Gemeenten krijgen 48 miljoen euro extra voor hulp aan toeslagengedupeerden

Nederlandse gemeenten krijgen 48 miljoen euro extra voor de hulp die zij bieden aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dat heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Het bedrag komt uit de middelen die op Prinsjesdag al gereserveerd zijn voor het herstel van de toeslagenaffaire.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. De bedoeling is dat ook mensen worden ondersteund die door onterechte terugvordering van toeslagen problemen hebben gekregen met bijvoorbeeld werk, gezondheidszorg, schulden of hun woning. Om dit te faciliteren kregen gemeenten in 2020 al 11 miljoen euro. Daarnaast wordt de subsidieregeling uitgebreid waarmee gedupeerden beroep kunnen doen op rechtsbijstand. Van Huffelen meldt dat dit jaar daarvoor nog eens 11,5 miljoen beschikbaar komt.

Afgelopen maand stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat de opeenstapeling van regelingen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire ervoor zorgt dat de procedure voor compensatie veel te ingewikkeld is geworden. De vrees is dat het een bureaucratische nachtmerrie wordt voor zowel ouders als uitvoerders. De VNG vroeg het kabinet vorige week om compensatieregelingen pas bekend te maken als het deze afspraken kan nakomen.

Lees ook dit interview: Eerst schulden door de Toeslagenaffaire, daarna kind uit huis geplaatst