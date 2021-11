Er is maar één optie in Glasgow: omarm de vijand

Glasgow is al bijna halverwege. De leiders zijn naar huis. Nu komt het aan op ministers en ambtenaren. Komen ze tot afspraken? Of zijn de besprekingen gedoemd te mislukken omdat er binnen de huidige geopolitieke constellatie, waarin Rusland, China en de VS vijandig tegenover elkaar staan, geen ruimte is voor samenwerking?

De laatste grote multilaterale afspraken, zoals die van het klimaatverdrag van Parijs, stammen uit 2015. En ‘Parijs’ was niet meer dan een intentieverklaring. Een échte doorbraak was de afspraak over de ozonlaag, maar die stamt al uit 1987.

Over het klimaat praat de wereld nu al dertig jaar. En toch blijft de uitstoot maar stijgen. Vlak na de oprichting in 1988 van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de VN, viel de Berlijnse Muur. Niets leek een vrolijke wereld naar westerse snit in de weg te staan – welvarend, democratisch, milieubewust. Waarom heeft de wereld dan toch dertig jaar verprutst?

Ik sla er Van Muur tot Muur – de wereldpolitiek sinds 1989 op na. De Brusselse politicoloog Jonathan Holslag publiceerde dit najaar een complex boek over een complexe wereld. Hij trekt door drie decennia aan de hand van acht thema’s. Vrienden hadden hem gezegd dat acht te veel was voor de lezer, maar Holslag volhardde. Het is belangrijk de wereld te zien zoals hij is, stelt hij: „een duister, uitgestrekt complex van intriges, bondgenootschappen en conflicten.”

Hij begint zijn verhaal, dat je in een krappe column geen recht kunt doen, bij de val van de Muur en eindigt bij de bouw van nieuwe muren. Dat was goed gezien. Net nu het boek op de Vlaamse bestsellerlijst prijkt, praten politici over de vraag of de EU grensbarrières moet financieren om migranten te weren.

Over het klimaat praat de wereld nu al dertig jaar, en toch blijft de uitstoot maar stijgen

In de eerste tien jaar na de val van de Muur heeft het Westen verzuimd om democratie en vrije markt nieuw leven in te blazen, stelt Holslag. De nadruk lag op consumptie en de belangen van grote ondernemingen.

Tussen 2000 en 2010 groeiden handel en economie, maar de democratisering stagneerde. De VS haalden zich de woede van de moslimwereld op de hals, China werd sterker en Chinees kapitaal gaf autoritaire leiders meer macht.

In de jaren tot 2020 botsten kosmopolitische krachten met nationalisme. De verwaarlozing van het mondiale Zuiden leidde tot instabiliteit en migratie. Rusland, Turkije en Saoedi-Arabië sprongen in het vacuüm dat ontstond doordat het Westen zich terugtrok. Trump verkondigde het einde van de mondialisering. Holslag voorspelt niet het einde van het Westen, maar laat wel zien dat de VS en Europa een gouden kans hebben gemist.

Klimaattop Glasgow Kan de wereld de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden houden? Lees hier alle artikelen.

En daar zitten we dan nu in Glasgow. Het mondiale Zuiden kijkt kribbig naar het rijke Noorden. De EU probeert voorop te lopen, maar Polen en Hongarije knagen er aan de Europese consensus. De leiders van Rusland en China kwamen niet opdagen.

Joe Biden was er wel. Hij hekelde de afwezigheid van Xi Jinping. Dat lag voor de hand, maar was ook gratuite omdat China wel degelijk meepraat in Glasgow. Het was ook niet heel productief omdat de sleutel voor het klimaatprobleem juist ligt bij de VS en China als ’s werelds grootste vervuilers.

Het is te hopen dat de twee antagonisten elkaar op dit onderwerp vinden — in Glasgow of daarna. Vóór de Val van de Muur waren de VS en Sovjet-Unie per slot van rekening ook in staat tot afspraken over nucleaire wapens, de grote bedreiging van dát tijdperk.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres en Oost-Europa-deskundige Hubert Smeets schrijven hier afwisselend over de kantelende wereldorde.