Eindhoven voelt de groeipijn maar wil geen San Francisco worden

Kan een overvolle stad leeg ogen? Eindhoven wel – mits je de trein neemt. „Als je Eindhoven CS nadert, heb je niet het gevoel dat je in het hart van de hightechhoofdstad van Nederland bent aangekomen”, zegt Yasin Torunoglu.

De spoorzone ziet er niet erg levendig uit. Maar Torunoglu, de Eindhovense wethouder van Wonen en Wijken (PvdA), heeft grote plannen met het stationsgebied. Rondom CS wonen nu amper tweehonderd mensen, over twintig jaar staan hier 15.000 woningen, van sociale woningbouw tot woontorens met peperdure penthouses.

Dat is 2040, en Eindhoven heeft nu haast. Het moet snel extra bouwen om ook onderdak te bieden aan nieuwe werknemers van de snelgroeiende technologiesector in en rondom de stad. Om de hoek, in Veldhoven, zit hightech-gigant ASML. Met 17.000 plaatselijke medewerkers, een eigen ochtendfile en een beurswaarde van 287 miljard euro is dit het meest waardevolle Europese techbedrijf.

Vorige maand maakte ASML bekend het personeelsbestand de komende vier jaar nog eens met 20 procent uit te breiden. Het gaat om 5.000 extra mensen in Veldhoven. Die zijn nodig om de bouw te realiseren van nieuwe lithografiemachines, kolossale apparaten voor de chipproductie van bijvoorbeeld Intel, TSMC of Samsung. Allemaal het gevolg van de snelgroeiende vraag naar chips – de industrie waarvoor ASML’s machines onmisbaar zijn.

Voor regio Eindhoven is verandering onvermijdelijk

Veel buitenlandse, jonge ASML’ers willen in Eindhoven wonen. Rondom het Veldhovense bedrijf zit een heel leger aan hightech toeleveranciers, zoals VDL, NTS en Prodrive, die meegroeien met ASML. Maar de expansie van de techsector gaat verder. Naast bekende bedrijven als Philips en NXP zitten er beginnende techbedrijven op de hightechcampus, die buitenlandse werknemers aantrekken omdat Nederlands talent schaars is. Dat zijn allemaal nieuwe inwoners voor een stad die al woningen tekortkomt.

Eindhoven kan niet uitbreiden aan de randen van de stad, zegt Torunoglu. Alle expansiemogelijkheden zijn daar al benut. „Bouwen midden in een stad is ingewikkelder dan ergens een wijk in een weiland aanleggen.” Bewoners spannen procedures aan tegen uitbreidingsplannen. Of, zoals de wethouder het uitdrukt: „Het is ingewikkeld als je wijk verandert.”

98 koopwoningen

Maar verandering is onvermijdelijk. Eindhoven, nu 230.000 inwoners, groeit de komende twintig jaar naar 300.000 mensen en wil in die tijd in totaal 62.000 extra woningen bouwen. De eerste stap is een voornemen uit 2018: per jaar 3.000 woningen bijbouwen. Maar Eindhoven blijft tot nu toe steken op zo’n 1.500 woningen per jaar.

Nieuwe regels voor stikstof en PFAS veroorzaken vertraging, maar ook de lokale overheid is debet aan die trage bouw. Dat zegt althans Pieter van Santvoort, een van de grootste makelaars van de stad. Hij brengt sinds 2016 elk kwartaal rapportages uit over de woningmarkt in Eindhoven en omgeving. De laatste stand is een dieptepunt. „Er zijn nog maar 98 woningen te koop in de hele stad. En daarvan is de helft waarschijnlijk al verkocht, alleen nog niet afgemeld.”

Van Santvoort vindt dat de gemeente te hoge eisen stelt aan projectontwikkelaars en te veel inzet op betaalbare woningen. „Dat is heel goed voor de stad, maar daardoor wordt de koopmarkt niet goed bediend.”

Lees ook: Reportage over achterstandswijk oud-Woensel

Het gevolg is dat expats – beter gezegd: internationals – hun toevlucht zoeken in dorpen in de wijde regio. Door dit zogenoemde waterbedeffect, dat zich ook in de Randstad voordoet, lopen de huizenprijzen in de verre omgeving van Eindhoven op. „Buitenlandse medewerkers zoeken tegenwoordig zelfs woningen in Oss”, weet Van Santvoort.

