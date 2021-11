Guus Hiddink: ‘Ik heb nooit de grote boodschapper uitgehangen’

Guus Hiddink houdt van kookvideo’s. Als zijn partner Elisabeth Pinas op één oor ligt, kijkt hij op de bank van hun zeventiende-eeuwse herenhuis aan de Amsterdamse Amstel naar filmpjes op YouTube waarin topchefs gerechten klaarmaken. Daarna gaat hij experimenteren. Kippetjes, steak, vis. Elisabeth: „Het is zijn tweede natuur geworden. Mensen die bij ons eten, geloven niet dat hij het heeft gemaakt.”

Het afgelopen jaar was het wat stil rond Hiddink, een van Nederlands meest succesvolle coaches. De tijd dat hij wekelijks in het nieuws was en triomfen behaalde met onder meer het Nederlands elftal, PSV, Zuid-Korea, Rusland en Chelsea lijkt voorbij. Op 8 november wordt Hiddink 75 jaar en hij vindt het wel mooi geweest. Een adviesje hier of daar: prima. Maar voor het leiden van nog een voetbalelftal vindt hij zichzelf te oud.

Guus Hiddink zit in sportieve kleding voor een kledingrek vol voetbalshirts. Aan de wand eredoctoraten van twee Zuid-Koreaanse universiteiten. Tientallen foto’s van voetballers en bestuurders met wie hij samenwerkte. Volgens Elisabeth (ze ontmoetten elkaar ruim twintig jaar geleden bij de Opel-dealer) schaamt Hiddink zich een beetje voor de geëtaleerde pracht en praal. „Guus is bang dat mensen denken: poeh, poeh, nou, nou. Terwijl ik denk: je hébt toch ook een prachtige carrière? Waarom zou je dat niet mogen laten zien?”

Kijk gerust even rond, zegt Hiddink. Zelf loopt hij naar de keuken om koffie te zetten. Dan gaat hij zitten aan een zware, houten tafel. Hij lacht even, schalks bijna, en beaamt: híj hoeft niet perse steeds herinnerd te worden aan zijn carrière.

Geniet u van uw vrijheid?

„Ik vind het heerlijk om ’s nachts alleen te zijn. Die stilte ... en ja, dan ga ik wel eens menu’s kijken. Ik moet nog veel leren. Zo had ik laatst kip met drie soorten sambal gemaakt. Zelf vond ik het lekker, maar Elisabeth zei: hoe kan je dát nou doen?”

Elisabeth noemt hem een lonely guy. Want hoewel Hiddink decennia een druk bestaan leidde, en mensen aan zijn lippen hingen en hangen, kan hij ook heel goed op zichzelf zijn. Hij gaat nog steeds om met zijn maatjes van de lagere school in het Gelderse Varsseveld. Tijdens het jaarlijkse oogstfeest spreken ze af voor het café waar ze als jongens ook rondhingen. Maar wie zijn beste vrienden zijn, weet zelfs Elisabeth niet: „Hij heeft zich nooit vastgepind aan mensen. Daarvoor heeft hij te veel gereisd.”

Als Hiddink vertelt over zijn jeugd valt vaker het woord ‘vrijheid’. Hij bracht veel tijd door op de boerderij van vrienden van zijn ouders, waar hij koeien melkte, varkens voerde en paarden mende. Zijn moeder, een hardwerkende, lieve, vrouw, hield thuis de boel bij elkaar. Zijn vader, oud-schoolhoofd, typeert Hiddink als „rechtschapen”. Nooit trok zijn vader hem voor op school. Even een flesje melk halen tussen de lesuren in, zat er voor hem niet in.

Nee, dan zijn grootvader, die was „gelukkig” anders. Niets ten nadele van zijn vader, haast hij zich te zeggen, maar de plaatselijke hoefsmid was een vrijdenker, die zijn kleinzoon graag uit jagen nam onder schooltijd. „Ik was de drijver, hij de jager. Tot mijn verrassing heeft mijn vader er nooit iets van gezegd. Hij gedoogde het.”

