiten de eigen gemeenschap nog altijd een taboe. Volgens het National Crime Records Bureau sloegen vorig jaar bijna vijfduizend mensen, vooral vrouwen, op de vlucht voor hun familie vanwege de liefde Dat bleek recent opnieuw uit een groot onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center onder dertigduizend Indiërs. 67 procent van de ondervraagde hindoes zei dat het ‘heel belangrijk’ is te voorkomen dat een hindoevrouw met iemand met een ander geloof trouwt. Onder moslims was dit percentage nog hoger: hier vond 80 procent dat een moslimvrouw moet worden gestopt als ze buiten haar religie wil trouwen. Het blijft niet bij woorden. Kort na de controverse rond de film Padmavaat beheerste een knap gezicht de landelijke voorpagina’s en nieuwsbulletins. Ankit Saxena, een 23-jarige fotograaf en hobbymodel, was midden op straat in de hoofdstad gedood, zijn hals was doorgesneden. De daders waren familieleden van Saxena’s jeugdliefde met wie hij wilde trouwen. Zij was moslim, hij hindoe. Haar ouders hadden hun relatie verboden. Eerwraakmoorden worden in India slecht bijgehouden, maar zeker is dat het om tientallen gevallen per jaar gaat. Meestal richt de wrok van naasten zich op meisjes. Volgens het National Crime Records Bureau sloegen vorig jaar bijna vijfduizend mensen, vooral vrouwen, op de vlucht voor hun familie vanwege de liefde. Het is ook een politiek verhaal. Interreligieuze relaties zijn een geliefde stok van rechtse hindoenationalisten, die van premier Narendra Modi’s Bharatiya Janata Partij voorop. In hun poging de hindoestem te verenigen, zien zij overal samenzweringen van moslims om de hindoemeerderheid in India in de verdrukking te brengen. Zo ook in de liefde: moslimmannen zouden hindoevrouwen verleiden om hen vervolgens te bekeren. Wat begon met aanvallen op Bollywood en bedrijven die in hun films en advertenties deze zogenoemde love jihad zouden promoten, is de afgelopen maanden in meerdere door de BJP geregeerde deelstaten beklonken in omstreden anti-bekeringswetten. Onder meer in de deelstaat Uttar Pradesh, waar een radicale hindoemonnik de macht heeft, zien militante hindoes het sindsdien als hun taak bruiloften van hindoe-moslimkoppels te verhinderen. Dat vaak überhaupt geen sprake is van een bekering, doet er niet toe. Voor de rechtbank in Allahabad, waar enkele bezwaarprocedures tegen de wetten lopen, verdedigde de regering deze wetten onlangs met de woorden dat „het vaststaat dat het gemeenschapsbelang altijd boven het individuele belang prevaleert”. De anti-bekeringswetten maken zijn werk nog gevaarlijker, verzucht Asif Iqbal in een onopvallend complex aan het eind van een steeg in Delhi. Zijn non-profitorganisatie Dhanak helpt koppels die hun thuis moesten ontvluchten wegens hun relatie. Omdat ze van andere kastes zijn, van hetzelfde geslacht, of van verschillende religies – waardoor Iqbal nu vreest dat boze families hem als medeplichtige kunnen aangeven. „Een huwelijk uit eigen keuze is altijd ingewikkeld geweest in India”, zegt hij. „Maar waar moet je heen als ook de staat zich tegen je keert?” Lees ook: Hindoenationalisten willen zware straf voor ‘gedwongen’ bekeringen bruiden

Een Indiase moslimbruid uit India in een traditioneel huwelijksgewaad tijdens een massale trouwceremonie in Mumbai. Foto’s Divyakant Solanki/EPA



De verboden liefde De receptioniste & de sportschooleigenaar, Lucknow Heel de busrit naar Delhi heeft ze haar ogen niet één keer van het raam afgewend. „Ik was zo bang”, zegt ze (25). „Ik durfde zelfs niet naar hem te kijken.” Maandenlang had het jonge stel, dat uit angst voor represailles anoniem wil blijven (hun namen zijn bekend bij NRC), gesproken over dit moment. Plannen beraamd in stiekeme telefoontjes, sms’jes. Zouden ze het doen? En hoe dan? Tot hij (30) haar op een avond sms’te. „Laten we gaan. Morgen.” Het was geen liefde op het eerste gezicht, lacht hij, een breedgeschouderde jongen met licht golvend haar. Toen zij zijn sportschool in Lucknow, de hoofdstad van Uttar Pradesh, kwam binnenlopen op zoek naar werk, viel haar lach hem wel meteen op. „Hoe vaker we elkaar spraken en zagen, hoe meer we gemeen bleken te hebben. Ze heeft zo’n positieve kijk op dingen. Toen merkte ik dat ik haar leuk begon te vinden.” Zijn nieuwe receptioniste, petite met een hartvormig gezicht, wimpelde hem eerst af. Zij een hindoe, hij een moslim. Dat heeft geen zin, dacht ze. Maar na een tijdje begon ze hem ook leuk te vinden. Er zijn inter-kasterelaties in haar familie, vertelt ze. En haar vader is boeddhist, waar haar moeder hindoe is. „Ik dacht, misschien accepteert hij ons toch. Maar toen ik het vertelde, werd mijn vader heel boos en dreigde hem onder die nieuwe wet aan te geven.” Pas na enkele weken spraken ze elkaar weer,

fluisterend door de telefoon Haar telefoon werd afgepakt, zijn sportschool was wegens corona al gesloten. Pas na enkele weken spraken ze elkaar weer, fluisterend door de telefoon. Tot haar ouders op een dag met een foto aankwamen van een jongen met wie ze moest trouwen. Laten we gaan, zei hij. Hij vertrok die ochtend met slippers aan en een plastic zakje met wat geld en zijn paspoort onder zijn T-shirt. Een vriendin gaf haar bij de metro een tasje kleren mee. Via Dhanak kwamen ze terecht in een safehouse, gefaciliteerd door de regering van Delhi. Daar wonen ze nu met vier andere gevluchte stellen. In Uttar Pradesh waren ze niet veilig, legt ze uit. Vooral niet nu daar door aankomende verkiezingen de spanning oploopt. Haar vader sprak ze sindsdien een keer over de telefoon. „Ik hoorde aan zijn stem dat hij emotioneel was.” Maar ze staat achter haar besluit, zegt ze ook nu weer, en werpt een stralende blik opzij. Hun plan: trouwen en een eigen appartement vinden. In Delhi, voorlopig. Zijn broer past tot die tijd op zijn sportschool. Het is niet ideaal, zegt hij, maar ze zijn gelukkig. „Iedere dag samen houd ik alleen maar meer van haar.”

Cijfers Indiase huwelijksmarkt 90% van de huwelijken in India is naar schatting gearrangeerd of semi-gearrangeerd. 5,8% van de huwelijken in India betrof partners uit verschillende kasten, volgens de laatste census in 2011. 61,5 miljoen gebruikers van datingapps telt India naar verwachting in 2025. 459 miljoen dollar is de verwachte omzet van online datingapps in India voor 2021

tegenover 797 miljoen dollar in de VS. 685 miljoen dollar is de verwachte waarde van de matchmakingindustrie in India in 2021. 100 miljoen dollar kostte naar verluidt de bruiloft van de dochter van India’s rijkste tycoon Mukesh Ambani. Bron: Statista

Beeld: Een hindoebruid en -bruidegom uit India. Foto Divyakant Solanki/EPA.