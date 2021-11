Een bedrijf vol angst

Als ik ooit nog eens een tweede leven krijg, kan ik misschien beter niet solliciteren naar een functie als advocaat bij Pels Rijcken, het gerenommeerde Haagse kantoor van de landsadvocaat. Het is daar niet erg gezellig, heb ik begrepen uit de berichtgeving van Camil Driessen en Philip de Witt Wijnen in NRC.

Goed, je zult er bestuursvoorzitter en notaris Frank Oranje niet meer tegenkomen, want die heeft zijn leven beëindigd na de onthullingen dat hij twintig jaar lang zijn cliënten voor vele miljoenen euro had bestolen. Liever in de Hades dan in de bajes, zal hij gedacht hebben. Maar ook zonder hem zal het bij Pels Rijcken nog wel even duren voordat alle werknemers er door één deur kunnen.

Er wordt op dit kantoor opvallend veel geschreeuwd, gevloekt, gescholden en gehuild. Racistische, discriminatoire taal met termen als „flikkers”, „spleetogen”, „negers” en „luie Surinamers” is niet ongebruikelijk. „Lulletje”, noemt een vrouwelijke leidinggevende die bekend staat als een „notoire schreeuwer” haar jonge advocaten. „De hele dag moet je op je hoede zijn”, zegt een jonge advocaat over zo’n tierende baas, „het is de angst voor woedeaanvallen op onverwachte momenten.” Een secretaresse kreeg te horen: „Zo werken we hier: we breken ze eerst af, om ze vervolgens weer op te bouwen.”

Dus maar naar een ander advocatenkantoor? Dat is nog niet zo eenvoudig, want de NRC-verslaggevers kregen ook te horen: „Zo is de advocatuur. Bij de grote advocatenkantoren aan de Zuidas gaat het er net zo aan toe.”

Zou dit een exclusief trekje zijn van dure advocaten: elkaar vloekend en schreeuwend het leven onmogelijk maken? Die veronderstelling lijkt mij te beperkt. Iedereen die langer op een kantoor heeft gewerkt, heeft onaangename ervaringen met collega’s en bazen gehad. Zo erg als bij Pels Rijcken zal het niet overal geweest zijn, maar een kantoorleven zonder scherpe conflicten is ondenkbaar. Kwestie van karakters, humeuren en ambities.

Wat bij Pels Rijcken en elders gebeurde en gebeurt, werd al in 1974 indringend beschreven door Joseph Heller in zijn roman Something happened, in de Nederlandse vertaling van Guido Golüke vertaald als Een incident. Hoofdpersoon is Bob Slocum, afdelingschef in een grote verkooponderneming. Hij heeft een vorstelijk salaris, een riant huis in New York en een gezin.

‘Op het kantoor waar ik werk zitten vijf mensen voor wie ik bang ben”, vertelt Slocum verbitterd. „Ieder van die vijf mensen is bang voor vier mensen; dat zijn er dan twintig in totaal en ieder van die twintig is bang voor zes mensen, zodat er in totaal 120 mensen zijn die door minstens één persoon worden gevreesd. Ieder van die 120 mensen is bang voor de andere 119 en al die 145 mensen zijn bang voor de twaalf aan de top […].”

Net als bij Pels Rijcken wordt in het bedrijf van Slocum de hiërarchie gebaseerd op die angst voor de ander. Ook wordt er vaak discriminerende taal uitgeslagen.

Als ik beter niet bij Pels Rijcken kan gaan werken, waarvoor dan wel? Ik dacht even aan de nieuwe omroep Ongehoord Nederland van Arnold Karskens. Maar daarvan blijkt de voorzitter van de Raad van Toezicht, Taco Dankers, antisemitische uitlatingen te hebben gedaan. Hoe ongehoord zou Karskens dát vinden? Ik heb hem er nog niet over gehoord.