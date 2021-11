Hoe ontstaat krullend haar?

‘Waarom heb ik krullen?’ Het was een vraag die ik als kind regelmatig aan mijn ouders stelde. Vaak met wanhopige ondertoon, tijdens het borstelen van mijn haar, worstelend met alle klitten. Geduldig legden ze me de grondbeginselen van de genetica uit. Mijn vader had een flinke bos krullen, en mijn moeders moeder óók – het zat in de familie.

Door de jaren heen leerde ik mijn haar zodanig te ontklitten dat het het minste pijn deed: nat maken, crèmespoeling erin, een kam met grove tanden en dan de krullen stevig vasthouden, vlak bij de haarwortel. Maar nog steeds vraag ik me af waarom sommige mensen krullen hebben en anderen steil haar. Mijn kapper zegt er ooit over geleerd te hebben tijdens de opleiding, maar is de clou vergeten. „Het had iets te maken met haarzakjes.”

Die haarzakjes of haarfollikels spelen inderdaad een belangrijke rol, blijkt uit The what, how and why of curly hair: a review. In dat overzichtsartikel uit 2019, verschenen in Proceedings of the Royal Society A, vat de Zuid-Afrikaanse Elsabe Cloete van het Hair and Skin Research Lab aan de universiteit van Kaapstad met twee collega’s de huidige krullenkennis samen. De follikels bevinden zich in de huid, en vormen de basis voor de haarwortels: één haar per zakje. Symmetrische, rechte haarzakjes produceren rechte haren, en asymmetrische, gekromde follikels zorgen voor krullen. Die follikelkromming is aanwezig in twee richtingen: eigenlijk vertoont het haarzakje zelf al een draai.

Rangschikking van cellen

Daarnaast speelt ook de chemische samenstelling van de haren mee. Haar bestaat uit een eiwit, keratine, en is in dwarsdoorsnede opgebouwd uit de zogeheten haarschors of cortex, met daaromheen een laagje dat de cuticula heet. Dik haar heeft soms ook nog een dunne kern binnenin, de medulla, maar die lijkt niet van invloed te zijn op krulvorming. De cortex, daarentegen, heeft wél invloed. Dat heeft te maken met de rangschikking van drie soorten cellen in de haarschors: de orthocorticale (OC), mesocorticale (MC) en paracorticale cellen (PC). Hoe meer MC’s er in een haar aanwezig zijn, des te steiler de haar. In heel sterk krullend haar zitten helemaal geen MC’s. De OC’s en PC’s zijn in een krulhaar juist duidelijk verdeeld: eerstgenoemde cellen vormen de convexe kant van de krul, ofwel de bolle buitenzijde, en laatstgenoemde juist de concave, holle binnenzijde. Uit onderzoek is nog niet duidelijk of dat komt doordat beide cellen verschillen in samenstelling, of simpelweg door afwijkende cellengte: de cellen aan de bolle zijde zijn namelijk langer dan die aan de holle zijde. Een soortgelijk proces is overigens ook uit schapenwol bekend. Daar geldt ook dat de wolvezels sterker krullen naarmate de OC’s en PC’s duidelijker over twee helften zijn verdeeld.

Van richting veranderen

Dé krul bestaat niet, benadrukken de Zuid-Afrikaanse haaronderzoekers: een vaak gebruikte indeling van krullerigheid, ontwikkeld in 2007, bestaat uit acht categorieën, van heel steil tot heel krullerig. Die methode is ontwikkeld om weg te blijven van ras-gerelateerde haardefinities, zoals die in oudere publicaties vaak werden gebruikt.

Evenmin bestaat er zoiets als een vaste krulrichting, waarbij bijvoorbeeld alle krullen op één hoofd met de klok meedraaien. Cloete, per mail: „De krul kan zelfs binnen één haar van richting veranderen.”

Er zijn nog altijd krullenvragen over in de wetenschap. Zo is onduidelijk waarom sommige steilharigen na chemotherapie krulhaar krijgen, schrijft Cloete. „Al is wel duidelijk dat de verandering zelden permanent is.”