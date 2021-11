‘Duurzame’ labels en claims modeketens onderzocht

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat zes grote modeketens in Nederland nader onderzoeken op mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Het gaat om twee Nederlandse en vier buitenlandse ketens, die met hun vestigingen in de grote Nederlandse winkelstraten zijn terug te vinden. Als blijkt dat er sprake is van misleiding, kan dit in het uiterste geval leiden tot het opleggen van dwangsommen.

De kledingbedrijven waren gewaarschuwd; in mei kondigde de ACM aan dat er een onderzoek naar hun duurzaamheidsclaims zat aan te komen. Er ging een brief uit naar zeventig bedrijven die in Nederland actief zijn, met het verzoek hun eigen uitingen kritisch te bekijken. Hierop onderzocht de ACM de duurzaamheidsclaims van tien modeketens, en besluit nu om zes daarvan nader onder de loep te nemen.

Volgens de ACM is het van belang dat klanten weten wat ze krijgen bij hun aankoop, en worden met het onderzoek de belangen verdedigd van bedrijven die duurzaamheid wel serieus nemen. Het gaat om termen als ‘duurzaam’ op kledinglabels, maar ook ‘ethisch’ en gemaakt van ‘biologisch katoen’ – volgens de ACM vage begrippen die gebruikt kunnen worden bij het veinzen van duurzaamheid vanuit marketingoogpunt, ook wel ‘greenwashing’ genoemd.

De zes modeketens krijgen de mogelijkheid om de duurzaamheidsclaims die op hun labels en in hun winkels gedaan worden nader toe te lichten. De ACM wil om die reden nog niet kwijt om welke bedrijven het gaat.

Wyger Wentholt van de actiegroep Schone Kleren Campagne gaf de ACM advies in het eerste stadium van het onderzoek. Volgens Wentholt zijn dreigende sancties een goed afschrikmiddel, maar is het niet alleen de financiële prikkel die de bedrijven zal raken. „Als een grote modeketen op de vingers wordt getikt om misleidende duurzaamheidsclaims, is dat internationaal nieuws.”

Duurzaamheid als imago

De gevoeligheid van grote modebedrijven voor imagoschade, blijkt volgens Wentholt wel uit de hoeveelheid energie die ze daarin steken. „Modeketens verkopen niet alleen kleding, maar ook hun imago. Je ziet dat duurzaamheid actief als onderdeel van de marketingstrategie wordt gebruikt. Voor consumenten is het in veel gevallen onduidelijk hoe duurzaam een kledingstuk nou precies is.”

Voor veel begrippen rondom duurzaamheid gelden internationaal geen vaste afspraken, waardoor modeketens ze relatief vrijblijvend kunnen inpassen in hun marketinguitingen. Voor consumenten blijft het daardoor wel lastig om bedrijven onderling met elkaar te vergelijken. De Fashion Transparency Index is een ranglijst waarin kledingproducenten worden gerangschikt in de mate waarin ze open zijn over de manier waarop zij met duurzaamheid omgaan. Waar H&M en C&A hoog eindigen, blijft de goedkope kledingketen Primark in de middenmoot steken.

Als blijkt dat tussen ‘duurzame’ en ‘normale’ kleding amper verschil bestaat, kan dat aanleiding zijn sancties op te leggen Autoriteit Consument en Markt woordvoerder

Het gebrek aan een vaste definitie is ook een uitdaging voor het ACM-onderzoek. „We vragen de bedrijven wat nou precies het verschil is tussen iets wat zij ‘duurzaam’ noemen, en wat voor hen als ‘normaal’ te boek staat”, aldus de ACM-woordvoerder. „Als blijkt dat daar amper verschil tussen bestaat, kan dat aanleiding zijn om sancties op te leggen.”

De ACM heeft zelf de mogelijkheid om bedrijven te bestraffen die in Nederland gevestigd zijn. Als blijkt dat een van de buitenlandse ketens zich schuldig maakt aan misleiding met duurzaamheidsclaims, verzoekt de ACM de consumentenwaakhond in dat land om op te treden.

Kledingproductie is een wereldwijde en relatief milieubelastende industrie. Voor de productie van een spijkerbroek is bijvoorbeeld zo’n 10.000 liter water nodig. Ook op arbeidsomstandigheden in de naaiateliers, vaak in lagelonenlanden als Bangladesh en Myanmar, bestaat internationaal kritiek van mensenrechtenorganisaties.

Naast de kledingbranche is de ACM ook onderzoeken begonnen in andere bedrijfstakken waar veel duurzaamheidsclaims worden gedaan. Zo wordt er gekeken naar de energie- en zuivelsector.