Het valt op dat u veel vaker over uw vader praat dan over uw moeder.

„Ik praat sowieso weinig over mijn familie. Maar goed, om dan toch iets persoonlijks over mijn moeder te vertellen ... In ons dorp woonde een vrouw van, hoe zeg je dat met een mooie term, lichte zeden. Die vrouw woonde een paar straten verderop. Elke ochtend en avond stonden daar vrachtwagens voor de deur. En wat deed mijn moeder? Ze ging langs om een praatje te maken, als een van de weinigen in het dorp. Zo stak ze in elkaar. Soms zat zij daar een paar uur.”

U wordt een mensenmens genoemd. Heeft u dat empathisch vermogen van uw moeder?

„Van mijn moeder, maar ook van Elisabeth. Tijdens mijn jaren in het buitenland was ik alleen maar met voetbal bezig. Maar zij trok erop uit, deed contacten op en leerde het land van binnenuit kennen. Zo kwam zij er bijvoorbeeld in Zuid-Korea achter dat aan die goed georganiseerde maatschappij ook een downside zit. Gescheiden vrouwen zijn er tweederangs burgers. En wat te denken van gehandicapte kinderen? Die kregen onderdak van een kerkgenootschap, maar dat was het ook wel. Daarom hebben we op haar initiatief een stichting in Zuid-Korea opgericht voor gehandicapte en blinde kinderen [de Guus Hiddink Foundation].

„In die tijd voelde ik heel even hoe het is om blind te zijn toen ik een voetbalveldje voor deze kinderen opende. Ik deed een blinddoek om en speelde mee. Ik weet nog dat ik verstijfde toen ik al die kinderen om mij heen hoorde rennen en de bal met een belletje erin hoorde rollen. Weg oriëntatie! Kun je nagaan, dacht ik, welke beperkingen ze hebben.”

En hoe gezegend u bent.

„Dat ook. Niet alleen in Korea, maar ook in Rusland, Turkije, Engeland en Spanje besefte ik hoe weinig mensen soms hebben. Voor veel voetballers is de sport een redmiddel. Bij Fenerbahçe vertelde een speler mij dat hij de club om een salarisverhoging had gevraagd. Hij verdiende netto 150.000 Duitse Marken. ‘Je hebt toch een fantastisch contract’, zei ik. Waarop die jongen zegt: ‘Ik kom uit een dorpje buiten Istanbul en moet vijftig familieleden onderhouden’.”

Foto Frank Ruiter

Op welke manieren heeft u nog meer de maatschappelijke impact van voetbal ervaren?

„Na het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea hebben we een wedstrijd georganiseerd tussen Noord- en Zuid-Korea in Seoul. Voor beide landen werd het Arirang-volkslied gespeeld. Toen voelde ik de verbindende kracht van de sport. In feite kon toen alleen de bal voor elkaar krijgen dat die landen vriendschappelijk tegenover elkaar stonden. Dat is groots én beschamend.”

Er kleeft ook een duistere kant aan voetbal. Staat u daar vaak bij stil?

„Nou ja, er gaat natuurlijk veel geld om in het voetbal. En waar veel geld verdiend kan worden, ligt corruptie op de loer. Ik ben als coach vaker benaderd door agents als er een rapport werd opgesteld over de selectie van het komende jaar – van welke speler werd het contract verlengd, van wie niet. ‘Als je zorgt dat mijn speler blijft, krijg je een bedrag’, zeiden ze dan.”

Ze probeerden u rechtstreeks om te kopen?

„Ja. Daar heb ik natuurlijk nooit aan toegegeven, maar ik kan me goed voorstellen dat die verzoeken wel eens gehonoreerd zijn. Het bewustzijn over die donkere kant van het voetbal is de laatste jaren groter geworden. De schrik over de toekenning van het WK aan Qatar is groot. Waarom juist dát land?”