Zijn makelaarskantoor voert twee derde van de adviesgesprekken in het Engels. Het stereotiepe beeld van de expat, die even twee jaar komt werken en dan weer naar een ander land vertrekt, geldt niet meer. Veel nieuwe arbeidskrachten kiezen voor een leven in Nederland, zegt Van Santvoort. Hij geeft het voorbeeld van een net afgestudeerde techneut uit Sevilla. „Als hij in Spanje zou blijven, moest hij onder zijn niveau een baantje in de toeristenindustrie nemen. In plaats daarvan werd hij gerekruteerd door een Nederlands bedrijf en besloot: hier ga ik wonen en mijn kinderen laten opgroeien. En Spanje wordt ons vakantieland.”

Op de woningmarkt hebben nieuwe werknemers uit het buitenland wel een voorsprong. Ze hebben doorgaans goede salarissen en genieten hun eerste vijf jaar in Nederland fiscaal voordeel: over 30 procent van hun loon betalen ze geen inkomstenbelasting. Dat geeft hun meer armslag bij het bieden op een woning – en dat drijft de prijzen op de overspannen woningmarkt verder op. Gevolg is dat mensen met een ‘normaal’ inkomen zich nauwelijks meer een koopwoning kunnen veroorloven.

Een eigen tuintje

Eindhoven heeft altijd arbeidskrachten van buiten aangetrokken. De wijk Drents Dorp in het stadsdeel Strijp is in de vorige eeuw aangelegd in de tijd dat Philips extra personeel uit Drenthe nodig had. De huizen in Drents Dorp zijn smal, met opvallend lange tuinen. De reden: Philips kon de kleine handen van vrouwen en dochters goed gebruiken in de fabrieken om apparaten in elkaar te schroeven. De mannen uit Drenthe konden zich intussen bezighouden met tuinieren, had Philips bedacht.

Die tuintjes doen het nog steeds goed. Veel internationals vallen voor het dorpse karakter van Eindhoven en omgeving. Bovendien is wonen hier spotgoedkoop in vergelijking met steden als Helsinki, Londen of München.

Stijn Steenbakkers, wethouder van Economische Zaken en Onderwijs (CDA): „We zijn van oudsher een migratiestad, maar we horen ook de bezorgde signalen. Mensen willen weten: is er in deze stad nog wel voldoende plek voor mijn kinderen? Eindhoven moet een stad voor iedereen blijven, ondanks het succes van de techsector.”

Steenbakkers toont zijn lievelingsgrafiek: een kaartje met economische groeipercentages tijdens de coronacrisis. Terwijl heel Nederland begin 2021 in de min stond, springt de regio Eindhoven er positief uit met een groeipercentage van 2 procent.

Al die groei vergt meer woningen voor personeel, maar ook wegen om ze naar hun werk te brengen. Steenbakkers: „Brabant is de provincie waar mensen het snelst weer in de auto kruipen. Hier werken mensen nog echt in fabrieken. Dat kan niet via Zoom of Teams.”

Op de snelwegen rondom Eindhoven is het weer drukker dan voor de Covid-crisis, blijkt uit gegevens die TomTom bijhoudt. Ander teken dat de drukte in de kantoren toeneemt, is de huurprijs op de vrije markt. Die stijgt in Eindhoven met 8,1 procent sneller dan in de rest van het land. De internationals die tijdens Covid terugkeerden naar hun moederland, komen nu waar naar Brabant en zoeken een huurwoning, zeggen verhuurmakelaars.

Scholen

Niet alleen in Eindhoven word je vaak in het Engels aangesproken; de hele regio internationaliseert. Van de 70.000 basisscholieren in de Brainport-regio – de naam voor Eindhoven en de omliggende gemeenten met techindustrie – heeft 6 procent een internationale achtergrond. Bij kinderen tot vier jaar is dat 11 procent. Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. De lerarenopleidingen in de regio hebben extra geld gekregen om nieuwe docenten voor te bereiden op Engelstalig onderwijs.

