Franz Kafka, tekenaar

Tekeningen van Franz Kafka uit het Max Brod Archief, Nationale Bibliotheek Israël, Jeruzalem.

‘Hartkloppingen” had de Zwitserse hoogleraar letterkunde Andreas Kilcher toen hij voor het eerst een map met onbekende tekeningen en tekenschriften van Franz Kafka (1883-1924) opende. Dat moment vond twee jaar geleden plaats in de Nationale Bibliotheek van Israël. „Het was sensationeel iets te zien dat nauwelijks iemand eerder had gezien”, vertelt hij aan de telefoon vanuit Zürich.

De tekeningen bevinden zich in het archief van Max Brod, die de literaire nalatenschap van Kafka beheerde. Onder de titel Franz Kafka. De tekeningen (Franz Kafka. Die Zeichnungen) zijn 160 tekeningen opgenomen, bezorgd door Kilcher zelf, met essays over Kafka als beeldend kunstenaar.

De tekeningen zijn tussen 1901 en 1907 gemaakt, vaak op enveloppen, in de kantlijn van brieven en ook in schetsboeken met potlood en inkt. Kilcher noemt het tekentalent van Kafka een „raadsel” en de schrijver als dubbeltalent een „mysterie”. Om iets hiervan op te lossen geeft hij prachtig inzage in Kafka’s belangstelling voor tekenkunst. Zo volgde hij colleges kunstgeschiedenis en sloot hij zich aan bij kunstenaarskringen in Praag.

Het schitterend uitgegeven boek is een spannende ontdekkingsreis door het oeuvre van Kafka. Interessant is te lezen dat Kafka onder de indruk was van de Japanse tekenkunst, en dat zien we terug in de tekeningen: ze zijn suggestief en groots, juist door het snelle, sprekende karakter ervan. In enkele lijnen drukt Kafka een wereld aan expressie uit, gelijkwaardig aan zijn proza. Kafka’s tekeningen bekijken is als zijn werk herlezen, maar dan uitgedrukt in ongeëvenaarde beeldtaal.

Andreas Kilcher: Franz Kafka. De tekeningen. (Franz Kafka. Die Zeichnungen). Vert. Willem van Toorn. Uitg. Athenaeum, 368 blz. € 49,50