Vindt u dat het Nederlands elftal naar Qatar moet gaan, nu volgens schattingen duizenden gastarbeiders zijn overleden?

„Ik ben geen voorstander van een boycot. Je kunt dáár eventueel een statement maken, in samenspraak met Amnesty International. Ook Amnesty vindt dat je maar beter daar kunt zijn om je licht op de situatie te laten schijnen. Als je niet in een brandhaard stapt, moet je ook niet de illusie hebben dat er iets verandert. Dan heeft de zittende macht altijd de vrije hand.”

Heeft u zelf ooit zo’n morele afweging moeten maken als bondscoach?

„Nee.”

Maar u kunt zich voorstellen hoe dat is.

„Ik ben geen man die de barricaden opgaat. Waar wel en waar geen WK? Die vraag moeten politiek en bestuurders beantwoorden. Ik zal nooit een persconferentie over zo’n onderwerp beleggen, maar ik ga vragen van journalisten erover ook niet uit de weg.”

Je zou kunnen zeggen: wie een nationaal voetbalelftal leidt, vertegenwoordigt ergens ook het land – en dat kan botsen.

„Nou, nee. Als coach van het Russische elftal zou ik bijvoorbeeld nooit het bewind aanvallen of verdedigen. Zo’n man ben ik niet. En trouwens, als je volgens die lijn redeneert, kun je je ook afvragen of je als coach wel het Nederlands elftal moet willen leiden.”

Want?

„Welke bondscoach wil zich nou met de Toeslagenaffaire afficheren? Hoe is het mogelijk dat de regering de slachtoffers niet snel en adequaat kan helpen? Nederland is een piepklein landje, maar we wijzen graag met ons vingertje naar anderen in het buitenland.”

Elisabeth zei: we kijken te veel door een westerse bril naar Rusland en Poetin. Bent u het met haar eens?

„Je moet een onderscheid maken tussen de politieke elite en de gewone burger. Die gewone burger is ontzettend gastvrij. Als jullie nu bij een Rus aan tafel zouden zitten, zou er niet alleen een glaasje water op tafel staan, maar ook drie schalen met lekkernijen. Zodra je het vertrouwen van een Rus hebt, zijn ze heel warm. Wat niet wegneemt dat de politieke top in Rusland steken laat vallen. Waarom helpen ze ons bijvoorbeeld niet bij de MH17?”

Hoe zouden ze kunnen helpen? Tot nu toe liggen de Russen alleen maar dwars.

„Ze zouden kunnen helpen door openheid te geven. Door het onderzoek niet langer te dwarsbomen.” Een helder standpunt, zegt Hiddink, meer wil hij er niet over kwijt.

Heeft u als bondscoach nooit het gevoel gehad: ik legitimeer een dubieus regime?

„Nogmaals: in veel landen gebeuren zaken die niet door de beugel kunnen. Zou je dan als coach niet in Amerika moeten gaan werken omdat daar het Capitool is bestormd? Of in China [waar hij in 2018-2019 het Onder21-elftal leidde] dat de Oeigoerse minderheid onderdrukt? Ik heb nooit de grote boodschapper uitgehangen, maar ik heb ook nooit mijn ogen gesloten voor misstanden.”

Dat is een dun lijntje.

„Dat is het zeker, maar toch voel ik me nergens schuldig over. Natuurlijk kreeg ik als coach in Rusland met invloeden van buiten te maken. Vitali Moetko [oud-voorzitter van de Russische voetbalbond en later vice-premier] bemoeide zich weliswaar niet met de opstelling, maar hij hing wel graag de grote jongen uit. Anderhalf uur voor een wedstrijd kwam hij de kleedkamer binnen en dan kletste hij rustig twintig minuten tegen de jongens aan. ‘Volk en vaderland’, ‘trots’, ‘we moeten vechten’ – dat soort termen. De spelers luisterden gelaten, met gebogen hoofd. Ik heb dat even aangezien, maar ben toen het gesprek met hem aangegaan. ‘Vitali, de volgende keer beperk je het tot een halve minuut.’”