De ‘Park & Ride’ van ASML in Eersel. Medewerkers van het bedrijf nemen vanaf hier de elektrische fiets of de bus naar hun werk om het verkeer te ontlasten. Huizenblok in Meerhoven.

Foto Merlin Daleman Foto’s Merlin Daleman

Ook de Internationale School Eindhoven, die nu 1.300 leerlingen telt, groeit sneller dan verwacht. De leerlingen krijgen deels les in noodlokalen, vertelt directeur Boris Prickarts, maar de school gaat zo snel mogelijk bouwen. Het bedrijfsleven betaalt 1 miljoen euro mee aan de uitbreidingskosten van 7,7 miljoen.

De school, pal naast Landgoed de Wielewaal van wijlen Frits Philips, telt leerlingen van meer dan zestig nationaliteiten – er is niet één land dat eruit springt. De meeste ouders werken bij ASML, Philips en Tata, vertelt Prickarts. „Als de bedrijven groeien, kunnen wij nu ook weer even doorgroeien”, zegt hij.

Het currylaantje

De 38-jarige Bhargavi Chowtapalle uit Eindhoven koos ervoor haar kinderen naar een Nederlandse school te sturen. „Zij spreken Nederlands, ik kreeg het niet voor elkaar met die uitspraak en grammatica.”

Chowtapalle, geboren in India, kwam in 2007 naar Eindhoven toen haar man bij Philips een baan kreeg als softwareontwikkelaar. Zelf is ze afgestudeerd computerwetenschapper, maar ze koos voor haar passie – koken. Ze runt nu een restaurant aan de Eindhovense Hoogstraat.

Zo’n twee- tot drieduizend mensen uit India wonen en werken rondom Eindhoven, weet Chowtapalle. „We zoeken elkaar op. We wonen met zo’n dertig gezinnen in Strijp R, allemaal mensen uit Zuid-India. In een rijtjeshuis, met een tuin.” Heel gezellig, zegt ze: „Iedereen loopt bij elkaar binnen.”

In Eindhoven heet die straat in Strijp R inmiddels ‘het currylaantje’. Dat klinkt vriendelijker dan ‘Wokhoven’, bijnaam voor de internationale gemeenschap die neerstreek in de nieuwbouwwijk Meerhoven.

Lees ook deze reportage over Meerhoven

Met name de Aziatische gemeenschap verkiest relatief nieuwe woningen, zegt makelaar Pieter van Santvoort. „Nederlanders vinden een jarendertigwoning charmant, maar in Azië kennen ze vooral nieuwe steden en vertrouwen ze op moderne bouw.”

Meerhoven ligt gunstig tussen luchthaven, stad, campus en de internationale school. Inmiddels is de concentratie bewoners van buiten Nederland er meer dan 50 procent en dat lijkt eerder toe dan af te nemen.

Want de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten groeit. Bij Brainport, de stichting waarin 21 gemeenten, bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio samenwerken, houden ze het aantal technische vacatures bij. Directeur Paul van Nunen: „Er staan nu zesduizend banen open. Daar bovenop komen nog de vergrijzing en de autonome groei van de hele techsector.”

Het gaat niet alleen om hoogopgeleide ingenieurs, zegt de Brainportdirecteur. „De maakindustrie heeft ook mbo-banen, daarom levert de hightech brede werkgelegenheid op. Of je nou bij ASML of DAF of VDL werkt; uiteindelijk rolt er een apparaat uit de fabriek waar je een trap tegenaan kunt geven.”

Koophuizen in de wijk Meerhoven, waar veel internationals wonen. Foto Merlin Daleman

Via Brainport gaan de bedrijven samen op zoek naar medewerkers. Mensen worden benaderd in landen rond de Middellandse Zee met goede universiteiten en een hoge jeugdwerkloosheid, zoals Griekenland, Spanje, Italië, Turkije. Soms zoeken ze verder weg, vertelt Paul van Nunen. Toen PSV – de voetbalclub wordt gesponsord door Brainport – nieuwe Mexicaanse spelers had, zochten ze bij Brainport meteen uit welke technische universiteiten er in Mexico waren, in de hoop studenten naar Brabant te lokken.

