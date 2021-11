in

‘Ik hoor vaker de verbazing van mensen over dat ik ‘opeens’ die schuld heb opgelopen. Maar ik kan je precies vertellen hoe het is gegaan. Ik was net 18 en ging studeren aan University College in Utrecht. Met mijn ouders had ik het er over: hoe gaan we dat financieel regelen? We besloten dat het belangrijk was om op mijn studie te focussen, dus leende ik maandelijks een bedrag bij DUO. Ik zette mijn lening op maximaal, zo’n 1.000 euro in de maand, en heb dat nooit meer aangepast.

„Zes jaar later opende ik voor het eerst mijn overzicht bij DUO en schrok ik me rot: ik had meer dan 60.000 euro schuld! Tuurlijk, dat is volledig mijn eigen verantwoordelijkheid, maar ik vind ook dat DUO het beter had kunnen regelen. Zo had het geholpen als DUO me eens per jaar zou hebben gevraagd: wil je dit nog steeds? Die 1.000 euro voelde op een gegeven moment gewoon als een soort studiefinanciering: iets wat je krijgt als student, niet als een schuld. Ja, ik wéét hoe dom dit klinkt – maar als je jong bent, kun je de gevolgen gewoon nog niet overzien. DUO laat dat dus met één klik zomaar jaren gebeuren.

„Nu leen ik niet meer en ben ik hard bezig de schuld terug te verdienen. Toen ik drie jaar geleden thuis kwam te zitten met zware RSI-klachten, ben ik me gaan verdiepen in beleggen. Ook uit een soort wanhoop: ik moest toch íéts om geld te verdienen? Nu zit ik op zo’n 33.000 euro aan beleggingen. Ik heb een eigen blog, Skere Student, waar ik bespaartips deel en sprekersklussen mee binnenhaal. Daarnaast schrijf ik socialmediateksten voor een makelaarskantoor. Dat ligt in lijn met mijn master communicatie- en informatiewetenschappen aan de VU. Mijn doel is ooit een column te schrijven over personal finance in Het Financieele Dagblad.”

‘Ik ben een bewuste uitgever. Ik let erg op waar ik boodschappen doe en betaal mijn verzekeringen altijd in één keer in december omdat dat goedkoper is. Ook probeer ik te minderen met horeca-uitgaven. Op een terrasje zitten met een vriendin is leuk, maar voordat je het weet, ben je 50 euro armer. Dan drink ik liever één drankje op het terras en ga ik daarna bij haar of mij thuis chillen. Net zo gezellig.

„Ik let dus op mijn geld, maar als ik iets écht graag wil hebben, maakt het me niet uit of het 10, 50 of 100 euro kost. Zo heb ik laatst veel geld uitgegeven aan visolie – haha, echt waar. Door die RSI-klachten ben ik veel bezig met mijn gezondheid en kwam ik erachter dat ik te weinig omega-3 binnen krijg. Dat kun je bijslikken met visoliepillen. Online verdiep ik me dan helemaal in de details: welke pillen zijn er, van welk merk, welke dosering is goed? Nu heb ik potjes gekocht van 80 euro per stuk, met 120 pillen erin. Aan zo’n aankoop geef ik dan prioriteit ten opzichte van nieuwe schoenen bijvoorbeeld. Daarvan denk ik sneller: die zwarte laarsjes kunnen nog wel een winter mee.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.872 euro per maand Lasten: huur, g/w/l (520 euro); zorgverzekering (87,22 euro); vervoer (45 euro); boodschappen (141 euro); abonnementen (bijdrage podcast, iCloud-opslag, lidmaatschap GroenLinks, 15 euro); goede doelen (Greenpeace en Milieudefensie, 10 euro, ); sport (11,66 euro); kleding (74 euro); horeca (49 euro); beauty/wellness (105 euro, inclusief niet vergoede zorgkosten); cadeaus (18 euro); onderwijs (217 euro), interieurkosten voor nieuwe huis (131 euro). Sparen: 0 euro, beleggen 509 euro Laatste grote uitgave: week wintersport met vriendinnen (800 euro)