En, hielp het?

„In die zin dat hij zich de volgende wedstrijd tot driekwart minuut beperkte. We liepen de kleedkamer uit en gingen elk onze eigen weg. Maar toen ik over mijn schouder keek, zag ik hem teruglopen. Ik besefte dat dat een kans was om grip te krijgen op de jongens. Ik heb even gewacht en ben toen de kleedkamer ingestapt, waar hij stond te oreren. Ik pakte hem bij de arm en zei: ‘Kom’. De jongens keken ons ongelovig aan: wat gebeurt hier? Door die ingreep heb ik hen voor me gewonnen.”

Ook een risico, op die manier inbreken.

„Ja, maar dat risico loop ik graag, want anders kan ik niet onafhankelijk werken. En bovendien zorgde ik er altijd voor dat ik alleen verantwoording aan de hoogste functionaris hoefde af te leggen. In Rusland was dat Moetko, hij had mij aangesteld. In Zuid-Korea was dat de voorzitter van de voetbalbond, een grote jongen van Hyundai. Het was daar normaal dat coaches van elke regio in het land een speler afvaardigden voor de nationale selectie, via een technische commissie. Een politieke keuze die niet het kwalitatief sterkste team opleverde. Toen heb ik nog voor de vergadering van de technische commissie mijn selectie bekendgemaakt via de pers. Dat leverde een clash op, maar de voorzitter van de voetbalbond dekte me. Nog voor mijn aanstelling vertelde ik hem hier aan de overkant in het Amstel Hotel hoe ik het anders ging doen dan mijn voorgangers en welke obstakels daarbij moesten worden overwonnen. Dus bijvoorbeeld niet tegen zwakke landen spelen in de aanloop naar het WK, vanwege mogelijk gezichtsverlies, maar tegen toplanden. Pas veel later hoorde ik welke bijnaam die paar nederlagen in de voorbereidingsperiode mij hadden opgeleverd: ‘0-5’ – naar de uitslag waarmee we verloren.”

Op veel plekken waar u heeft gewerkt wordt u op handen gedragen, maar u kreeg in 2002 als coach van PSV ook met bedreigingen te maken. Wat doen die twee uitersten met uw mensbeeld?

„Niet één carrière verloopt gladjes. En voetbal is nu eenmaal geen wetenschap, het gaat om mensen en emoties. Maar inderdaad, ik heb heel verschillende kanten van de mens leren kennen. Die beginperiode bij PSV was niet makkelijk. Het is de enige keer dat ik bedreigd ben. Ik kreeg een brief thuis met twee kogels. Je bent geneigd te denken: wat een malloot. Maar ik merkte wel dat ik onder het stuur zakte als ik het clubterrein af reed. Pas toen de dader gepakt was kon ik mij weer ontspannen.”

En die verering, gaat u daarvan niet naast uw schoenen lopen?

„Ik probeer het met een beetje ironie onderuit te halen, soms iets te veel. Dit jaar vierden Nederland en Zuid-Korea zestig jaar diplomatieke betrekkingen. Ik bezocht de opening van een museum in Leeuwarden en zag daar mensen belangrijk lopen doen. In zo’n formele setting wil ik altijd een beetje dollen, vooral met de autoriteiten. Dan zeg ik tijdens een lunch met de ambassadeur, van wie ik weet dat hij net als de meeste Koreanen wel een drankje lust: ‘Zo, gisteravond nog dronken geworden?’”

Ironie is geen overbodige luxe in een wereld waarin mensen het contact met de werkelijkheid soms hebben verloren.