Een tuintje

Brainport verwacht de komende twintig jaar 70.000 banen toe te voegen. Van Nunen: „Ik vraag me wel af: hoe gaan we dat regelen? Al die mensen moeten ergens wonen, sporten en ontspannen, en hun kinderen moeten naar school.”

De internationals zoeken elkaar op na werktijd, om te sporten. Bij VV Gestel, de voetbalvereniging naast de High Tech Campus, spelen Indiase en Pakistaanse sporters in het weekend hun cricketwedstrijden.

Wie gaat de ambities van de Brainport-regio betalen? In de tijd van Philips was uitbreiden eenvoudig: dat bedrijf bouwde zelf de stad

Eindhoven mag dan, zoals Stijn Steenbakkers het zegt, gewend zijn „het vreemde te omarmen”, niet de hele stad profiteert mee. Zo zijn er achterstandswijken als Oud-Woensel, waar mensen met lage inkomens en lage opleidingsniveaus worstelen met drugsoverlast en daklozen. De stad telt 23.000 laaggeletterden, en woningnood raakt iedereen, niet alleen de techgemeenschap.

Het optimisme door de groei in de techsector heeft een keerzijde. Eindhoven profileert zich graag als ‘Silicon Valley aan de Dommel’. Maar het wil tegelijkertijd geen San Francisco worden, de stad waar alleen nog de happy few een woning kan betalen en de daklozen door het centrum scharrelen.

Eindhoven wil ook niet meer gokken op één groot bedrijf dat de kar trekt. Dat is de les van Philips, dat in de jaren negentig ingrijpend bezuinigde en een stad met een trauma en een centrum vol gaten achterliet.

Wie gaat de ambities van de Brainport-regio betalen? In de tijd van Philips was uitbreiden eenvoudig: dat bedrijf bouwde zelf de stad.

Lees ook: Eindhoven en de erfenis van Philips

Maar ASML – ooit deel van Philips - is niet van plan een woonwijk neer te zetten. Het bedrijf probeert wel medewerkers uit de auto te krijgen. Vorige maand opende een ‘Park & Ride’ in het plaatsje Eersel. Het zou zeven miljoen autokilometers schelen als medewerkers vanaf Eersel de bus of een elektrische fiets pakken.

Ambitieuzer is de Brainport-lijn, onderdeel van een groter project voor ‘slimme mobiliteit’. Zelfrijdende bussen moeten langs de belangrijkste bedrijven van de Brainport-regio rijden om de files te verminderen. Totale kosten van het project: een miljard euro. Alleen is het plan door Den Haag vorig jaar al als onhaalbaar bestempeld.

Drie jaar geleden kreeg Brainport eenmalig 130 miljoen euro van het Rijk, door regionale bedrijven en overheden aangevuld met 240 miljoen. Dat bedrag is onder meer ingezet voor innovatie, werving van talent en voorzieningen als een congrescentrum, een sportpark en een wedergeboorte van het Evoluon, ooit Philips’ futuristische showroom.

Verlanglijstje

Het geld is nu op. Daarom klopt de regio opnieuw aan bij het Rijk. In april 2021, kort na de Tweede Kamerverkiezingen, ging er een brief van Brainport Eindhoven naar Den Haag. De Brainport-regio wil tot ‘Nationaal Sleutelproject’ uitgeroepen worden, om structurele financiering te krijgen die in de miljarden kan lopen. Op het verlanglijstje staat in ieder geval hulp bij KnoopXL (het knooppunt rondom Eindhoven CS vergt nog 800 miljoen euro) en jaarlijks 60 miljoen voor innovatie.

Het is een oude wens om structurele steun voor de regio te krijgen, zonder afhankelijk te zijn van allerlei losse projecten en telkens overleg te moeten voeren met verschillende ministeries. De gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven zullen ook hun deel bijdragen, zoals Brainport dat altijd doet.

Maar na die brief, het ‘Brainport Bid’, bleef het stil. „Den Haag is zes maanden vooral met zichzelf bezig geweest, niet met de rest van het land”, zegt wethouder Yasin Torunoglu. Hij hoopt dat het kabinet opschiet met de formatie, zodat Brainport verder kan. Hier weten ze het al: Eindhoven is het kloppend hart van de hightechwereld.

Nu wachten tot het kwartje valt in Den Haag.