„Misschien wel, al moet ik toegeven dat ook ik soms de neiging tot ballorigheid heb, tot provoceren. Daar in Leeuwarden hield ik een praatje, waarin ik de verschillen tussen beide landen benoemde. ‘In Nederland staat in musea alles achter glas’, zei ik, ‘in Korea is dat niet nodig, want niemand steekt iets in z’n zak.’ Het was wat over de top. Alsof ik de tentoonstelling niet serieus nam. ‘Was dat nodig?’, vroeg Elisabeth later. ‘Já, dat was nodig’, zei ik. Maar toen ik er wat langer over nadacht moest ik toegeven dat ze gelijk had. Ik kreeg van haar een tik op het neusje. En dat móet ook, anders word je een megalomane gek.”

Hiddink vertelt over de coronabesmetting die hij als coach van Curaçao opliep. Een paar dagen na een vlucht vanaf het eiland voelde hij zich niet lekker. Snel moe, verkouden. Teammanager Bertus Holkema hoorde aan de telefoon aan zijn stem dat er iets mis was en belde de fysiotherapeut. Niet veel later lag Hiddink aan het zuurstof in het AMC in Amsterdam, waar hij vier dagen zou verblijven.

Pittig?

„Nou, pittig ... ik heb geen pijn gehad gelukkig. Ik zeg dit niet uit stoerheid, maar ik denk dat mijn familie bezorgder was dan ik. Zij waren bang dat ik naar de IC moest en dat ze me daar alleen nog dood konden omkeren. Maar uit de longfoto bleek dat er geen grote schade was aangericht, daar hield ik mij aan vast.”

En nu, wat zou u nog willen?

„Nu moet je genieten, zeggen ze tegen me. Haha! Alsof ik dat nooit eerder heb gedaan. Ik heb echt wel genoten van mijn vak.”

Vrienden zeggen dat u uw ervaring graag met anderen wilt delen.

„Ja. Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik vind het leuk om tijdens Champions League-avonden coaches van allerlei disciplines uit te nodigen thuis. Of bestuurders van het olympisch comité. Beneden in de kelder staat een groot scherm met een beamer. Met een man of vijf praten we over alle mogelijke aspecten van sportbeleving.”

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan zat er ook wel eens bij, hoorden we.

„Die kwam vaak alleen. Met een flesje wijn onder de arm. ‘Gekregen op een receptie’, zei hij dan heel eerlijk. Schoenen uit, benen op de poef. Heerlijk. Zijn dood is echt een aderlating voor Amsterdam.”

Verschillende vrienden van u zijn inmiddels overleden. Staat u daardoor meer stil bij de eindigheid van het leven?

„Ja, maar ik ben niet bang voor de dood. Dertig, veertig, vijftig jaar geleden had ik dat wel. Maar nu denk ik: op een gegeven moment is het klaar. Dat is oké, zolang ik maar niet hulpbehoevend word.”

Wat verstaat u onder ‘hulpbehoevend’?

„Ik kan nog goed meekomen als we op het voetbalveld een rondootje doen. Ik kan de bal nog goed raken met mijn linkerbeen, maar ben af en toe de pineut als ik een fout maak. Eigenlijk moet je dan in het midden gaan, maar dan zeggen de jongere jongens: ‘ik ga er wel voor u in.’ Ze ontzien me. Ik word gevrijwaard. Dat zet je aan het denken. Dit is het begin van het einde. Het is dat ik niet mag stoppen van de jongens, maar eigenlijk vind ik het niks.”

Dick Advocaat zei eerder dit jaar, toen we hem vroegen hoe hij herinnerd wil worden: ‘Als een aardig mens’.

„Een mooi antwoord. En Dick is ook een lief, aardig mens.”

Wat zou u antwoorden?

„Als een aangenaam mens, liefst ook oprecht. Als jeugdtrainer beloofde ik aan een jongen dat hij in de tweede helft mocht spelen, maar toen de wedstrijd goed verliep, bracht ik hem niet in. Na afloop kwam dat jochie naar me toe en zei: ‘Trainer, u bent niet eerlijk geweest.’ Dat was een les voor me. Beloof nooit iets dat je niet kan waarmaken.”

Wees rechtschapen. Uw vader zei het al.

„Zo is het.”